Правда или миф, что спорт снижает либидо? Разбираемся со специалистом

Ирина Дворкина эксперт Как тренировки влияют на сексуальное желание?

Связь либидо и спорта уходит в века. История взаимодействия началась ещё 1000 лет назад в Древней Греции, когда считалось, что занятия любовью перед Олимпиадой могут отрицательно повлиять на результаты спортсменов. Первым этот принцип применил Иккос (не путать с Айкосом) Тарентский: при подготовке к состязаниям он придерживался строгого сексуального воздержания. Сейчас концепция несколько изменилась, но до сих пор сочувствующие и не сочувствующие Иккосу атлеты находятся по разные стороны баррикад. Влияет ли половая жизнь на результативность на соревнованиях? Что же говорит наука?

Без тестостерона каши не сваришь

Причём как для мужчин, так и для женщин. Тестостерон — своего рода ребро Адама: это не только главный мужской гормон, но и предшественник основного женского — эстрадиола. Тестостерон существует в свободном виде и в объединённом с глобулином, который связывает половые гормоны (ГСПГ).

Что за тусовка у гормонов, раз им требуется посредник? Как раз для распределения влияния на организм и выполнения специфических функций. Гормонов, «скованных одной цепью», всего три: уже знакомые нам тестостерон и эстрадиол, к которым присоединяется биологически активная форма первого — дигидротестостерон. Например, уровень этих гормонов может быть в норме, но либидо будет снижаться из-за недостатка связывающего их глобулина.

Слышали ли вы когда-нибудь, что лысые мужчины обладают повышенной сексуальностью? Возможно, вы уже судорожно пытаетесь вспомнить, где сейчас выступают любимые безволосые артисты. Или по-другому смотрите на коллегу, безвинно примостившегося пообедать в комнате отдыха рядом с вами. Притормозите! Уровень тестостерона у таких мужчин действительно велик, но он вне зоны доступа глобулина, связывающего половые гормоны. Рискуете наткнуться на пустоцвет.

Золотые рудники оскудевают

Исследования показали, что либидо у женщин поднимается после 20 минут энергичных упражнений. А более высокий уровень тестостерона у мужчин достигается короткими интенсивными упражнениями. Более интенсивные тренировки отрицательно сказываются на половых гормонах, что приводит к снижению либидо.

При тренировках тестостерон вырабатывается по правилу перевёрнутой U. До какой-то степени физические упражнения будут увеличивать ваше сексуальное влечение, стимулировать симпатическую нервную систему, но, когда выйдете за «пик», вас ожидают отнюдь не райские кущи.

Остаётся ещё один вопрос: влияет ли половая активность в ночь перед физическими упражнениями на различные показатели их эффективности? Сомнительно. Если вы занимались сексом за 7, 6 часов до физической активности, то даже не заметите разницы. Гипертоникам на заметку: исследования подтвердили, что, чем интенсивнее и приятнее кульминация, тем ниже систолическое давление на следующий день.

Make либидо great again

Долгие изнуряющие нагрузки, ожирение снижают либидо, но чем мы можем поддержать себя во дни сомнений и тягостных раздумий?

Добавьте больше высокоинтенсивных коротких тренировок

Оставьте одну длинную тренировку в неделю, которая принесёт вам удовольствие (например, один заплыв, заезд или забег на выносливость), заменяя остальные объёмные тренировки интервальными.

Выберите диету с высоким содержанием жиров

Жиры — предшественники гормонов — и, в частности, естественные источники холестерина и насыщенных жирных кислот (такие как авокадо, оливки, кокосовое молоко, рыбий жир, рыба) стимулируют производство половых гормонов.

Не отказывайтесь от мяса

В частности, употребление говядины — отличный способ повысить уровень тестостерона, особенно у мужчин.

Избегайте алкоголя, простых сахаров, обработанных продуктов

Не истощайте организм искусственным дисбалансом гормонов!

Приручите свой стресс

Да, и тут снова этот совет. Но избавляться от стресса всё-таки нужно! Несколько минут осознанного дыхания, спокойная прогулка по городу, время на любимое занятие и здоровый сон — вот что поможет. Необязательно становиться зожником в полнолуние, кодироваться от токсичных людей или одномоментно ломать социальные скрепы вашей семьи. Как известно, чтобы быть в тонусе, нужно, чтобы тонус был в тебе!