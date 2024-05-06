Дочь Брюса Уиллиса — о состоянии отца: он чувствует себя хорошо

В феврале 2023 года стало известно, что у актёра лобно-височная деменция. Дочь Брюса Уиллиса Румер рассказала, как её отец чувствует себя сейчас. По словам девушки, состояние звезды «Крепкого орешка» на данный момент настолько хорошее, насколько это возможно. Румер отметила, что близкие ни на шаг не отходят от актёра, а особенно на него положительно влияет общение с маленькой внучкой Луэттой.

У него правда всё хорошо. Сегодня мы с Луэттой пойдём к нему в гости. Я думаю, этот опыт важен для всех нас. Благодаря папе мы стали более осознанно и внимательно относиться друг к другу. Может быть, наш опыт подарит хотя бы каплю надежды тем, кто переживает нечто подобное, — поделилась Румер.

По словам девушки, в глубине души Брюс Уиллис остаётся всё тем же крепким орешком, каким был двадцать лет назад. Конечно, постепенно из его сознания улетучиваются различные воспоминания, ему трудно формулировать мысли и говорить, однако он по-прежнему тепло относится к близким и старается не упустить ни единой секунды, проведённой вместе с ними.

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