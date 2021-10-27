5 мини-сериалов про спорт, мотивацию и опыт, которые стоит посмотреть на выходных

Во время каникул мы часто не знаем, чем себя занять. Полезным и приятным времяпрепровождением может стать просмотр спортивных сериалов. Мы сделали подборку лучших мотивационных мини-сериалов за последнее десятилетие.

«Ход королевы» (2020)

Сериал рассказывает о Бет Хармон, которая мечтает посвятить свою жизнь шахматам и стать мировой спортсменкой. Однако ей мешает алкогольная и наркотическая зависимость. Справится ли героиня со своей проблемой и исполнит ли свою мечту?

Фото: Кадр из фильма «Ход королевы»

В 2021 году сериал одержал победу в номинации «Лучший мини-сериал» на прайм-таймовой премии «Эмми».

«Тед Лассо» (2020)

Этот сериал также получил награду «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал». Тед Лассо – тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу. Новый владелец берёт Теда на работу в качестве главного тренера в надежде, что тот развалит клуб.

Фото: Кадр из фильма «Тед Лассо»

Однако он подходит к делу со всем энтузиазмом и оптимизмом. Отличительная особенность Теда как тренера – он больше заботится не о результатах команды, а о самих людях.

«Тушите свет» (2011)

В основе сюжета сериала лежит жизнь чемпиона-тяжеловеса Патрика Лири. После окончания своей спортивной карьеры он пытается найти занятие в обычной жизни. Бокс предоставил спортсмену неплохую материальную поддержку, однако его настигла «чёрная полоса».

Фото: Кадр из фильма «Тушите свет»

Не зная, как обеспечивать себя и свою семью, Патрик думает о возвращении в профессиональный спорт, однако из-за многих пропущенных ударов у спортсмена начинает развиваться боксёрская деменция.

«Барракуда» (2016)

16-летний Дэнни Келли мечтает о золотой олимпийской медали. Поступив в элитную школу, он начинает делать первые шаги к своей цели. Сначала он не может найти себе место среди подростков из «других» слоёв общества.

Фото: Кадр из фильма «Барракуда»

Благодаря поддержке тренера и друга Дэнни осваивается в команде и готовится стать Барракудой, самым юным чемпионом Австралии по плаванию. Но что делать, если в твоём окружении имеет значение только победа?

«Цепляясь за лёд» (2020)

Кэт профессионально занималась одиночным фигурным катанием до того, как получила травму. Спортсменка понимает, что на этом её карьера может быть окончена, но ей выпадает шанс показать свои силы в парном фигурном катании. Кэт достаётся партнёр не из лёгких – настоящий плохой парень с разгульным образом жизни.

Фото: Кадр из фильма «Цепляясь за лёд»

В сериале во всех подробностях описываются изменения обоих спортсменов и то, через какие трудности им пришлось пройти.