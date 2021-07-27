На первый взгляд, кажется, что эти дисциплины – братья-близнецы, но всё совсем не так.

Вейксёрфинг и вейкбординг – это одно и то же?

Изначально можно подумать, что вейксёрфинг и вейкбординг – разные названия одной и той же дисциплины. А почему нет, если и в одном, и в другом случае человек катается на доске за катером и находится в воде?

На самом же деле, при всей схожести этих видов спорта, существуют принципиальные различия между ними. Их не видно с первого взгляда, но, если покопаться и разобраться в этом получше, можно открыть для себя много интересных моментов.

Семён Шульгин клуб Surf Like Pro Рассказывает об отличиях вейксёрфинга от вейкбординга.

В чём главные различия этих видов спорта?

Могу с ходу назвать три главных различия вейксёрфинга и вейкбординга:

ноги в вейксёрфинге ничем не крепятся к доске, свободная стойка. У вейкборда они всегда прикреплены, как на сноуборде;

скорость у вейксёрфа в два раза меньше, чем у вейкборда;

вейксёрфинг – это катание по волне и без верёвки, а на вейкборде вы всегда катаетесь, держась за фал – верёвку со специальной ручкой, которая закреплена на катере.

Фото: Евгений Филиппов

Чем различаются доски и оборудование?

Доски для вейксёрфинга похожи на океанические, как для настоящего сёрфинга, и на них есть плавники (одна, две или три штуки). Вейкборд — это аналогия сноуборда: плоская доска с креплениями для ног и маленькими направляющими, которые позволяют ей не ходить ходуном.

Вейкбординг появился раньше вейксёрфинга. Первое, что люди смогли придумать, — буксировка за катером. Потом они поняли, что если нагрузить катер чуть больше на одну сторону, то волна немного увеличивается, и на ней можно пробовать кататься.

Сначала гоняли на досках побольше, которые похожи на вейкбордические, а затем доски эволюционировали и стали ближе к сёрфовым. Этот промежуточный этап называется SKIM – нечто среднее между вейкбордом и вейксёрфом. Многим нравится, но больше уважают сёрфовую дисциплину.

Фото: istockphoto.com

Какие условия нужны для катания?

В идеале для вейксёрфинга и вейкбординга нужна максимально гладкая вода, тогда за катером получается идеально ровная и приятная волна.

В нашей реальности вода постоянно разбитая. Классное тёплое лето и много катеров, поскольку отдых на воде очень популярен. На вейксёрфе можно довольно легко научиться проходить эти волны и не огорчаться в процессе катания.

А для вейкборда — флет (ровная поверхность воды) очень нужен и важен, потому что на высокой скорости каждая «волнишка» и каждая «кочка» могут привести к падению или травме.

Фото: Евгений Филиппов

Нужна ли хорошая физическая подготовка?

На самом деле, и на вейкборде, и на вейксёрфе может кататься каждый, но есть различия.

Когда ты уже научился кататься на вейксёрфе и понял свой баланс на доске, можно найти такую стойку, в которой ты практически не тратишь силы. В ней можно ехать очень долго. Недавно даже поставили рекорд Гиннесса, когда девушка из Америки проехала на вейксёрфе, не падая, 8,5 часов.

На вейкборде катание интенсивнее, быстрее. Тебя постоянно тянет катер, и поэтому всё время надо быть в стойке и прикладывать усилия, а так долго не проедешь. Просто сил не хватит. Но при этом начать и попробовать может каждый.

На чём легче научиться кататься?

Фото: istockphoto.com

Тут нет однозначного ответа. Мне кажется, что и то, и то доступно в полном объёме. Вейксёрф чуть более безопасный, приятный, все падения мягкие. В этом плане я рекомендую его, для того чтобы начать свой путь катания за катером.

Вейкборд тоже можно освоить. Главное, как обычно, грамотный инструктор, который подскажет, поддержит и поможет. Важно слышать, что он говорит, выполнять команды, и тогда проблем не возникнет.