История безрукого теннисиста Хамато. Он играет с босой ногой, чтобы поднимать мяч пальцами

Спортсмен стал легендой Паралимпиады, не выиграв ни одного матча.

Знакомьтесь, это Ибрагим Хамато, единственный в мире безрукий теннисист. В 10 лет он лишился обеих рук в результате трагедии, но, несмотря на все трудности, продолжил заниматься любимым делом и даже покорил Паралимпиаду, заставив весь мир говорить о себе.

Настоящий пример того, что нет ничего невозможного.

«Я считаю, что ключевыми факторами моего успеха являются моя решимость, упорный труд и настойчивость в достижении медали», — заявлял спортсмен в интервью египетскому изданию.

Ибрагим Хамато был обычным мальчиком из Египта, в третьем классе он впервые попробовал настольный теннис, но произошёл несчастный случай. Ему ампутировали обе руки выше локтя после того, как Ибрагим попал под поезд. Мальчик три года не выходил из дома, обучаясь жить заново.

«Я наблюдал, как двое моих друзей играют в настольный теннис, и поделился своим мнением о спорном моменте во время игры. Затем один из них сказал мне, что я не имею права голоса в игре, пока не занимаюсь этим видом спорта. Именно тогда я решил бросить вызов самому себе и начать играть в настольный теннис».

Сначала спортсмен пытался играть, держа ракетку под мышкой, перепробовал разные варианты, годы тренировок ушли, чтобы приноровиться. В итоге лучше всего получилось играть с ракеткой во рту. Однако возникла другая проблема: как подбрасывать мяч?

Ибрагиму удалось решить и этот вопрос – он играет с босой правой ногой, поднимая мяч пальцами ног, когда тот перелетает на его половину.

В Международной федерации настольного тенниса узнали об удивительном египтянине и пригласили его на чемпионат мира в Токио. Там Ибрагим получил возможность сыграть с лучшими из лучших.

Широкую популярность спортсмен обрёл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда ему было уже 43 года, но, несмотря на это, коллеги Ибрагима неоднократно заявляли, что он находится в прекрасной форме.

Олимпиада в Токио стала для египтянина второй в карьере. Он не выиграл ни одного матча, однако стал символом преодоления и смелости. Ролики с игрой Ибрагима стали «вирусными» и до сих пор собирают миллионы просмотров на всех площадках.

«Я счастлив быть знаменитым в интернете, потому что это помогло многим людям выбраться из изоляции, через которую они проходят. И это дало многим инвалидам надежду на то, что в жизни нет ничего невозможного».

Сегодня на родине Ибрагим тренирует юниоров, у которых нет рук. Он понимает, что парням будет сложно стать чемпионами, но своим примером показывает, что сдаваться — не выход.

«Инвалидность — не в руках или ногах, инвалидность в том, что вы не можете упорно продолжать делать то, что вы хотели бы делать».