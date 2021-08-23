Adidas продал Reebok: почему это было неизбежно

Немецкий гигант не справился, но есть и удачные примеры.

Немецкая холдинговая компания adidas AG (adidas Group) подписала договор о продаже компании Reebok International Limited американской организации Authentic Brands Group (ABG) за более чем $ 2 млрд. Судьба сделки была под вопросом с октября 2020 года, но стороны планируют осуществить её в ближайшее время. Закрытие сделки планируется на первый квартал 2022 года.

Официальное заявление и перспективы

После подписания всех необходимых документов, гарантирующих сделку, на официальном сайте adidas появился пресс-релиз, в котором руководители обратились к общественности. Вот как прокомментировал сделку Каспер Рорстед, генеральный директор adidas AG:

Reebok является важной частью adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха. Что касается adidas, мы продолжим концентрировать наши усилия на реализации нашей стратегии «Собери игру», которая позволит нам расти в привлекательной отрасли, увеличивать долю рынка и создавать устойчивую ценность для всех наших заинтересованных сторон.

Помимо Authentic Brands Group, среди предполагаемых покупателей упоминались ANTA Sports, Permira и Triton, однако переговоры с этими брендами ни к чему не привели.

Authentic Brands Group — американская компания, которая владеет портфелем из более 30 розничных брендов, среди которых Forever 21, Juicy Couture, теннисная экипировка Prince и спортивное издание Sports Illustrated. Годовой объём продаж группы составляет более $ 14 млрд, и в июле компания подала заявку на IPO. Также ABG принадлежат эксклюзивные права на использование изображений многих знаменитостей: Muhammad Ali, Elvis Presley, Shaquille O'Neal и Marilyn Monroe.

Джейми Солтер, основатель и главный исполнительный директор ABG, также прокомментировал сделку в официальном пресс-релизе:

Для меня большая честь быть доверенным продолжать наследие Reebok. Это важная веха для ABG, и мы стремимся сохранить целостность, инновации и ценности Reebok, в том числе её присутствие в производстве кирпичей и строительного раствора. Мы надеемся на тесное сотрудничество с командой Reebok, чтобы развить успех бренда.

Известно, что в процессе перехода Authentic Brands Group будет работать совместно с adidas, президентом Reebok Мэттом О’Тулом и командой бренда, а также оставит штаб-квартиру Reebok в Бостоне.

Почему эта сделка была неизбежностью?

Компания adidas приобрела Reeboк в 2006 году за $ 3,8 млрд. За 15 лет «симбиоза» выручка Reebok сократилась с $ 3 млрд до ~$ 2 млрд. Кроме сухих цифр, мы видим и проблемы с идентификацией бренда. Несмотря на заявление об «отдельных айдентиках, маркетинговых кампаниях, каналах дистрибуции и продажах», компаниям не удалось выстроить взаимовыгодное существование и приумножить свои активы.

Очевидно, что в этих «отношениях» присутствовал существенный перекос в пользу adidas: в развитие дочерней компании вкладывалось кратно меньше и денег, и сил. В 2016 году adidas начала сотрудничество с Канье Уэстом и Фарреллом Уильямсом, в то время как самая яркая звезда Reebok, подписанная в 2014-м, — рэпер Кендрик Ламар, который в 2017-м перешёл на контракт с Nike.

Главная спортивная звезда Reebok — боец UFC Конор Макгрегор. На это партнёрство возлагались большие надежды, которые, к слову, оправдались. Однако сектор UFC — не самый популярный среди массовых видов спорта и значительно уступает футболу, баскетболу и хоккею.

Решение о продаже было принято в процессе разработки новой пятилетней стратегии брендов в феврале 2021 года. Менеджеры заявили, что компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении позиций бренда adidas на мировом рынке спортивных товаров:

После внимательного анализа мы пришли к выводу, что Reebok и adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды.

Но есть и хорошие примеры: в 2003 году Nike выкупил обанкротившуюся Converse Chuck Taylor за $ 300 млн. К 2020 году выручка Converse составила около $ 1,8 млрд.

Почему кейс Nike оказался успешным, а adidas не справилась с «дочкой»? Сегодня разница кажется очевидной: Nike и Converse занимают принципиально разные ниши на рынке спортивной обуви — первые специализируются на инновационных технологиях и технологической обуви, в то время как вторые создают ультрамодные модели из парусины для молодёжи.