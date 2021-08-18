Из-за чего отекают ноги?

Почему отекают ноги? Как избавиться от отёков?



Разбираемся вместе с хирургом-флебологом.

Когда мы долгое время не двигаемся, работая в офисе, сидя в машине или находясь в самолёте, мышцы ног не сокращаются, а значит, не способствуют кровотоку. Это становится причиной застоя крови в венах нижних конечностей. Что, в свою очередь, может вызывать боли, тяжесть, усталость в ногах и отёки.

Армен Авакян хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Отёки — это симптом неправильной работы венозной системы. Если его игнорировать, можно спровоцировать или усугубить развитие варикозной болезни и хронической венозной недостаточности.

Почему отекают ноги?

Кровь движется по сосудам сначала от сердца к тканям и органам — наполняет их кислородом и питательными веществами. А затем идёт обратно к сердцу, неся продукты обмена веществ и углекислый газ. При этом артерии отвечают за движение крови от сердца, а вены — за обратный отток к нему.

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Кровь по венам нижних конечностей течёт снизу вверх. Её правильное движение контролируют клапаны, которые поддерживают кровоток строго в одном направлении к сердцу при относительно низком давлении в венах. Наибольшее количество этих клапанов расположено именно в венах ног, в частности, в области голени. Их работа зависит от мышечных сокращений, которые стимулируют движение крови. Такой механизм называется мышечно-венозной помпой голени.

Армен: Когда мы долгое время не двигаемся, работаем в офисе, сидим в машине или находимся в самолёте, мышцы ног не сокращаются, а значит, не способствуют кровотоку. Это становится причиной застоя крови в венах нижних конечностей. Что вызывает боли, тяжесть, усталость в ногах и отёки.

С отёками, как правило, сталкиваются офисные сотрудники, которые мало двигаются. Также нередко они возникают у тех, кто постоянно работает «на ногах»: парикмахеры, хирурги, продавцы, стилисты, учителя, врачи и т. д. Слишком интенсивные занятия спортом также могут быть опасны для венозной системы ног: например, повышенное давление при подъёме тяжестей негативно влияет на состояние вен. Кроме того, отёки ног часто появляются у беременных, так как в этот период венозная система женщины сильно перегружена.

Как предотвратить отёки?

К длительному путешествию стоит подготовиться, заранее выбрав удобную обувь. В узких туфлях или в неправильно подобранной по размеру паре ступни испытывают лишнюю нагрузку даже в статичном положении. Поскольку создаётся сильное давление на переднюю часть стопы. Это может привести к нарушению кровообращения и вызвать отёки, так как ноги постоянно напряжены.

Армен: Подходящий вариант обуви — с каблуком высотой 2-4 см, широким передним отделом и формоустойчивым задником. Обувь с такими параметрами рекомендуется носить ежедневно, не только в поездках.

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Заботиться о здоровье ног во время долгих путешествий помогает «умный» компрессионный трикотаж. Это специальные медицинские изделия, которые распознают ситуации, когда венозной системе нижних конечностей нужна поддержка. Они способствуют устранению боли и отёчности, позволяют избавиться от ощущения усталости и тяжести в ногах.

Армен: Компрессионный трикотаж оказывает на поверхность ног строго заданное давление. Оно распределяется по ноге неравномерно: от максимального значения в области лодыжки к минимальному в области голени или бедра, в зависимости от того, гольфы это, чулки или колготки.

Такое давление стимулирует венозную систему ног. Кровь лучше циркулирует, исчезают застой и условия для формирования отёков.

Какие упражнения помогают снять отёк?

Для улучшения самочувствия врач рекомендует чаще делать разминку. Подойдут самые простые упражнения:

вращения головы;

круговые движения руками;

выпады с чередованием ног;

растяжка;

наклоны;

приседания.

Такая зарядка способствует улучшению обменных процессов в организме, ускорению кровоснабжения мышц и насыщению их кислородом. Вы не только взбодритесь, но и улучшите работу венозной системы. Помните: если мы двигаемся, активно работает мышечно-венозная помпа, а значит, кровоток улучшается.

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Армен: Так как кровь по венам ног двигается снизу вверх, полезно удерживать ноги выше уровня сердца. Можно периодически сидеть, положив ноги на стол, ведь эта поза способствует кровотоку. Также для профилактики заболеваний вен нужно придерживаться правильного образа жизни. Спорт улучшает работу мышц и кровообращение в целом. Умеренная нагрузка в фитнес-зале, прогулки, бег, плавание и аналогичные активности помогают предупредить появление отёков и других проблем с венами.