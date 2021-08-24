Что будет, если неправильно подобрать обувь для тренировок?

Сергей Алексутов ведущий врач, травматолог-ортопед, главный подиатр сети ортопедических салонов ОРТЕКА Почему важно правильно подбирать спортивную обувь? Чем опасно заниматься в неправильной обуви?

Помимо очевидной пользы занятия спортом могут и навредить, если не соблюдать меры предосторожности и использовать неподходящую экипировку. Многие обращают внимание на технику выполнения упражнений, но забывают про выбор правильных аксессуаров. Тем самым увеличивают риск развития ортопедических заболеваний.

Чтобы избежать негативных последствий тренировок, особенно ответственно стоит подходить к выбору спортивной обуви. Именно от состояния стоп зависит здоровье всей опорно-двигательной системы. Разбираемся, чем опасна физическая активность в некорректно подобранной обуви и какие ошибки при выборе чаще всего допускают люди.

Ошиблись с размером

Одна из самых распространённых ошибок при выборе обуви для тренировок — это неверно подобранный размер. Покупать кроссовки впритык и надеяться, что они разносятся, не стоит. Если они слишком плотно обтягивают стопы и ногам тесно, то на занятиях дискомфорт будет только усиливаться. Появятся потёртости и мозоли, постепенно начнут деформироваться ногти на ногах.

Именно узкая обувь вызывает онихокриптоз — вросший ноготь, от которого часто избавляются лишь с помощью хирургической операции. Также регулярные тренировки в тесной обуви могут привести к пережатию сосудов стопы. В результате происходит нарушение кровообращения, и, как следствие, появляются отёки, онемение и судороги ног. Из-за неправильной обуви повышается риск возникновения боли в пяточной области и в области ахиллова сухожилия.

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Обращать внимание рекомендуется не только на размер. Слишком жёсткий и узкий верх кроссовок натирает пальцы, что может привести к воспалению сустава (бурситу) в области мизинца или большого пальца. Чтобы избежать подобных проблем, нужно покупать спортивную обувь с запасом, но не более чем на 0,5-1 размер. Ноги не должны скользить внутри кроссовок, иначе нарушается биомеханика — стопе сложно нормально отталкиваться от поверхности и делать правильные перекаты. Это увеличивает риск травматизации.

Поэтому тщательно тестируйте обувь перед покупкой. Пробуйте пробежаться на месте, не закрывайте глаза на дискомфорт ради внешнего вида. Кроссовки не должны сжимать ноги или, наоборот, болтаться. Примерять их стоит вечером, так как к концу дня ноги обычно слегка отекают, что тоже надо учитывать.

Прогадали с жёсткостью подошвы

Перед покупкой спортивной обуви надо определиться, где планируете её использовать. К сожалению, купить универсальные кроссовки, например, для бега в парке и занятий в фитнес-зале нельзя.

Жёсткая подошва, необходимая для бега по пересеченной местности, в спортзале будет только мешать перекату стопы. Из-за этого создаётся лишняя нагрузка на ступни, суставы ног и позвоночник. Но это не означает, что подошва должна быть слишком мягкой, потому что обычно подобные кроссовки лишены амортизации. Из-за тонкой подошвы ударная нагрузка на суставы увеличивается, что быстрее приводит к их износу и появлению боли. Впоследствии это может стать причиной развития плоскостопия, «косточки» большого пальца, остеохондроза позвоночника, артрита и артроза суставов ног. Даже во время тренировок в фитнес-зале нужно носить обувь с амортизирующей подошвой.

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Для защиты стоп и всей опорно-двигательной системы от ударной нагрузки лучше использовать спортивные ортопедические стельки. Они поддерживают стопы в правильном положении, снижают нагрузку на ноги и позвоночник, а также способствуют снижению травматизма и повышают устойчивость.

Не учли дроп кроссовок

Обувь на абсолютно плоской подошве не рекомендуется носить ни на тренировках, ни во время обычных прогулок. Из-за таких кроссовок пятка принимает на себя всю ударную нагрузку, что часто приводит к плантарному фасцииту. При таком заболевании беспокоят боли и воспаление в области пятки — это следствие повреждения большой связки стопы, которая соединяет пяточную кость с пальцами. Кроме того, сильно увеличивается нагрузка на ноги и позвоночник.

Для защиты пяточной области подошва в задней части кроссовок должна быть толще, чем в передней. Такой перепад высоты спортивной обуви от пятки к носу называется дропом. Его показатели зависят от того, как и где планируется использовать обувь. Для занятий в фитнес-зале достаточного минимального показателя. А вот начинающим бегунам, например, стоит выбрать обувь с высоким дропом. У новичков обычно при беге всю ударную нагрузку принимает пятка.

Не оценили все риски

Именно плохо подобранная обувь чаще всего провоцирует развитие плоскостопия: своды ступней становятся более плоскими, из-за чего нагрузка от занятий спортом распределяется неправильно на ноги и всю опорно-двигательную систему. Эта патология нередко приводит к проблемам с коленями: артриту, артрозу, заболеваниям менисков и связок, которые удерживают суставы.

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Неподходящая для занятий спортом обувь влияет на установку ног во время нагрузок, что может способствовать разрушению тазобедренного сустава и стать причиной воспаления крестцово-подвздошного сочленения (области ниже поясницы). Повышенная ударная нагрузка в некоторых случаях также запускает воспаление межпозвонковых дисков, которое может привести к возникновению грыж.

Неправильно распределенная нагрузка на стопы зачастую способствует перерастяжению мышц и связок. Это ухудшает их работу и замедляет процесс восстановления организма во время передышек. Стопы быстро начинают болеть, появляются усталость и тяжесть в ногах, которые снижают эффективность тренировок. Становится сложнее выполнять упражнения. Повышается вероятность патологического растяжения связок и получения травм.

Неверно подобранная обувь может спровоцировать развитие ортопедических заболеваний или усугубить имеющиеся. Поэтому к выбору спортивной обуви нужно относиться ответственно. Это не просто красивый аксессуар для фитнес-зала. Перед началом интенсивных занятий лучше проконсультироваться с травматологом-ортопедом, который оценивает состояние ног и всей опорно-двигательной системы. Врач делает сканирование стоп, определяет их особенности и даёт рекомендации по выбору кроссовок, ортопедических стелек и других полезных аксессуаров для тренировок.

Такую ортодиспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно, особенно в тех случаях, когда вы регулярно занимаетесь спортом. Помните, что интенсивные физические нагрузки могут негативно отражаться на здоровье, если вовремя не принимать меры профилактики.