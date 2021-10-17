Джиджи Хадид: полезная еда — для фигуры, бургер — чтобы оставаться в здравом уме

Как модели удаётся оставаться в форме, не изнуряя себя диетами и тренировками?

Американская супермодель много лет уверенно держит позиции в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей мира, являясь любимицей многих известных дизайнеров, например, Донателлы Версаче. Год назад 25-летняя Джиджи Хадид и певец Зейн Малик впервые стали родителями. Спустя месяц после рождения дочки эффектная длинноногая блондинка уже предстала перед поклонниками в прекрасной форме. Всё дело в комплексном подходе.

Питание

Утро Джиджи начинается с кофе и плотного белкового завтрака. Идеальный завтрак модели выглядит так: яйца с тостами из цельного зерна или цельнозерновой муки, служащие источником клетчатки, и апельсиновый сок. Перед спортом Джиджи выпивает цитрусовый сок с кайенским перцем, который разгоняет кровь. Несмотря на ограничения, Джиджи организовывает и читмилы.

Модель рационально подходит к образу жизни, честно признаётся, что бургеры и картофель фри – её слабость, а суши – лучший выбор для встречи с друзьями. Ведь она понимает, что невозможно вечно что-то запрещать. Звезда модных показов стала гостем шоу Гордона Рамзи MasterChef и даже победила, приготовив бургер с халапеньо.

Тренировки

Как бывшая профессиональная спортсменка она знает о важности разминки. Каждое занятие начинается с 15 минут прыжков на скакалке – это секрет стройности ног и бёдер.

Супермодель комбинирует силовые тренировки с боксом 4 раза в неделю. Он стал её новой страстью, когда после переезда и взлёта в карьере Хадид заскучала по волейболу и конному спорту. На ринге она проводит не меньше часа.

Любимая тренировка модели выглядит так:

боксирование в качестве кардиоразминки (10 минут);

скручивания в положении лёжа (40 раз, три повтора);

интенсивное боксирование (10 минут);

скручивания лёжа на спине с поднятием согнутых в коленях ног (40 раз, три повтора);

бокс (10 минут);

планка (60 секунд);

подъёмы прямых ног из положения лёжа на спине (25 раз, четыре повтора).

«Бокс заменил все тренировки! Он идеально подкачивает мышцы. Но главное — я выплёскиваю на ринге отрицательные эмоции!»

Здоровье

Немногие знают, что Джиджи страдает болезнью хасимото — аутоиммунное заболевание щитовидной железы, приводящее, как правило, к нарушению её функции. Этот фактор также оказывает большое влияние на её образ жизни: временами супермодели приходилось исключать из рациона молочные продукты или сою.

«Да, у меня атлетический тип телосложения. Но мне нравится моё тело. У меня есть и грудь, и пресс, и ягодицы, и бёдра. Я представляю собой тип, который раньше модной индустрии был неинтересен».

С самого начала модельной карьеры девушка подвергалась критике: эксперты считали её «слишком полной» для супермодели. После рождения ребёнка поклонники и журналисты снова воодушевились и стали «нападать» на модель из-за её фигуры. Однако спустя несколько месяцев после родов Джиджи резко похудела и обнажила идеально плоский живот и талию, которая стала тоньше, чем до родов.