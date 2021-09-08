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Как начать ходить в тренажёрный зал, как преодолеть страх и заниматься в спортзале, советы для новичков

Страх перед походом в спортзал — очередная отговорка или реальная проблема?
Елизавета Волобуева Надежда Пожарова
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Как начать ходить в тренажерный зал
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Психолог уверяет, что с ним можно и нужно работать.

Многие перед первым походом в спортивный зал сомневались, стоит ли туда вообще идти, и надумывали себе всяких ужасов. «Вдруг надо мной будут смеяться?», «а если я подниму всего 2 кг, когда все поднимают по 60?», «что, если я буду выглядеть хуже всех?» — знакомы такие мысли?

Вероятно, это звучит смешно, но у многих действительно есть такие страхи, и с ними нужно работать.

<a href="https://www.instagram.com/psy_healing/">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
психолог

Новичком быть не стыдно, не стыдно что-то не знать, чего-то не уметь. При большом желании всему можно научиться и во всём разобраться.

Причины страха

Для того чтобы побороть свой страх, нужно сначала понять, откуда и почему он возник. Причины могут быть самые разнообразные.

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Боязнь оценки

Надежда: Частые причины страха, которыми со мной делятся люди, это страх оценки. В обществе в целом есть культура оценивания людей, в том числе и по внешнему виду. Понятно, что не у всех так. Но у многих людей, кто рос среди оценок, одобрения или неодобрения, страх перед походом в зал связан с тем, как на них будут смотреть. Часто таким людям кажется, что окружающие смотрят на технику упражнений. Даже если спортсмен совершенно не заинтересован в том, что делает другой человек, новичок всё равно будет переживать. Ему будет казаться, что одно неровное движение — и все это заметят, начнут смеяться, ему будет неприятно и стыдно. Здесь, кроме страха, примешиваются чувство вины и чувство стыда за то, как человек выглядит или будет выглядеть. Может быть, он сам не уверен в себе для того, чтобы чувствовать себя достаточно свободно.

Фото: istockphoto.com

Более того, начинать что-то новое всегда сложно. Спорт — это про изменение всей жизни — внешнего вида, распорядка дня, питания, поэтому можно испугаться и в очередной раз так и не сделать этот важный шаг. Ричард Брэнсон — автор книги «К чёрту всё! Берись и делай!» очень точно описывает, как важно не побояться сделать что-то впервые: «Путешествие длиной в тысячу миль начинается с первого шага. И если ты раздумываешь над тем, где же оно кончается, да ещё рисуешь в воображении все долгие изматывающие мили между началом и концом пути, представляя все подстерегающие тебя опасности, то можешь так и не сделать этот первый шаг. И чего бы ты не хотел достичь в жизни — не приложив усилий, ты никогда не достигнешь цели. Сделай этот первый шаг. Испытаний будет много. Порой тебя может отбросить назад — но в конце концов ты дойдёшь».

Боязнь быть «белой вороной»

Человек может бояться оказаться «белой вороной» среди мускулистых мужчин и девушек с идеальной фигурой. Этот страх — тоже всего лишь выдумка, которая зародилась у вас в голове, скорее всего, после просмотра какого-либо фильма, в котором главный герой занимается в спортивном зале в окружении качков. Придя в зал, вы не встретите толпу людей с обложек глянцевых журналов, там будут такие же обычные посетители, желающие привести своё тело в форму.

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Боязнь тренажёров

Огромное количество «страшных» тренажёров вызывает дрожь по телу. В спортивных залах зачастую, помимо беговых дорожек и велотренажёров, стоит, например, тренажёр Смита. В нём новичок, скорее всего, не разберётся сам: на первый взгляд «Смит» похож на штангу. А как поднять штангу, если вы ни разу этого не делали? Никак. Уж лучше вовсе не подходить к нему! Шутим. Это плохой подход.

Нет ничего постыдного в том, чтобы подойти к дежурному тренеру и задать ему несколько вопросов. Он находится в зале для того, чтобы помочь вам, и уж точно не будет презирать вас или заставлять почувствовать себя неловко.

Фото: istockphoto.com

Боязнь быть плохо одетым

Быть одетым «не как все» — очередной страх. Для похода в спортивный зал не нужно покупать самую дорогую форму, конечно, если это не необходимо для вашей личной мотивации. Посетители зала одеты просто и удобно. Важно подобрать одежду так, чтобы ничто не отвлекало от занятий, а не думать о том, как ваша белая футболка сочетается с синими штанами и белыми кроссовками.

Как побороть страх?

Способов может быть много, но есть один действенный и универсальный — взять себя в руки и наконец попробовать.

Надежда: Я рекомендую людям попробовать прийти в зал, посмотреть, как занимаются другие, и почувствовать, что зачастую там дружелюбная атмосфера. Все стремятся помочь друг другу, а не оценить, пристыдить или соревноваться с кем-то. Да, в зале есть те, кто критически оценивает и всячески комментирует действия других, но их можно встретить гораздо реже. Если вы всё-таки столкнулись с таким человеком, здесь помогут выстроенные границы — «мне не нужно помогать». Более того, в зале всегда готовы помочь тренеры и в целом люди, которые уже долго занимаются, они очень отзывчивые и внимательные. Важно определить для себя, так ли враждебен мир и стоит ли опасаться других.

Фото: istockphoto.com

Всегда помните — не надо стесняться. Зачастую, как бы это банально ни звучало, все страхи у нас в голове. Мы сами «рисуем» картины, как над нами кто-то смеётся, косо смотрит или просто не желает заниматься с нами на соседних тренажёрах. Если у вас появилась возможность попробовать что-то новое, в том числе и занятия в тренажёрном зале, не нужно отказываться, возможно, это ваш шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону и, если не стать знаменитым спортсменом, то подарить себе здоровое тело, что тоже немаловажно.

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Надежда: В спортивных залах часто есть дни, когда можно прийти, осмотреться, прочувствовать атмосферу и выбрать что-то своё. Если вам необходимо, чтобы рядом была поддержка, клиентский день можно разделить с другом или подругой, с которыми вы чувствуете себя безопасно.

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