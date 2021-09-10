Вау-эффект: спортивные шоу, которые покорили мир

В одних праздниках спорта можно принять участие, а другие — только посмотреть.

Закисаете дома и терзаете себя мыслью: «Что посмотреть? И куда отправиться?». Решение есть. Мир куда больше и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Культурные особенности и традиции отдельных наций создали множество удивительных вещей и мероприятий, которые имеет смысл увидеть и посетить. Вот что нас вдохновляет.

X Games

Это действительно уникальное спортивное событие, известное как Всемирные экстремальные игры. Они разделены на летние (проходят в Остине, штат Колорадо, США) и зимние (Аспен, штат Колорадо, США), как и Олимпиада, хотя зачастую даже зрелищнее. Дисциплин и там, и там хватает.

Побывать на Играх считается очень престижно. Вам точно будет на что посмотреть и что рассказать друзьям после.

Super Вowl

Американский футбол — это огромный пласт культуры наших дней. Его концепция ушла далеко за пределы спорта. Можно сказать, что это целая отдельная индустрия. Накал страстей может легко потягаться с традиционным чемпионатом мира по классическому футболу. А главная отличительная черта финального матча — его перерыв.

Уже на протяжении долгого времени шоу, которое устраивают организаторы, имеет самый высокий рейтинг просмотров во всём мире. А как иначе, если приглашённые артисты задирают планку до небес. Например, посмотрите выступление The Weeknd во время последнего «хафтайма». На церемонии «Грэмми» ему такое бы не дали устроить.

Goodwood festival of speed

Гудвуд — это историческое место для мото- и автоспорта в Великобритании. Расположено оно недалеко от Чичестера. Всё действо обычно длится три дня. Только представьте, посещаемость колоссальна — около 100 000 человек ежедневно. Всё дело в том, что это одно из самых знаковых событий в мире мотоспорта.

Технологичные новинки, концепты, раритетные экземпляры, отдельные соревнования и показательные выступления. Там можно увидеть всё. Если вы любите рёв моторов, то стоит занять ближайшее место в очереди у английского посольства.

Ninja Warrior

Это телевизионное шоу, которое можно увидеть, не выходя из дома. Шоу с действительно мировым именем. Франшиза присутствует в большинстве стран мира. Уверены, что вы неоднократно натыкались в интернете на видеоролики, где отважные и крепкие духом люди проходят уникальную полосу препятствий, которой нет аналогов в мире. Кстати, в России тоже есть своя версия.

Как сообщают инсайдеры — съёмки нового сезона уже идут в Москве.

Masters of dirt

С первыми аккордами песни из видео, начинают бегать мурашки. Организаторы подобных мероприятий уже давно стараются разбавить спортивную составляющую необычной шоу-программой.

BMX-фристайл, фристайл-мотокросс, багги и самокаты. Это далеко не все дисциплины программы шоу. Среди участников — атлеты с мировыми именами в спорте. У «мастеров» есть мировое турне. Остаётся проверить, какой город будет для вас ближе всего.

Red Bull Flugtag

Одно из самых знаковых и громких мероприятий компании Red Bull. Flugtag в переводе с немецкого — «день полётов». Этот ивент с определённой периодичностью проходит и в Москве. Суть заключается в том, чтобы своими силами построить летательный аппарат, который сможет взлететь или хотя бы не упасть сразу вниз.

В качестве взлетной полосы — специальная рампа высотой шесть метров, а приземляться придётся в воду.

Повода лучше, чтобы провести выходные, не придумать. Удивиться будет чему — как минимум изобретательности и креативу участников.

Nitro World Games

Как и в классическом спорте, в экстремальном мире тоже есть свои рекорды. Только бьют их чаще. Подтверждение словам дают «реактивные клоуны». В шоу принимают участие только спортсмены с высокой квалификацией, неоднократно занимавшие первые места в больших чемпионатах. Каждое шоу всегда отличается от предыдущего. Арсенал оборудования, используемый в программе, поражает.

Вы видели когда-нибудь пролет человека, сидящего на детской машинке, с шестиметрового трамплина? А двойное сальто на мотоцикле?

NBA All-Star Game

Американцы определённо знают толк в развлечениях и их организации. Они могут сделать «праздник» из чего угодно. А главное, что за этим всегда интересно наблюдать. Как и в данном случае. Матч сильнейших действующих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации — кульминация звёздного уик-энда, в котором спортивная составляющая далеко не главное, поскольку на первом месте шоу.

Цифры ещё больше подтвердят сказанное выше. Наибольшее число зрителей в истории игр в баскетбол было именно у Матча звёзд — 108 713 человек.

Monster Jam

И напоследок — «вишенка на торте». Иначе как шоу — это действие не назвать. В центре событий специально подготовленные автомобили с очень большими колесами, исключительной подвеской, и сверхмощным двигателем.

В программе: гонки по бездорожью, автомобильный триал, прыжки и акробатические номера. Лучше увидеть, чем просто услышать. Вперёд.