Вейксёрф — первый шаг в мир большого сёрфинга

Вы каждое утро слышите звук океанского прибоя в ушах? Волосы пахнут солью, а одежда постоянно влажная? Видимо, в вас поселился дух свободы. Желание ходить в сланцах, попивать яблочно-сельдереевый смузи и показывать «шаку» будет преследовать вас везде. Как сделать свою жизнь приближённой ко всему этому? Попробовать вейксёрф.

Для тех, кто проводит своё «лучшее» лето в городе, хотя мечтал об океане, существует прекрасный способ развеяться – покататься на вейксёрфе. Далеко ехать не надо. Продвинутые пользователи могут приехать потренироваться в вейк-клуб, а новички – попробовать там покорить свою первую волнишку.

Семён Шульгин клуб Surf Like Pro Рассказывает о тонкостях и основах вейксёрфинга.

Что такое вейксёрф?

Вейксёрфинг нельзя назвать мини-сёрфом. Принцип вейксёрфинга: катер-буксировщик разгоняется, создаёт за собой волну и на этой волне можно кататься. Есть некоторые пересечения с настоящим сёрфингом, но всё равно это очень разные истории.

Могу сказать, что вейксёрфинг — это не столько спорт, сколько развлечение, фан и получение удовольствия в летний сезон. Без особой серьёзности. Захватывает как раз тем, что это безопасно и доступно всем – от мала до велика, кататься может каждый. Про сёрфинг такое сказать нельзя.

Фото: Евгений Филиппов

В чём особенность вейксёрфинга?

Вейксёрфинг с каждым годом набирает популярность. В последние годы особенно. В Москве и в других больших городах открывается всё больше клубов, поскольку это довольно простой в организации бизнес. Так как это развлечение очень безопасное, комфортное, приятное и особенно связанно с времяпрепровождением на воде, люди очень увлекаются им. Попробовав раз, практически у каждого что-то да получается.

Вейксёрфинг хорош тем, что вам не надо куда-то специально ехать ловить волны, единственное, что нужно — желание и финансовая возможность. Досуг не самый дешёвый.

Какие навыки можно развить?

Любой спорт, связанный с досками – сноубординг, лонгбординг, сёрфинг, вейксёрфинг или вейкбординг — имеет пересечения. Умение кататься на одной из досок, позволяет проще освоить любой другой вид спорта, связанный с доской.

Например, если вы хотите в перспективе научиться кататься на океане, на настоящих волнах, то вейксёрфинг — это классная площадка, чтобы сделать первые шаги. Чтобы понять, ваше это или нет, освоить стойку, понять, что такое волна и почувствовать скольжение по ней. Вейксёрфинг из всех досочных видов спорта самый безопасный, а также самый доступный. Это первый шаг на пути к покорению всего остального.

Фото: Евгений Филиппов

Нужна ли хорошая физическая подготовка?

Нет. Совершенно не обязательно иметь вообще какую-либо физическую подготовку. Не нужна специальная растяжка и невероятные силы. Можно начинать практически в любом возрасте.

Мы ставим детей на доску (чтобы дети осознанно начинали сами вставать) лет примерно с шести. Пробовали развлекаться и баловаться с детишками и поменьше, трёх-четырёх лет. Когда они ехали на доске, лёжа на пузике держась за верёвку, получали невероятное удовольствие.

Фото: Евгений Филиппов

У меня катаются взрослые за 60 лет и за 70. Даже люди с отклонениями в состоянии здоровья могут кататься. Если делать всё аккуратно и по технике, как вам показывает инструктор, никаких проблем не возникнет.

Падения очень мягкие, как будто с бортика бассейна падаешь вниз. Как бы это страшно со стороны не выглядело: когда люди подлетают, подскакивают на встречных волнах – это супер soft. Мягче и безопаснее не придумать.

Ещё такая штука, что девочки часто переживают, что у них не получится. Наоборот. Чем меньше у человека сил, тем проще будет. Нужно довериться катеру, инструктору, делать, что он говорит, и не прилагать никаких усилий. Тогда всё получится. Проще всего получается у детей и у женщин, у кого меньше всего сил. А мужики, кто жмёт от груди 100 кг, пытаются всегда что-то сделать за счёт силы, а сила-то не нужна. И пытаясь перетянуть катер, вы лишь быстрее устаёте.

Будет ли вейксёрф подготовкой к сёрфингу на океане?

Фото: Евгений Филиппов

Да, вейксёрфинг можно считать подготовкой к настоящему сёрфингу. Это первый шаг на пути к океану. Он позволяет понять, насколько это ваше и насколько вам интересно, почувствовать основную технику, находясь при этом в безопасности и условной зоне комфорта, почувствовать азы баланса, скольжения на доске по волне, освоить стойку. Это всё позволяет легче перейти к этапу освоения настоящего сёрфинга.

Сёрфинг – в корне другая история. «Тру» спорт, который требует постоянного преодоления себя, постоянной борьбы и постоянной работы со страхами. Даже научившись кататься на вейксёрфе и поняв, что очень хотите начать сёрфить — далеко не факт, что у вас классно получится. Прогресс в сёрфинге идёт в разы медленнее, чем в вейксёрфинге.

К большому сожалению, многие люди реально начинают ощущать себя «сёрферами», когда покатались на волне за катером. Со стороны опытного человека это выглядит забавно.

Где в Москве можно поймать Jaws и Mavericks?