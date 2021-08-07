«Олимпиада — не война». Почему Играм нужны «уличные» виды спорта

Олимпийские игры подходят к концу. Для экстрим-сообщества это было знаковое событие. Его ждали, о нём бесконечно дискутировали, и до сих пор среди экстремалов нет единого мнения, на пользу экстрим-спорту Олимпиада или нет.

Впрочем, со стороны экспертов и адептов классических видов спорта идёт тотальная критика экстрима как провалившегося дебюта в рамках Игр. В социальных сетях можно встретить высказывания о том, что это не спорт, а культура, которой слово «дисциплина» вообще чуждо. И что вся затея с Олимпиадой и экшен-спортсменами — провал.

Мы поговорили с представителями экстремального сообщества и узнали их мнение на этот счёт.

«Все райдеры в экшен-дисциплинах каждую секунду рискуют жизнью. А далеко не во всех видах есть подобные риски»

Максим Ларионов, ведущий экстремальных мероприятий в России

Может, и не стоит судить этот спорт в рамках спорта высших достижений. Может, и не стоит выводить этот спорт за рамки культуры. А свободу, за которую этот спорт так ругают, следует просто оставить в покое? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте вернёмся к истокам.

И BMX, и скейт, и сёрфинг берут начало как антагонизм классическим видам спорта. Подростки, которые начинали заниматься этими видами, не хотели находиться в системе. Сама суть уличного катания заключалась не только в сложности трюков, но и в том, где и как эти трюки выполнялись.

На одних и тех же перилах у лестницы можно было сделать не только 10 разных трюков, но и продемонстрировать свою уникальность — заезжая на неё и сверху вниз, и наоборот, снизу вверх. Такой подход к экшн-спорту делал из ребят не только спортсменов, но и художников. Их авторская подача и профессиональное видение спорта делали из них прорайдеров, давали им спонсорские контракты.

Многие райдеры становились настоящими рок-звёздами благодаря их свободному взгляду на ту или иную дисциплину.

Основа экстремального спорта — не только очень хорошая физическая подготовка. Но и способность райдера на одном и том же споте (от англ. spot — место) придумывать десятки разных комбинаций. У экстремала голова работает по-другому. Там, где простой человек видит просто лестницу, скамейку или пандус, экшен-спортсмен видит полноценную площадку для демонстрации своих скиллов.



В 2017 году было принято решение о расширении спортивной когорты и добавлении в неё bmx-фристайла, скейтбординга и сёрфинга. Традиционно эти три дисциплины считаются столпами летнего экстрима. Чтобы понять популярность среди молодёжи, можно посмотреть топовые соревнования в этих направлениях.

Один только FISE, проходящий в городе Монпелье, является не просто недельным фестивалем экстрима, который собирает топовых атлетов планеты, а ещё и бюджетообразующим мероприятием для казны города. Его ждут весь год, это настоящее шоу, расположенное на нескольких площадках по всему Монпелье. Онлайн-трансляции с FISE набирают сотни тысяч просмотров, а рекламные контракты окупают одну из самых дорогих застроек в мире экстрима.

Но попадание экстрим-спорта на Олимпиаду не встречает повсеместной поддержки внутри экстремального кора. Главное опасение «старожилов движа» — что свобода уйдёт из экстрима. Рамки, которые активно пропагандирует большая бюрократическая спортивная машина, пугают даже нынешних спортсменов, первопроходцев на олимпийских играх. И суть тут не только в тренировках, в отсутствии которых так активно упрекают «классики» экстремалов.

Послушайте, посмотрите на любого профессионального экшен-атлета, выступающего на международном уровне. Его жизнь — это тренировки, «физуха», баланс, акробатика и само катание, бесконечно много катания. Я уверяю вас, что его нагрузки сопоставимы с нагрузками «классиков».

Участники — не «проходные» дети со школьного двора. Любой профессиональный спорт — наилучшая физическая подготовка, которая достигается только каждодневными тренировками. Комплекс упражнений направлен на то, чтобы в течение одной минуты атлет показывал свой максимум, мог подряд «уезжать» 7-10 трюков, требующих максимальной концентрации.

