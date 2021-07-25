4 рецепта полезных бутербродов

«Неправильно, ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь», — учил нас с экранов кот Матроскин. А как, откровенно говоря, правильно? Детство давно прошло, и простая закуска из кусочка белого хлеба и колбасы приносит не удовольствие и насыщение, а лишние килограммы. Можно ли изменить привычную рецептуру или лучше отказаться от бутербродов насовсем? Мы собрали несколько рецептов вкусных и правильных закусок как альтернативу легендарному перекусу.

Алёна Степанова нутрициолог Худшее, что может быть, — это бутерброд с белым хлебом, маслом и сыром.

Бутерброды из батата

Калорийность: 295 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

батат — 2 ломтика;

яйцо — 1 шт.;

помидоры черри — 3 шт.;

сыр фета — 20 г;

шпинат — несколько листов для украшения;

соль, перец по вкусу;

масло оливковое — 1 ч. л.

Самая калорийная часть бутерброда — это хлеб, поэтому предлагаем заменить привычную основу на более полезный овощной вариант. Для начала нужно нарезать батат на ломтики шириной приблизительно в 1 см, затем сбрызнуть его маслом и под фольгой отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Пока батат запекается, следует пожарить яйцо. Когда все ингредиенты готовы, сформировать бутерброды: на один ломтик батата выложить яйцо, на другой кусочки сыра фета. При подаче украсить помидорами черри, шпинатом и добавить специи.

Алёна Степанова нутрициолог Батат — отличный вариант крахмалистого продукта, хорошо заменяет картофель. Это полезный бутерброд, потому что здесь нет хлеба, хотя если использовать цельнозерновой без дрожжей и сахара — тоже неплохой вариант. Конечно, если у вас непереносимость лактозы, нужно исключить сыр фета. Стоит быть аккуратным с фольгой — металлы могут попасть в продукт

Тосты с яичным салатом и сёмгой

Калорийность: 104 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

яйцо — 1 шт.;

огурец — 50 г;

слабосолёная сёмга — 20 г;

сметана 15% —20 г;

хлеб — 55 г;

укроп, лук — по одной веточке;

соль, перец по вкусу.

Если вы любите рыбу, но классический рецепт с авокадо вам приелся, этот вариант для вас. Нужно поджарить хлеб на сковороде без масла или отправить ломтики в тостер. В это время можно сварить яйцо и мелко нарезать огурец и зелень. Затем добавить сметану и перемешать. После того как яйцо сварилось, нарезать его и также смешать с остальными продуктами. Выложить получившийся салат на ломтики хлеба и украсить сёмгой.

Алёна Степанова нутрициолог Чтобы улучшить этот рецепт, можно заменить обычный хлеб на цельнозерновой, бездрожжевой, без сахара, соли и глютена. Люди с непереносимостью молочного белка могут заменить обычную сметану на сметану кешью. Здесь есть и белки, и жиры, и углеводы — получается полноценный приём пищи.

Брускетта с помидорами и зеленью

Калорийность: 242 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

хлеб цельнозерновой, бездрожжевой — 120 г;

помидоры — 100 г;

руккола — 50 г;

сыр — 30 г;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ч. л.

Пожалуй, самый простой и быстрый рецепт из представленных. Смазать хлеб маслом и поджарить его с двух сторон. Затем мелко нарезать остальные ингредиенты. Разогреть духовку до 200 градусов и выложить смесь на хлеб. Отправить брускетты запекаться на пять минут. При подаче можно украсить оставшейся зеленью.

Алёна Степанова нутрициолог Брускетта тоже гораздо лучше, чем классический вариант бутерброда. Помидоры, руккола, сыр — всё это, возможно, людям понравится. Здесь есть клетчатка, но можно добавить сверху яйцо, чтобы восполнить нехватку белка в рецепте.

Хрустящие бутерброды с творогом, моцареллой и чесноком

Калорийность: 205 ккал / 1 порция.

Вам понадобятся:

хлеб цельнозерновой, бездрожжевой — 80 г;

творог — 70 г;

моцарелла — 50 г;

яичный желток — 1 шт.;

соль, перец, сушёный чеснок по вкусу.

А этот рецепт насыщен белком. Сначала нужно разогреть духовку до 200 градусов и оставить хлеб сушиться на пять минут. Затем смешать творог, моцареллу, яичный желток и специи. После требуется выложить полученную смесь на хлеб и вновь отправить в духовку на 5-7 минут при 180 градусах.