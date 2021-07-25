Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Как приготовить ПП-бутерброд, рецепты полезных бутербродов, как приготовить низкокалорийный перекус

4 рецепта полезных бутербродов
Мария Иванова Алёна Степанова
,
Рецепты полезных бутербродов
Комментарии
Чем заменить белый хлеб и привычную колбасу, чтобы не набрать лишние килограммы?

«Неправильно, ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь», — учил нас с экранов кот Матроскин. А как, откровенно говоря, правильно? Детство давно прошло, и простая закуска из кусочка белого хлеба и колбасы приносит не удовольствие и насыщение, а лишние килограммы. Можно ли изменить привычную рецептуру или лучше отказаться от бутербродов насовсем? Мы собрали несколько рецептов вкусных и правильных закусок как альтернативу легендарному перекусу.

<a href="https://www.instagram.com/st.alyonka/">Алёна Степанова</a>
Алёна Степанова
нутрициолог

Худшее, что может быть, — это бутерброд с белым хлебом, маслом и сыром.

Чек-лист: собираемся на пикник Чек-лист: собираемся на пикник

Бутерброды из батата

Калорийность: 295 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

  • батат — 2 ломтика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • помидоры черри — 3 шт.;
  • сыр фета — 20 г;
  • шпинат — несколько листов для украшения;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло оливковое — 1 ч. л.

Самая калорийная часть бутерброда — это хлеб, поэтому предлагаем заменить привычную основу на более полезный овощной вариант. Для начала нужно нарезать батат на ломтики шириной приблизительно в 1 см, затем сбрызнуть его маслом и под фольгой отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Пока батат запекается, следует пожарить яйцо. Когда все ингредиенты готовы, сформировать бутерброды: на один ломтик батата выложить яйцо, на другой кусочки сыра фета. При подаче украсить помидорами черри, шпинатом и добавить специи.

Алёна Степанова
Алёна Степанова
нутрициолог

Батат — отличный вариант крахмалистого продукта, хорошо заменяет картофель. Это полезный бутерброд, потому что здесь нет хлеба, хотя если использовать цельнозерновой без дрожжей и сахара — тоже неплохой вариант. Конечно, если у вас непереносимость лактозы, нужно исключить сыр фета. Стоит быть аккуратным с фольгой — металлы могут попасть в продукт

Мясо без мяса: плюсы и минусы веганской альтернативы Мясо без мяса: плюсы и минусы веганской альтернативы

Тосты с яичным салатом и сёмгой

Калорийность: 104 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

  • яйцо — 1 шт.;
  • огурец — 50 г;
  • слабосолёная сёмга — 20 г;
  • сметана 15% —20 г;
  • хлеб — 55 г;
  • укроп, лук — по одной веточке;
  • соль, перец по вкусу.

Если вы любите рыбу, но классический рецепт с авокадо вам приелся, этот вариант для вас. Нужно поджарить хлеб на сковороде без масла или отправить ломтики в тостер. В это время можно сварить яйцо и мелко нарезать огурец и зелень. Затем добавить сметану и перемешать. После того как яйцо сварилось, нарезать его и также смешать с остальными продуктами. Выложить получившийся салат на ломтики хлеба и украсить сёмгой.

Алёна Степанова
Алёна Степанова
нутрициолог

Чтобы улучшить этот рецепт, можно заменить обычный хлеб на цельнозерновой, бездрожжевой, без сахара, соли и глютена. Люди с непереносимостью молочного белка могут заменить обычную сметану на сметану кешью. Здесь есть и белки, и жиры, и углеводы — получается полноценный приём пищи.

Брускетта с помидорами и зеленью

Калорийность: 242 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

  • хлеб цельнозерновой, бездрожжевой — 120 г;
  • помидоры — 100 г;
  • руккола — 50 г;
  • сыр — 30 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ч. л.

Пожалуй, самый простой и быстрый рецепт из представленных. Смазать хлеб маслом и поджарить его с двух сторон. Затем мелко нарезать остальные ингредиенты. Разогреть духовку до 200 градусов и выложить смесь на хлеб. Отправить брускетты запекаться на пять минут. При подаче можно украсить оставшейся зеленью.

Алёна Степанова
Алёна Степанова
нутрициолог

Брускетта тоже гораздо лучше, чем классический вариант бутерброда. Помидоры, руккола, сыр — всё это, возможно, людям понравится. Здесь есть клетчатка, но можно добавить сверху яйцо, чтобы восполнить нехватку белка в рецепте.

Полезные калории: 5 идей для летних ПП-салатов Полезные калории: 5 идей для летних ПП-салатов

Хрустящие бутерброды с творогом, моцареллой и чесноком

Калорийность: 205 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

  • хлеб цельнозерновой, бездрожжевой — 80 г;
  • творог — 70 г;
  • моцарелла — 50 г;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • соль, перец, сушёный чеснок по вкусу.

А этот рецепт насыщен белком. Сначала нужно разогреть духовку до 200 градусов и оставить хлеб сушиться на пять минут. Затем смешать творог, моцареллу, яичный желток и специи. После требуется выложить полученную смесь на хлеб и вновь отправить в духовку на 5-7 минут при 180 градусах.

Алёна Степанова
Алёна Степанова
нутрициолог

Если есть аллергия, дисбиоз, акне, фурункулы, воспалительные процессы, частые головные боли и простудные заболевания, то молочные продукты стоит исключить из рациона, а в этом рецепте их довольно много. Здесь не хватает клетчатки в виде зелени или овощей, но завтрак может получиться хороший.

Комментарии
Популярные материалы
Почему здоровый образ жизни не гарантирует долголетия?
Почему здоровый образ жизни не гарантирует долголетия?
Круговая тренировка моделей Victoria’s Secret для идеальной фигуры
Круговая тренировка моделей Victoria’s Secret для идеальной фигуры
TOP 3
Катя IOWA: стараюсь не винить себя за то, что пропускаю занятия
Катя IOWA: стараюсь не винить себя за то, что пропускаю занятия
Тренды
В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку
В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку
Тренды
10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома
10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома
Тренды
© championat.com 2000–2021