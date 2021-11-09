Рассказываем, что нужно, чтобы заняться настоящим тайским боксом или обойти весь остров Пасхи.

5 стран, которые скоро откроются для россиян. Уже можно лететь в Таиланд

Калерия Волкова PR-менеджер TravelAsk.ru Открытие каких стран ожидают в ближайшее время и чем там можно заняться?

Последние несколько лет выдались действительно трудными для любителей путешествий. Из-за множества ограничений поездки даже внутри страны стали довольно проблематичными, а о путешествиях за границу пришлось забыть на долгий срок.

Но постепенно туристический бизнес восстанавливается, с каждым месяцем расширяется список стран, доступных для россиян.

Какие страны скоро откроются?

Уругвай

Уругвай уже открыл свои границы, для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Также необходимо завершить полный курс вакцинации «Спутником V».

Чем заняться: Южноафриканская страна богата разнообразными курортами. Здесь можно и обзавестись прекрасным загаром на пляжах Атлантического океана, и отправиться в туристический поход в горы. Также в Уругвай летят посмотреть соревнования гаучо (наездников) в Такуарембо, медитируют у океана и смотрят там же на южных китов Мальдонадо.

Таиланд

Таиланд всегда пользовался популярностью среди туристов по всему миру. Это заметно и сейчас. Как только государство упростило систему въезда для любителей путешествий, стало известно о всплеске спроса на отдых в этом тропическом месте.

С 1 ноября Таиланд могут посещать туристы, переболевшие COVID-19, в рамках программы «песочница». По правилам новой системы ThaiPass, туристы, которые болели коронавирусом и выздоровели не менее трёх месяцев назад, а также имеют одну дозу вакцины, могут прилететь в эту страну. Первая доза единственной подходящей для Таиланда российской вакцины «Спутник V» должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до прибытия. Сертификат о вакцинации не нужен туристам младше 18 лет, путешествующим в сопровождении родителей или опекунов. ThaiPass для них оформляется отдельно, данные о сертификате вносятся по номеру родителей или опекунов.

Россияне могут приезжать в регионы из «голубой зоны». К ним относятся Бангкок, Пхукет, Краби и Панган.

Чем заняться: Открытия Таиланда особенно ждут любители спорта, так как здесь популярны туры по занятиям тайским боксом, самбо, йогой, кроссфитом и силовой подготовкой.

Вьетнам

Вьетнам является одной из самых доступных стран для путешествий. Здесь довольно низкие цены на транспорт, проживание и экскурсии.

С 20 ноября для туристов откроется остров Фукуок. В рамках пилотной программы, которая продлится по 20 марта 2022 года, российские туристы смогут прилетать на остров в составе организованных групп. Для «пакетных» путешественников будет отменён обязательный карантин. Также для посещения открываются провинции Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа и город Дананг. Самостоятельные туристы не смогут попасть на Фукуок в рамках пилотной программы.

Чем заняться: Во Вьетнаме понравится любителям активного отдыха. Здесь можно заняться трейлом, отправиться на гору Баден – возможно подняться пешком или по канатной дороге. Тропа проходит через тёмные пещеры, ручьи и пышный лес. Можно взять байк и поехать сёрфить на океан. Также здесь есть много фитнес-клубов и спа с роскошным видом на природу.

Израиль

С 15 ноября страна начнёт пускать к себе россиян, привитых «Спутником V», последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за шесть месяцев до вылета.

Также перед поездкой нужно будет сдать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилёте сдать на антитела и дополнительный ПЦР-тест.

Чем заняться: Это древнее государство славится не только экскурсиями по святым местам, но и пляжным отдыхом. Несмотря на небольшую площадь страны, её берега омывают три моря: Красное, Мёртвое и Средиземное. Благодаря такой особенности Израиль популярен своими санаторными курортами.

Чили

Для любителей природы это одна из лучших стран для отдыха. Здесь даже крупные города утопают в зелени. Мало кто не слышал про Остров Пасхи с вулканическими кратерами и большим количеством рек и озёр. Чили выделяется также местным колоритом. Эта яркая страна не оставит никого равнодушным.

Чили планируют открыть свои границы с 23 ноября, ранее планировали с 1 ноября. Страна будет пускать к себе туристов, вакцинированных «Спутником V». Туристов будут принимать только в аэропорту Сантьяго, также потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

Чем заняться: В Чили едут за трекингом, ловят волну, смотрят на озёрный край и изучают морских животных в Пунта-Чорос.

Расскажите, открытия каких стран вы ждёте больше всего?