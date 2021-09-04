Чем питается профессиональный бодибилдер Крис Бамстед?

Что есть, чтобы выглядеть как Крис Бамстед? Разбираемся с нутрициологом.

На первый взгляд кажется, что рацион Криса Бамстеда — это прямой путь к идеальному телу, конечно, при усиленных тренировках. Разобравшись подробнее, можно убедиться, что это ложное впечатление и такая диета может стать для вас опасной.

Крис Бамстед — действующий чемпион Mister Olympia Classic Physique. Впервые он выступил в возрасте 19 лет. А когда ему исполнился 21 год, получил профессиональную карту после победы на чемпионате по бодибилдингу в 2016 году. В 2017 и 2018 годах Бамстед занимал вторые места на «Мистер Олимпия», а уже в 2019-м одержал победу в Суперкубке после перенесённой за несколько дней до соревнований операции. В 2020-м бодибилдер снова выиграл, а сейчас готовится к очередным соревнованиям.

В недавнем ролике, вышедшем на его YouTube-канале, спортсмен рассказал, что он ест, готовясь к «Олимпии». Крис отметил, что его диету составляют простые продукты, которые может купить каждый. Вместе с нутрициологом мы разобрались, так ли полезно то, что ест Бамстед, и что будет, если обычный человек станет питаться так же.

Лидия Квашнина нутрициолог В среднем за день спортсмен съедает 2200 ккал с преобладанием углеводов, затем идёт содержание белков и малое количество жиров. По рекомендации ВОЗ для спортсменов ежедневное потребление на 10 кг массы тела: белка — около 10-25 г, жиров — 1-2 г, углеводов — от 5 до 10 г. Конечно, рацион всегда подбирается индивидуально, но уже видно, что в диете Бамстеда есть несоответствие.

Кстати, Крис Бамстед указал, что рацион этого дня содержит 3700-3800 ккал.

Рацион Криса Бамстеда

Свой день бодибилдер начинает с завтрака:

120 г овсянки;

80 г замороженной черники или голубики;

40 г сывороточного изолята со вкусом шоколада.

Бамстед готовит кашу на плите, так как только так можно приготовить большую порцию.

Лидия Квашнина нутрициолог Очень большое количество простых углеводов, немного белка и клетчатки и полное отсутствие жиров. Я бы рекомендовала скомпенсировать это добавлением масла гхи или кокосового масла, орехами и большим количеством белка и клетчатки. Например, тост с куриной грудкой, листом салата, авокадо и яйцом пашот.



Второй приём пищи Бамстеда составляют:

250 г белого риса;

160 г куриной грудки;

80 г брокколи.

Всё это спортсмен обжаривает с добавлением кокосовых аминокислот и получает некое подобие жаркого. Крис подчёркивает, что обычно после тренировки он пьёт коктейль и ест рисовые лепёшки, но сегодня у него день отдыха.

Третий приём пищи:

240 г сладкого картофеля;

немного соуса сирача.

Сирача, или срирача – разновидность соуса чили.

В его состав входят чеснок, уксус, сахар, соль и сам перец.

Четвёртый приём пищи:

200 г белой рыбы;

280 г белого риса;

спаржа и красная капуста.

Лидия Квашнина нутрициолог Каждый приём белка мы должны уравновешивать приёмом клетчатки, поэтому необходимо также добавить или зелёный салат, или зелёный смузи из овощей. Радует появление в рационе рыбы и овощей, но снова преобладают быстрые углеводы. Можно заменить белый рис на гречку, пшено или амарант.

Пятый и последний приём пищи, который спортсмен готовит на гриле:

200 г лосося;

200 г риса;

красная капуста и брокколи.

Лидия Квашнина нутрициолог Если после этого приёма пищи не планируется проводить тренировку, можно оставить только лосось и овощи.

После 17.00 снижается ферментативная активность, и переваривание сырых овощей может вызвать дискомфорт, поэтому овощи должны быть термически обработанные. Всё-таки даже спортсменам сложные углеводы после 14.00 я бы употреблять не рекомендовала. Белый рис лучше есть нешлифованный и непропаренный. В его употреблении есть ещё один нюанс: его полезнее есть холодным, так как тогда там появляется резистентный крахмал, необходимый для поддержания здоровой среды кишечной микрофлоры.

Последняя вещь, которую бодибилдер ест каждый день — изолят со вкусом шоколада. Один мерный стаканчик заливает небольшим количеством воды и перемешивает. Затем добавляет 30 г орехового масла, и получается паста, которую можно есть, когда ты очень голоден.

Можно ли так питаться обычному человеку?

В начале ролика бодибилдер отмечает, что это рацион его обычного дня при подготовке к соревнованиям. Но возникает вопрос: какую цель он преследует, потребляя такие продукты в таком количестве?

Можно предположить, что большое количество углеводов в рационе связано с образованием из них в организме гликогена, необходимого как источник энергии при физических тренировках. Однако такой рацион может нанести организму определённый вред.

Лидия Квашнина нутрициолог Обычный человек ни в коем случае не должен придерживаться такой диеты. Во-первых, пятиразовое питание показано далеко не всем, а только людям с нарушениями работы органов ЖКТ. Здоровому человеку я бы рекомендовала три основных приёма пищи без перекусов, в крайнем случае, один перекус. На завтрак лучше оставить белки, жиры и клетчатку. На обед – к белкам и жирам добавить сложные углеводы в виде зерновых или бобовых. На ужин оставить белки, жиры и обработанные овощи. При пятиразовом питании легко заработать инсулинорезистентность, последствиями которой будут лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Наверное, некоторые из вас задумались, смогут ли они стать такими же сильными и выносливыми, если будут тренироваться и питаться так же, как профессиональный бодибилдер. К сожалению, всё не так просто и для вас его диета может стать опасной.