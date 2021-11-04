Где и как активно провести новогодние каникулы в 2022 году?

После поедания салатов за семейным столом грех не отправиться в долгий трекинг на Кавказ или не покататься на каяке на Мальдивах.

После боя курантов всегда хочется сменить обстановку и начать новую жизнь – в идеале где-нибудь на вершине горы с видом на подсвеченный город, в окружении пальм и возможностей на горизонте или в домике на берегу у моря. И хотя до новогодних каникул ещё есть время, предлагаем не медлить и определиться с целью уже сейчас. В этом вам поможет наша подборка классных мест – как для отдыха, так и для спорта.

Как совместить новогодние каникулы и спорт?

Путешественники проявляют всё больший интерес к активному отдыху. Новогодние каникулы – это отличная возможность совместить приятное с полезным.

Валерия Заруднева директор по маркетингу и развитию бизнеса Club Med в России Среди Топ-направлений, которые россияне выбирают для предстоящих праздников, мы можем выделить Сейшелы, Мальдивы, Доминиканскую республику и Мексику. Выбор именно их обусловлен в первую очередь доступностью в связи с текущими ограничениями, а также наличием регулярных прямых перелётов. В этих тёплых странах можно не только насладиться атмосферой безмятежности, но и активно провести время.

На Мальдивах есть дайвинг, каякинг, сёрфинг и другие водные виды спорта. Сейшелы – отличное место для хождения под парусом, игры на теннисном корте и захватывающих прогулок по джунглям. В Доминикане вас ждут занятия по йоге в гармонии с природой, конные прогулки по пляжу, паддлборд (доска с веслом) и кайтсёрфинг (направлене парусного спорта). Канкун откроет дорогу к наследию древних майя и увлечет в дивный мир снорглинга, ведь здесь находится второй по величине коралловый риф в мире.

Фото: istockphoto.com

Где провести время с пользой для здоровья и фигуры?

Познакомиться с зимними горами

Для любителей зимних видов спорта, лыж и сноуборда подойдут наши курорты – Краснодарский край и Северный Кавказ. Можно умчаться на Красную Поляну или курорт Архыз, снять там домик и наслаждаться горячим глинтвейном. Учитывайте, что при заселении в отель в Краснодарском крае потребуется QR-код, то есть цифровой сертификат о вакцинации. Но оно того стоит: здесь можно полюбоваться заснеженными горами, насладиться свежим морозным воздухом, посмотреть на море и согреться в оздоровительных термальных источниках прямо под открытым небом. Любителям горных вершин можно отправиться покорять Эльбрус и пожить в палатках. Встретить новый год в горах, смотреть сверху на подсвеченный ночной зимний город и на салют, которым вы будете окружены со всех сторон – что может быть лучше?

Поймать дзен

Калерия Волкова PR-менеджер TravelAsk.ru За тайским боксом, йогой и теплом можно полететь в Таиланд. Но въезд в страну открыт только для тех, кто переболел COVID-19 и выздоровел не менее трёх месяцев назад, а также сделал одну из двух прививок. Самые популярные и открытые направления – это Бангкок, Пхукет, Краби и Панган. Тайцы очень любят Новый год, они украшают деревья и дома, устраивают салют на берегу океана и незабываемые вечеринки.

Погонять мяч и загадать желание

Поиграть в футбол, посёрфить и потанцевать у океана – это в Бразилию, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. В Рио уже с октября готовятся к Новому году, украшают улицы гирляндами и фонариками. В день праздника местные жители больше всего любят веселиться у океана. Они облачаются в белую одежду, приносят цветы и зажигают свечи. А ещё отправляют цветы в океан и загадывают желание, что очень символично с наступлением нового года.

Фото: istockphoto.com

Понырять

Калерия: Любителям водных видов спорта и развлечений, дайвинга и снорклинга подойдёт Египет, куда также потребуется отрицательный ПЦР-тест. За снорклингом летают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В Египте тоже украшают город в европейском и привычном стиле, покупают ёлки и деревья в горшках. По российским меркам в Египте всё ещё продолжается лето, поэтому здесь даже зимой можно окунуться в море – температура воды в это время года обычно не опускается ниже +20 градусов.

Заняться трекингом

Вдоль средиземноморского побережья Турции проходит самая красивая часть знаменитой Ликийской тропы – самое то для трекинга. Этот маршрут длиной примерно 80 км со стартовой точкой недалеко от курорта Олюдениз подойдёт даже неопытным туристам, поскольку на нём нет сложных участков и больших перепадов высоты.

Юлия Кабелкайте-Вайткене старший преподаватель кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова При этом здесь расположены живописные бухты, уединённые пляжи с чистейшей водой бирюзового цвета и старинные памятники древней ликийской цивилизации. Климат отличается своей мягкостью, даже зимой температура не опускается ниже +8 градусов. На протяжении всего маршрута разбросано множество небольших деревушек, поэтому нет необходимости носить с собой большой запас еды и питьевой воды.

Фото: istockphoto.com

Отточить спортивные навыки

Любителям зимних видов спорта, катания на горных лыжах и сноуборде советуем присмотреться к курортам Сербии Копаоник, Торник на Златиборе и Стара-Планина, расположенным в окружении нетронутой природы невероятной красоты. Каждый из этих центров оснащён современными трассами, рассчитанными как на новичков, так и на уверенных спортсменов.

Юлия: Трассы оборудованы кресельными и бугельными подъёмниками, некоторые также освещены для ночного катания. К услугам тех, кто делает на лыжах свои первые шаги, – опытные инструкторы, готовые помочь освоить необходимые базовые навыки. Курорты также снабжены системами искусственного «оснежения», так что в случае недостатка естественного покрова возможность для катания всё равно будет обеспечена.