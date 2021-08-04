Быть как Хейли Бибер: главные секреты идеальной формы модели

Хейли Бибер — супермодель, инфлюенсер, ютубер и жена Джастина Бибера — идеального мужчины для многих девушек нашего поколения. У нее стройное и подтянутое тело, при этом она не отказывает себе в удовольствии съесть пиццу, бургер или другую еду. Если рутинная работа в зале вас не устраивает, возможно, пример Хейли Бибер вдохновит попробовать что-то новое.

Секрет идеальной формы

Недавно на одном из подкастов 24-летняя модель рассказала, что сохранять форму ей помогает пилатес. Хейли не изматывает себя тяжёлыми тренировками, но регулярно ходит в зал. Пилатес для неё — занятие по душе, и это помогает ей не пропускать тренировки.

«Я была балериной, так что пилатес, как мне кажется, приводит моё тело в лучшую форму, потому что он очень вытягивает. Многие движения в пилатесе очень похожи на танцы».

Кроме того, эти упражнения помогают бороться со стрессом и беречь ментальное здоровье, которое страдает от пристальной слежки со стороны прессы и социальных сетей.

Периодически Хейли Бибер выбирает тренировки под высокой температурой. Модель говорила Vogue Australia, что занимается горячим пилатесом уже несколько лет и видит в этом много плюсов. Ей нравится, что под температурой до 40 градусов мышцы более гибкие и тянутся легче, а лицо потеет и становится красным, что полезно для кожи.

Вариативность

Помимо пилатеса, Хейли предпочитает чередовать разные упражнения в зале: силовые, кардио и бокс. Последний вид её любимый, и она боксирует несколько раз в неделю.

Упражнения — это ещё один способ поддерживать мозги и тело по-настоящему здоровыми. Мне нравятся пилатес и дополнительная кардионагрузка. Пару раз в неделю я хожу на тайский бокс. Но в путешествиях не могу заставить себя заниматься — это последнее, чего мне хочется на каникулах. Вместо зала иду в клуб танцевать с подругами — это мой способ держать себя в форме.

Детоксы и читмилы

Хейли придерживается сбалансированной диеты, основу которой составляют белки и овощи. На завтрак модель обычно ест яйца, овсянку или смузи. Обед, как правило, содержит овощи и рыбу. Иногда это может быть сэндвич. На ужин Хейли ест то же самое, иногда позволяет себе пасту без глютена или курицу. Также она не ест молочные продукты и красное мясо. Отличными помощниками пищеварению Хейли считает воду с лимоном и имбирный чай.

Бибер никогда не скрывает от поклонников секреты своей формы, поэтому смело говорит как об ограничениях, так и о том, что позволяет себе расслабиться. Периодически Хейли устраивает детоксы перед важными событиями, например, перед свадьбой или важным показом. Обычно в это время она заменяет приёмы пищи протеиновыми коктейлями и сидит на строгой диете.



Однако ни для кого не секрет, что любимое лакомство Хейли — чизбургер и картошка фри.

Я с нетерпением жду читмила. В этот день ем всё, что захочу! Если утром проснусь с желанием съесть блины, а на обед бургер, я сделаю это.