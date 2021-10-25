Как Леброну Джеймсу удаётся быть на высоте? Дело не только в таланте и упорстве

Недавно начался новый сезон НБА, на матчах которого можно увидеть отличную физическую подготовку баскетболистов. Но ни для кого не секрет, что это заслуга не одного спортсмена, но и его многочисленной команды. Тренеры и физиотерапевты жертвуют своим свободным временем, чтобы составить программу тренировок и восстановления для легенд баскетбола.

Мы расскажем о команде Леброна Джеймса, которая сопровождает его на протяжении всего карьерного пути, и об инсайтах Леброна во время тренировок.

Тренер по физподготовке Майк Манчиас

В 2001 году Майк, отучившись на тренера, получил возможность поработать над восстановлением физической подготовки Майкла Джордана совместно с Тимом Гровером. Успешно пройдя эту стажировку, в 2004-м Манчиас устроился тренером в профессиональный баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс», там он познакомился с Леброном Джеймсом.

В этом же клубе работали второй тренер по физподготовке Стив Спайро, физиотерапевт Джордж Сайбл, тренер по силовой и физической подготовке Дерек Миллендер и ещё два специалиста по подготовке игроков Юсуке Накайама и Алекс Мур. Все они были задействованы в тренировочном процессе Джеймса до 2018 года, пока он не перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Обычно в тренажёрном зале он просто валял дурака. В первые годы карьеры играл исключительно на природном атлетизме. Даже сейчас он пытается отлынивать от некоторых упражнений для мышц кора, упражнений с гантелями, а к йоге я приучил его с большим трудом. Мне пришлось начинать с ним с поз, которые не выглядели слишком глупо. Если вы понимаете, о чём я, — говорит Манчиас.

Влияние Пэта Райли на дисциплину

С 2004-го по 2014-й Леброн играл в Майами Хит, который находился под руководством Пэта Райли. За это время Джеймс осознал важность дисциплины: выработал свой подход к тренировкам и приучился к армейским порядкам. Такое диктаторское отношение в подготовке к играм, какое было у Райли, благоприятно отразилось на Леброне, ведь его форма была на высшем уровне.

Когда Леброн Джеймс позвонил мне, чтобы сказать, что он уходит, я увидел, как династия вылетела из моего окна. Я не виню его, но понимаю, что это была команда на 10 лет. Это был печальный день для меня и для нашего клуба, потому что я хотел эту династию.

Специалист по спортивной биомеханике Донни Рэймон

В команде «короля» есть бывший сотрудник спецназа Донни Рэймон. Он начал интересоваться спортивной механикой, когда получил серьёзную травму шеи после прыжка с парашютом (так как Донни 15 лет служил в ВМС США, то на его счету было много прыжков, от которых пострадал его позвоночник). Уйдя в отставку, он смог вылечить себя сам.

Это жизненное препятствие объединяет их с Джеймсом: в сезоне-2014/2015 у баскетболиста были проблемы с нижней частью спины, и долгое время он играл на обезболивающих уколах. Именно Донни помог Джеймсу вылечиться и остался рядом, чтобы поддерживать звезду НБА в стабильном состоянии.

Остальные эксперты в команде Леброна

Билл Симмонс, автор «Книги баскетбола» и приятель Джеймса, однажды сказал, что герой тратит $ 1,5 млн в год на тело. Он даже купил себе домой все тренажёры, которые стоят в зале «Кливленд Кавальерс». А кроме двух тренеров, у легенды баскетбола есть персональный повар, который готовит строго по прописанной Манчиасом диете, есть сомнологи и массажисты.

С 2018-го Джеймс является участником «Лос-Анджелес Лейкерс». На данный момент Леброн тренируется в зале клуба в Эль Сегундо, который располагается возле аэропорта Лос-Анджелеса. Утренняя тренировка у баскетболиста занимает полтора часа, а вечером у него ещё одна тренировка в домашнем зале в Брентвуде.

На вопрос о том, собирается ли он тренироваться сегодня, Леброн отвечает: «Спросите, буду ли я сегодня дышать?»