Снорклинг — спортивная дисциплина или баловство?

Выбираем между плаванием с трубкой и дайвингом.

Исследовать подводный мир можно по-разному. Кто-то выбирает дайвинг и опускается на глубину. А кто-то любит изучать местную фауну и плавает на поверхности воды с маской и трубкой. Это занятие называется снорклинг.

С первого взгляда может показаться, что снорклинг и дайвинг — два брата-близнеца. Ведь у них много общего.

Но на самом деле всё совсем не так.

Алексей Перовский дайвинг-инструктор Отвечает на наши вопросы о снорклинге.

Фото: unsplash.com/@mishalibrahim

Можно ли снорклинг назвать спортивной дисциплиной?

На «серьёзный вид спорта» он точно не претендует. Тут сложно представить себе какие-то достижения. Это больше про «посмотреть рыбок».

Что нужно для снорклинга?

Нужны маска, трубка и ласты. Раз уж про «серьёзный» спорт мы не говорим, то речь будет идти о комфорте. Есть качественное снаряжение, а бывает разное бессмысленное — «ноу нейм».

Кстати, никакие лицензии для занятия снорклингом вам не понадобятся.

Нужно ли уметь плавать?

Умение плавать приветствуется при занятиях любыми видами водного спорта. Речь идёт о безопасности и адекватных действиях в нештатной ситуации.

Если человек не умеет плавать, то ему не стоит находиться в воде одному и без жилета. Хотя, впрочем, неопреновый гидрокостюм держит на воде.

Может ли снорклинг помочь с подготовкой к другим видам спорта?

Вполне. Это отличный способ настроиться психологически к взаимодействию с водой, особенно если есть неуверенность. Привыкнуть к маске, к дыханию ртом (в дайвинге так).

В снорклинге можно делать неглубокие нырки с задержкой дыхания. Это может стать основой для дальнейших занятий фридайвингом — нырянии на большую глубину.

Фото: unsplash.com/@subtlecinematics

Что нужно знать:

вы должны уверенно плавать;

сохраняйте спокойное дыхание;

следите, чтобы в трубку не попадала вода;

не распугивайте и не трогайте рыб — особенно если вы не можете отличить электрического ската от рыбы-попугая;

не трогайте кораллы — они очень хрупкие и за последние годы серьёзно пострадали и без туристов;

не прикасайтесь к медузам и не наступайте на морских ежей — это опасно.

Важно! Любое погружение — будь то безобидный снорклинг или глубоководный дайвинг — представляет опасность, если вы не знаете основных правил подводного плавания.