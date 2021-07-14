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Что такое снорклинг: как заниматься, в чём отличия от дайвинга

Снорклинг — спортивная дисциплина или баловство?
Алексей Перовский Павел Краб
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Что такое снорклинг
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Выбираем между плаванием с трубкой и дайвингом.

Исследовать подводный мир можно по-разному. Кто-то выбирает дайвинг и опускается на глубину. А кто-то любит изучать местную фауну и плавает на поверхности воды с маской и трубкой. Это занятие называется снорклинг.

С первого взгляда может показаться, что снорклинг и дайвинг — два брата-близнеца. Ведь у них много общего.

Но на самом деле всё совсем не так.

<a href="https://www.instagram.com/p/CLJ9A6iBf3u/">Алексей Перовский</a>
Алексей Перовский
дайвинг-инструктор

Отвечает на наши вопросы о снорклинге.

Фото: unsplash.com/@mishalibrahim

Можно ли снорклинг назвать спортивной дисциплиной?

На «серьёзный вид спорта» он точно не претендует. Тут сложно представить себе какие-то достижения. Это больше про «посмотреть рыбок».

Что нужно для снорклинга?

Нужны маска, трубка и ласты. Раз уж про «серьёзный» спорт мы не говорим, то речь будет идти о комфорте. Есть качественное снаряжение, а бывает разное бессмысленное — «ноу нейм».

Кстати, никакие лицензии для занятия снорклингом вам не понадобятся.

Нужно ли уметь плавать?

Умение плавать приветствуется при занятиях любыми видами водного спорта. Речь идёт о безопасности и адекватных действиях в нештатной ситуации.

Если человек не умеет плавать, то ему не стоит находиться в воде одному и без жилета. Хотя, впрочем, неопреновый гидрокостюм держит на воде.

На одном дыхании: что такое фридайвинг и как начать им заниматься На одном дыхании: что такое фридайвинг и как начать им заниматься

Может ли снорклинг помочь с подготовкой к другим видам спорта?

Вполне. Это отличный способ настроиться психологически к взаимодействию с водой, особенно если есть неуверенность. Привыкнуть к маске, к дыханию ртом (в дайвинге так).

В снорклинге можно делать неглубокие нырки с задержкой дыхания. Это может стать основой для дальнейших занятий фридайвингом — нырянии на большую глубину.

Фото: unsplash.com/@subtlecinematics

Что нужно знать:

  • вы должны уверенно плавать;
  • сохраняйте спокойное дыхание;
  • следите, чтобы в трубку не попадала вода;
  • не распугивайте и не трогайте рыб — особенно если вы не можете отличить электрического ската от рыбы-попугая;
  • не трогайте кораллы — они очень хрупкие и за последние годы серьёзно пострадали и без туристов;
  • не прикасайтесь к медузам и не наступайте на морских ежей — это опасно.
Важно! Любое погружение — будь то безобидный снорклинг или глубоководный дайвинг — представляет опасность, если вы не знаете основных правил подводного плавания.
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