Как спортивная одежда помогает вести здоровый образ жизни?

Как одежда влияет на образ жизни и пищевые привычки?



Разбираемся вместе с психологом и психотерапевтом.

Мало кто не знает выражения «В здоровом теле — здоровый дух». Но задумывались ли вы, что больше влияет: тело на состояние духа или наоборот? Оставим этот спор философам и скажем, что в любом случае они взаимосвязаны — внешнее безусловно влияет на внутреннее и наоборот. Разберёмся, мотивирует ли спортивная одежда вести здоровый образ жизни и правильно питаться и почему.

Елизавета Дулькина психолог, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Одежда действительно влияет на то, как мы себя чувствуем.

Как одежда влияет на поведение?

Как отмечает Елизавета, выбор имиджа и одежды во многом определяется юнгианской психологией. Её суть заключается в том, что всё внутреннее так или иначе находится в резонансе с внешним миром. То есть выбор в одежде неслучаен. Внешний образ действительно влияет на поведение и то, что мы чувствуем. Это не значит, что если женщина надела брюки, то обязательно хочет чувствовать себя мужественнее и сильнее. Вовсе нет.

Фото: unsplash.com/@ollivves

Дело в другом. Одежда зачастую выполняет роль некой границы между индивидуальным и социальным. С одной стороны, мы вроде бы в ней «живём», но, с другой, она предназначена для выхода в свет. То есть, надевая тот или иной наряд, мы невербально что-то сообщаем миру о себе и своём состоянии. Даже если вы надели что-то по привычке, на бессознательном уровне за этим стоят скрытые мотивы. Например, неряшливый вид вполне может быть протестом, бунтом или попыткой привлечь внимание, отмечает психолог.

Если вы наденете пижаму, скорее всего, вам не захочется активно работать и потянет в сторону дивана. И наоборот, в новом красивом пиджаке вряд ли будет комфортно отдыхать. В спортивной одежде вполне можно задуматься и о походе в спортзал.

Анна Владимирова психотерапевт Спортивная форма направляет вас и ваше внимание в сторону активности и заботы о своём теле.

Побуждает ли спортивная одежда питаться более здорово?

Спортивная одежда у многих ассоциируется с темой здорового образа жизни, движением и энергичностью. Почему? Это связано с тем, что на бессознательном уровне она пробуждает желание исследовать физическую силу, выносливость, гибкость. В тех же спортивках мы чувствуем себя легко и комфортно — ничего нигде не пережимает и не стягивает.

Елизавета: Интересно и то, что в теме спорта есть важная лазейка для психики, которая позволяет использовать свою агрессивность, но в позитивном ключе. Ведь если я девушка и хожу на каблуках, то автоматически буду стараться держать осанку и тело во многом будет напряжено и зажато. А если я в кроссовках, удобном спортивном костюме, то могу сесть или лечь так, как мне удобно.

Фото: istockphoto.com

Это касается и других привычек, в том числе питания. Когда мы одеты в спортивное, то чувствуем себя эдаким амбассадором ЗОЖ и зачастую предпочитаем более полезную пищу. Тем более что в каждом есть часть, которая желает быть здоровой как физически, так и психически. И тогда внешние атрибуты могут сыграть роль катализатора, чтобы сформировать и поддержать новые здоровые привычки.

Психологи рекомендуют экспериментировать с вариантами самопомощи, ведь мозг ленив и любит делать по-старому. Поэтому, если такой мотиватор, как одежда, найдёт глубинный отклик в вашей психике, постепенно новые здоровые привычки станут обыденностью и перерастут в образ жизни.

Анна: Есть даже целое направление, которое называется психологией стиля. В рамках него изучают, как одежда помогает достигать поставленных целей. Но вместе с тем нужно быть реалистами и понимать, что сам по себе пиджак не сделает работу за вас, а спортивная одежда не прокачает ваши ягодицы. Тем не менее это задаст нужный настрой, который порой бывает сложно создать самостоятельно изнутри, и однозначно поможет приблизиться к цели.