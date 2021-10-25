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Какие задачи выполняют врачи и тренеры Джеймса Леброна?

Как Леброну Джеймсу удаётся быть на высоте? Дело не только в таланте и упорстве
Анастасия Васильева
Как Леброну Джеймсу удаётся быть на высоте?
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Со спортсменом работает целая звёздная команда.

Недавно начался новый сезон НБА, на матчах которого можно увидеть отличную физическую подготовку баскетболистов. Но ни для кого не секрет, что это заслуга не одного спортсмена, но и его многочисленной команды. Тренеры и физиотерапевты жертвуют своим свободным временем, чтобы составить программу тренировок и восстановления для легенд баскетбола.

Мы расскажем о команде Леброна Джеймса, которая сопровождает его на протяжении всего карьерного пути, и об инсайтах Леброна во время тренировок.

Тренер по физподготовке Майк Манчиас

В 2001 году Майк, отучившись на тренера, получил возможность поработать над восстановлением физической подготовки Майкла Джордана совместно с Тимом Гровером. Успешно пройдя эту стажировку, в 2004-м Манчиас устроился тренером в профессиональный баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс», там он познакомился с Леброном Джеймсом.

В этом же клубе работали второй тренер по физподготовке Стив Спайро, физиотерапевт Джордж Сайбл, тренер по силовой и физической подготовке Дерек Миллендер и ещё два специалиста по подготовке игроков Юсуке Накайама и Алекс Мур. Все они были задействованы в тренировочном процессе Джеймса до 2018 года, пока он не перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Обычно в тренажёрном зале он просто валял дурака. В первые годы карьеры играл исключительно на природном атлетизме. Даже сейчас он пытается отлынивать от некоторых упражнений для мышц кора, упражнений с гантелями, а к йоге я приучил его с большим трудом. Мне пришлось начинать с ним с поз, которые не выглядели слишком глупо. Если вы понимаете, о чём я, — говорит Манчиас.

Влияние Пэта Райли на дисциплину

С 2004-го по 2014-й Леброн играл в Майами Хит, который находился под руководством Пэта Райли. За это время Джеймс осознал важность дисциплины: выработал свой подход к тренировкам и приучился к армейским порядкам. Такое диктаторское отношение в подготовке к играм, какое было у Райли, благоприятно отразилось на Леброне, ведь его форма была на высшем уровне.

Когда Леброн Джеймс позвонил мне, чтобы сказать, что он уходит, я увидел, как династия вылетела из моего окна. Я не виню его, но понимаю, что это была команда на 10 лет. Это был печальный день для меня и для нашего клуба, потому что я хотел эту династию.

Специалист по спортивной биомеханике Донни Рэймон

В команде «короля» есть бывший сотрудник спецназа Донни Рэймон. Он начал интересоваться спортивной механикой, когда получил серьёзную травму шеи после прыжка с парашютом (так как Донни 15 лет служил в ВМС США, то на его счету было много прыжков, от которых пострадал его позвоночник). Уйдя в отставку, он смог вылечить себя сам.

Это жизненное препятствие объединяет их с Джеймсом: в сезоне-2014/2015 у баскетболиста были проблемы с нижней частью спины, и долгое время он играл на обезболивающих уколах. Именно Донни помог Джеймсу вылечиться и остался рядом, чтобы поддерживать звезду НБА в стабильном состоянии.

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Остальные эксперты в команде Леброна

Билл Симмонс, автор «Книги баскетбола» и приятель Джеймса, однажды сказал, что герой тратит $ 1,5 млн в год на тело. Он даже купил себе домой все тренажёры, которые стоят в зале «Кливленд Кавальерс». А кроме двух тренеров, у легенды баскетбола есть персональный повар, который готовит строго по прописанной Манчиасом диете, есть сомнологи и массажисты.

С 2018-го Джеймс является участником «Лос-Анджелес Лейкерс». На данный момент Леброн тренируется в зале клуба в Эль Сегундо, который располагается возле аэропорта Лос-Анджелеса. Утренняя тренировка у баскетболиста занимает полтора часа, а вечером у него ещё одна тренировка в домашнем зале в Брентвуде.

На вопрос о том, собирается ли он тренироваться сегодня, Леброн отвечает: «Спросите, буду ли я сегодня дышать?»

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