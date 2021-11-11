Из-за чего болит подъём во время бега и как это исправить?

Из-за чего болят стопы во время бега?
Во время ходьбы и бега ступни амортизируют ударную нагрузку, защищая суставы и позвоночник от преждевременного износа. При этом они испытывают колоссальные нагрузки, которые без должной поддержки могут вызвать тяжесть, боль, усталость в ногах. Подобные симптомы часто встречаются не только у бегунов, но и у тех, кто редко занимается спортом. Разберёмся почему.
Почему может болеть подъём?
Плоскостопие
Плоскостопием, по статистике, страдает более половины населения Земли. Именно эта патология — самая распространённая причина болей в подъёме. При этом заболевании своды стопы уменьшаются, из-за чего динамическая и статическая нагрузка приходится на всю подошвенную часть. Как следствие, меняется биомеханика походки и бега, а мышцы значительно перенапрягаются и быстрее устают. Это вызывает неприятные и болезненные ощущения в подъёме стопы.
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Слабые мышцы
Сидячий образ жизни и отсутствие регулярной физической активности сказываются и на состоянии ног. Если человек мало гуляет, не занимается спортом, то мышцы и связки стопы ослабевают. Каждая интенсивная тренировка, например, пробежка, становится настоящим стрессом для организма и вызывает боли в подъёме. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются начинающие спортсмены, которые только что приступили к тренировкам.
Артроз или артрит
Боль в подъёме может сигнализировать о заболевании суставов стопы: артрозе или артрите. Первое связано со стиранием суставных хрящей, а второе — c воспалительным процессом в области соединения костей. Эти патологии могут вызывать болезненные ощущения во время бега, ходьбы или даже в состоянии покоя.
Варикоз
Проблемы с работой вен нижних конечностей также зачастую заканчиваются болью, тяжестью, усталостью в ногах. Среди факторов, провоцирующих развитие варикоза:
- малоподвижный образ жизни;
- постоянная работа на ногах;
- слишком интенсивные физические нагрузки;
- беременность;
- неправильное питание;
- ношение неудобной обуви;
- длительные путешествия;
- вредные привычки.
Отсутствие разминки
Многие начинающие бегуны недооценивают роль разминки перед тренировками, они сразу же без подготовки подвергают себя нагрузкам. Из-за этого снижается эффективность занятий, болят ноги и увеличивается риск травмы.
Интенсивные нагрузки
Пожалуй, самая очевидная причина дискомфорта в подъёме — слишком интенсивные физические нагрузки, к которым не готова опорно-двигательная система. Особенно часто с этим сталкиваются новички, которые хотят за короткий срок добиться очень высоких результатов.
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Неудобная экипировка
Боли могут возникнуть из-за неправильно подобранной обуви. Покупая кроссовки, многие не учитывают технику постановки стопы при беге. У новичков обычно ударную нагрузку принимает пятка. Опытные спортсмены опираются на среднюю часть стопы. Профессионалы используют технику бега с носка, то есть приземляются на переднюю часть стопы и затем переносят вес на всю ступню. Для каждой техники бега нужно подобрать подходящие кроссовки, которые будут отличаться показателями дропа (перепада высоты от пятки к носу).
Как избежать боли?
Если вы сталкиваетесь с болями в подъёме во время бега или ходьбы, обратитесь к ортопеду. Врач оценит функциональное состояние стоп на специальном оборудовании (плантографе), проверит всю опорно-двигательную систему и определит, есть ли какие-то изменения или патологии. Для защиты ног на тренировках доктор подберёт специальные ортопедические стельки. Они поддерживают своды стопы в правильном положении и защищают их от ударной нагрузки. Также рекомендуется бегать в спортивных компрессионных носках или гольфах. Изделия способствуют корректной работе мышц и улучшают кровообращение.
Кроссовки нужно выбирать исходя из вашей техники бега. Обувь с высоким дропом подойдёт тем, кто нагружает в первую очередь пятку. Кроссовки с низким дропом нужны спортсменам, которые опираются на среднюю часть стопы или используют технику бега с носка.
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Тренировки должны быть умеренными, излишне напрягать организм не стоит. Перед любой физической активностью всегда нужно делать разминку, которая способствует улучшению обменных процессов в организме, ускорению кровоснабжения мышц и насыщению их кислородом. Для тренировки мышц стоп рекомендуется делать такие простые упражнения, как попеременная ходьба на носках и пятках, на внутренней и внешней стороне стопы, самомассаж стоп.