А невыполнение даже одного трюка не просто снимает балл, а может лишить спортсмена жизни. Мы постоянно упускаем один важный момент: все райдеры в экшен-дисциплинах каждую секунду рискуют своей жизнью, а далеко не во всех видах есть подобные риски. Да, на эти риски они идут добровольно, но это не даёт права относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся.

«Причины, почему люди теряют интерес к Играм, лежат в том, что из события про спорт они стали театром боевых действий, где государства стремятся доказать своё превосходство»

Виталий Котов, организатор крупнейших мероприятий по скейтборду в России

Фото: facebook.com/vitkotov

Разговор про отсутствие зрелищности у Олимпийских игр звучит забавно на фоне того, как падают телевизионные рейтинги у трансляций Олимпиады. Для понимания: в США — самом большом телевизионном рынке для Игр — показатели худшие за 33 года. Но что самое смешное, что именно сёрфинг и скейтбординг помогли поднять интерес к трансляции. Это заявление сделал управляющий директор по работе с телевизионными и маркетинговыми службами МОК Тимо Ламме.

Возрастной разброс в скейтбординге огромный, в соревнованиях участвуют райдеры и райдерши как в 13-летнем возрасте, так и далеко за 30. Самому возрастному участнику 46, это Рун Глифберг из Дании. У неподготовленного читателя создаётся впечатление, что соревнования по скейтбордингу — что-то вроде детского утренника, где дети, вставшие на скейтборд пару месяцев назад, делят между собой драгоценные медали.

Те, кто говорит об обесценивании всех Олимпийских игр включением туда непонятных ему видов спорта, при этом сами обесценивают заслуги спортсменов.

Список соревнующихся в скейте огромный, и в нём нет случайных людей. Путь для скейтеров и скейтбордисток на Олимпиаду был очень долгий и трудный. Это переломы, поражения, слезы, всё как у «взрослых». Уровень соревнований настолько высокий, что атлеты из многих стран, в том числе из России просто не смогли туда попасть. Это та самая реальная конкуренция.

Я могу рассказать про обладательницу бронзовой медали в дисциплине «Парк» — Скай Браун. К своим 13 годам она занимала призовые места на десятках различных международных соревнований. Скай стоит на скейтборде с трёх лет (!!!) и является одной из самых молодых профессиональных спортсменок в этой дисциплине.

Она лицо рекламных кампаний Nike, и 1,2 млн подписчиков в «Инстаграме» — лишнее подтверждение её узнаваемости. Скай Браун имеет точно такое же право называться олимпийской чемпионкой, как волейболисты и гимнасты. Скай уже сейчас — пример для тысяч девочек по всему миру.

Чтобы понять, чем рискуют скейтбордистки каждый день, достаточно посмотреть вот это видео с тогда ещё 12-летней Скай Браун.

Я понял, в чём миссия появления скейтбордистов в этом элитном закрытом клубе. Деревянная доска с колёсиками и 13-летняя девочка, вылетающая на два метра из бетонного бассейна и приземляющаяся на пьедестал, появились ради того, чтобы показать «взрослым» снобам, воспринимающим Игры как войну, что в основе Олимпийского движения лежит именно мир.

Британский комментатор, искренне не понимающий, как соревнующиеся между собой атлеты могут не быть кровными врагами, а обниматься и искренне болеть друг за друга, как это было в скейтбординге — ярчайший пример этого закостенелого мышления.

Причины того, что люди теряют интерес к играм, лежат в том, что из события про спорт они стали театром боевых действий, где государства стремятся доказать своё превосходство, используя самые отвратительные методы. Федерациям, чиновникам и спортивным журналистам абсолютно плевать на сам спорт, спортсменов, их чувства и их здоровье, как физическое, так и ментальное, они прямым текстом об этом говорят, а потом удивляются, что в 2021 году такая «вершина мирового спорта» оказалось никому не нужна.

«Ты ставишь цель и достигаешь её, но при этом без ограничений, как во всех остальных видах спорта. Нет никаких рамок»

Павел Мушкин, профессиональный скейтбордист и президент общественной организации развития и популяризации скейтбординга

Скейтбординг — это уличный вид спорта, и поэтому в основном им занимаются уличные ребята. Но сейчас благодаря Олимпиаде в него приходят новые игроки и развиваются, так скажем, в других условиях. Это не плохо, вполне нормальная практика.



