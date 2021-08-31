Неправильный прикус — последствие плоскостопия? Разбираемся, как это может быть связано

Сергей Алексутов травматолог-ортопед, главный подиатр сети салонов ОРТЕКА Как плоскостопие влияет на внешность?

Состояние мышц опорно-двигательной системы может напрямую влиять на прикус. Из-за искривления шейного отдела позвоночника все мышцы находятся в постоянном напряжении и функционируют неправильно. В свою очередь, положение позвоночника зависит от состояния костей таза, нижних конечностей и особенно стоп. Рассказываем о неочевидных последствиях плоскостопия и о том, как их избежать.

Как плоскостопие сказывается на здоровье?

Плоскостопие — это одна из самых распространённых ортопедических проблем. По статистике, больше половины населения Земли страдает этой патологией. При таком заболевании своды стопы становятся более плоскими, из-за чего нагрузка на весь организм распределяется неправильно. Нарушение биомеханики стопы меняет естественное положение коленных и тазобедренных суставов, что негативно отражается на их работе. Повышенная нагрузка, с которой они не могут справиться, может привести к артрозу, повреждению менисков и нестабильности суставов.

Фото: unsplash.com/@lucaxxfreire

Из-за изменений стоп и суставов сложно удерживать осанку в правильном положении. Поэтому обычно позвоночник искривляется, чтобы компенсировать нагрузку. Таким образом, плоскостопие может стать причиной развития сколиоза, остеохондроза, межпозвонковых грыж и других ортопедических заболеваний.

Как плоскостопие отражается на внешности?

Правильное функционирование зубочелюстной системы напрямую зависит от состояния мышц и суставов. Ослабленные мышцы позвоночника и нарушения осанки вызывают проблемы с суставами — в частности, и в челюстно-лицевой зоне.

Происходит это из-за связи нижней челюсти и височных костей, которые участвуют в пережевывании за счёт височно-нижнечелюстного сустава. Изменение осанки и искривление позвоночника может привести к неправильной работе челюстно-лицевой системы и нарушению прикуса. Для успешного исправления прикуса важно не только вернуть зубам правильное положение, но и избавиться от проблем с позвоночником, укрепить мышцы всего тела. Забота о здоровье стоп — это первый шаг к здоровой осанке.

Как распознать проблемы со стопами?

Самому определить состояние своих стоп крайне сложно. Даже врач-ортопед ставит диагноз только по результатам дополнительного обследования, например, с помощью сканирования ступней пациента. Это специальная диагностика подошвы ног с применением компьютерного оборудования — плантографа.

Только после подтверждения результатов осмотра можно с уверенностью говорить, что у человека есть плоскостопие или другие ортопедические заболевания. Боли и чувство усталости ног обычно начинают беспокоить уже на прогрессирующей стадии болезни, поэтому лучше проходить ежегодную ортодиспансеризацию и регулярно проверять состояние стоп у врача. Это позволит предупредить развитие заболеваний на раннем этапе.

Особенно ортодиспансеризация нужна тем, кто активно носит обувь на каблуках или часто напрягает стопы во время сильных физических нагрузок.

Из-за чего может развиться плоскостопие?

Большинство ортопедических заболеваний — приобретённые, а не врождённые. Одна из самых частых причин развития плоскостопия и других патологий — вредная для здоровья ног обувь. Хуже всего на состоянии стоп и опорно-двигательной системы сказывается обувь на каблуках. Это не только повышенное давление на ступни, но и смещение оси позвоночника из-за неестественной походки.

Фото: unsplash.com/@megindoors

Абсолютно плоская подошва тоже не полезна, так как отсутствует какая-либо амортизация и стопы принимают на себя все удары о поверхность.

Обувь с узким мысом может привести к деформации пальцев и нарушению кровообращения. От неё по возможности стоит отказаться.

Кроме того, в зоне риска плоскостопия и других ортопедических патологий находятся люди, чьи стопы постоянно испытывают повышенные нагрузки. Например, те, кто из-за своей профессиональной деятельности много времени проводят «на ногах»: продавцы, парикмахеры, фотографы, стилисты, врачи, учителя, курьеры и т. д.

Спровоцировать развитие ортопедических заболеваний могут и слишком интенсивные занятия спортом.

Как предотвратить развитие плоскостопия?

Прежде всего нужно максимально отказаться от вредной для ног обуви. Безопасный вариант — обувь с каблуком 2-4 см, с широким передним отделом и формоустойчивым задником. Также стоит носить индивидуальные ортопедические стельки, которые поддерживают своды стопы в анатомически правильном положении и снижают ударные нагрузки на них.

Существуют стельки не только для повседневного использования, но и для занятий спортом, например, бегом. Спортивные стельки помогают обезопасить стопы и снизить вероятность травм во время интенсивных тренировок. Такая ортопедическая поддержка нужна и тем, кто постоянно «на ногах». Специальные стельки существенно снижают риск развития плоскостопия, что положительно сказывается на осанке.

Для эффективной коррекции прикуса важно не только исправить положение зубов, но и обеспечить правильную работу опорно-двигательной системы. Именно плоскостопие — одна из самых распространённых причин искривления позвоночника. При этом, к сожалению, здоровью стоп уделяют мало внимания. Зачастую люди даже игнорируют такие симптомы, как боль, усталость и тяжесть в ногах, и не обращаются за помощью к врачу.

Помните, что с каждым годом, в том числе из-за проблем со стопами, вернуть нормальную осанку становится сложнее, так как опорно-двигательная система адаптируется к негативным факторам и привыкает работать неправильно. Не откладывайте визит к специалисту.