Для меня скейтбординг — и хобби, и моя работа, и то, благодаря чему я получил очень многое в своей жизни. Я начал кататься в 2003-м, мечтал получить спонсорство и добился этого. Здесь ты ставишь себе цель и достигаешь её, но при этом без ограничений, как во всех остальных видах спорта. Нет никаких рамок. Это про выражение себя.



Конечно, очень много сторонников того, что скейтбординг — это андеграунд, и он должен оставаться таким. Но включение его в Олимпиаду ни о чём не говорит, он по-прежнему остаётся собой. Никто вас не заставляет заниматься спортом высших достижений — идите, катайтесь по трубе или ещё где-нибудь, делайте всё, что хотите. Всё становится только лучше: строятся скейт-парки, появляются новые ребята и индустрия растёт. А те, кто всю жизнь ноет, продолжают ныть и видеть во всём только негатив.

«Движение вперёд — это всего лишь движение вперёд»

Игорь Игнатьев, идеолог и основатель фестиваля New Star Camp

Не хотелось бы вдаваться во вкусовщину и мерить своим «строгим» нравится/не нравится. Включение в олимпийские дисциплины формируется прежде всего спросом и соблюдением ряда жёстких критериев, таких как наличие федераций, представленность в определённом количестве стран и тд. Надеюсь, что в ближайшее время всё же спрос будет формировать повестку в олимпийской программе, ТВ-контенте и хайлайтах социальных сетей.



Я рад, что в нашей стране экшн-спорт дисциплины получат государственную поддержку, хотя в ряде других стран в господдержке нет никакой необходимости просто за счёт создания собственной финансовой модели. Движение вперёд — это всего лишь движение вперёд.

Соня Кузьминова, видео-оператор экстремальных видов спорта

Ни в коем случае не буду преуменьшать достижения, гребцов, гимнастов, пловцов и других спортсменов, но мировые тенденции на данный момент меняются. Мыслить в данном случае стереотипами просто неуместно, нужно идти в ногу со временем и открыть дорогу чему-то новому и более зрелищному.



Сегодня топовые соревнования по тому же скейтбордингу или сёрфингу собирают тысячи зрителей, и массовости можно только позавидовать. Много спортсменов, большая и действительно жёсткая конкуренция. И говорить о том, что стать лучшим в мире в условиях этой конкуренции гораздо проще, чем в том же плавании – просто неграмотно.



Как можно говорить о том, что спортсмены в одной дисциплине всю жизнь готовятся к соревнованиям, к ОИ, идут к этой цели, а в скейтборде или сёрфинге и подобных вышеперечисленных дисциплинах, которые по мнению некоторых, нужно вообще убрать из ОИ, нет?

Люди с трёх лет встают на доски чтобы к 15 быть на уровне с мировыми звездами.

Зачем преуменьшать достижения 13-летней девочки, которая так же тренируется каждый день, чтобы стать лучшей? И можно ли говорить о том, что пашет она меньше, чем 15-летние гимнастки? Части людей просто непонятен гораздо больший интерес молодежи к этим дисциплинам, может стоит уже открыть глаза и посмотреть по сторонам? Меняются тенденции, меняются поколения и то, что было популярно 20-30 лет назад на данный момент существенно уступает тому, что есть сегодня.

«Пока в спортивной когорте экстремалов доминируют атлеты, пришедшие с улицы, есть ощущение, что спорт в надёжных руках»

Максим Ларионов, ведущий экстремальных мероприятий в России

Судейство даже за последние четыре года сильно трансформировалось. Уровень трюков растет от одного чемпионата мира к другому, и в то же время субъективизм в этих дисциплинах играет очень большую роль. Есть опасение, что желание большой бюрократической машины загнать в рамки спорт и прийти к формату фигурного катания, где есть обязательная программа и вольная, с чётко установленным набором элементов, может победить. Но пока в спортивной когорте экстремалов доминируют атлеты, пришедшие с улицы, есть ощущение, что спорт в надёжных руках. А вот с подрастающим поколением нужно будет, несомненно, работать и напоминать, откуда родом спорт. Нужно помнить свои корни, свою культуру, ценить свободу экстрима.