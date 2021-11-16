3 речи тренеров из кинофильмов, которые заставят подняться с дивана и научат побеждать

Фильмы о спорте вдохновляют нас не только силой воли атлетов, их успехами и умением держать себя в случае поражений, но и словами тренеров перед решающими матчами. Их монологи мотивируют на победу не только их подопечных, но и всех зрителей. О том, что именно говорили Тони Д’Амато, Фрэнки Данн и Микки Голдмилл читайте в этой статье.

«Каждое воскресенье», Тони Д’Амато

Команда по американскому футболу «Майами Шаркс» пытается играть, имея большие финансовые проблемы. Владелица команды думает только о деньгах и продаёт сильных игроков, некоторые уходят из-за травм, а бывший запасной, став звездой команды, превращается в заносчивого и лицемерного человека.

Фото: Кадр из фильма «Каждое воскресенье»

Тони Д’Амато произносит монолог перед важнейшей игрой плей-офф. Он убеждает футболистов забыть о проблемах и сплотиться.

«Три минуты до важнейшей битвы в нашей профессиональной жизни. Всё решится сегодня. И теперь либо мы сплотимся, как команда, либо развалимся. Дюйм за дюймом, игра за игрой, пока не наступит конец. Мы в аду, господа. Поверьте. И — мы можем остаться здесь, давая вытирать о себя ноги, или можем пробить себе путь назад, к свету. Мы можем выбрать из ада. По одному дюйму за раз. Что ж, я не могу сделать это за вас, я слишком стар. Я смотрю вокруг, я вижу эти молодые лица и думаю…

Я совершил каждый неверный выбор, что только может мужчина к моим годам. Я пустил по ветру все свои деньги, оттолкнул всех, кто когда-либо любил меня, и, в конце концов, я терпеть не могу лицо, которое вижу в зеркале. Знаете, с годами жизнь забирает у вас многое. Это часть жизни. Но вы понимаете это, только когда начинаете терять. Вы обнаруживаете, что жизнь — это игра дюймов, как и футбол. Потому что в каждой игре, жизни или футболе предел ошибок настолько мал, что полшага раньше или позже — и ты не смог… Полсекунды раньше или позже — и ты не поймал. Нужные нам дюймы — повсюду вокруг нас. Они в каждом периоде игры, в каждой минуте, в каждой секунде. И в этой команде мы боремся за этот дюйм, в этой команде мы рвём себя и любого вокруг нас на куски. За этот дюйм. Мы вцепляемся когтями в этот дюйм, потому что, когда у нас будут все дюймы, это составит чёртову разницу между победой и поражением, между жизнью и смертью.

Я вот что скажу — в каждой схватке побеждает тот, кто готов сражаться насмерть, кто берёт этот дюйм. И если я до сих пор жив, то готов сразиться и умереть за этот дюйм. Потому что это и есть жизнь! Шесть дюймов перед твоими глазами, посмотрите в глаза парня рядом с собой и поймите, кто пройдёт этот дюйм с вами. Вы увидите того, кто пожертвует собой за эту команду, потому что он знает, что если придётся, то вы сделаете того же самое ради него. И это команда, господа. Итак, либо мы сплотимся сейчас, как команда, либо умрём как единоличники. В этом весь футбол, ребята».

«Малышка на миллион», Фрэнк Данн

Фрэнк Данн — талантливый тренер по боксу, который владеет спортивным залом в Лос-Анджелесе. Он тренирует успешных боксёров, хотя его жизнь не такая уж и счастливая: дочь не отвечает на его письма, а его лучший боец подписал контракт с другим менеджером. В этот период жизни в зал к Фрэнку приходит Мэгги Фицжеральд, 31-летняя официантка, мечтающая стать профессиональным боксёром. Фрэнк не соглашается тренировать женщину, но её упорство и желание добиться успеха заставляют его передумать.

Фото: Кадр из фильма «Малышка на миллион»

Кроме таких мотивирующих фраз, как «работай, пока есть силы», «никогда не сдавайся», «у тебя всё получится», тренер рассказывал своей ученице теоретические основы бокса.

«С будущего боксёра надо сначала снять всю шелуху и обучить его основам. Мало просто сказать новичку: «Забудь о навыках, которые накопил в течение жизни», нужно заставить его тело забыть о них. И всё это нужно показывать снова и снова до тех пор, пока ему не начнёт казаться, что эти навыки у него с самого рождения».

«Если в боксе и происходят какие-то чудеса, то они случаются, когда боец продолжает драться, несмотря на иссякшие силы и сломанные рёбра, разорванные почки и отвалившуюся сетчатку. Чудеса происходят, когда человек рискует всем ради мечты, которую, кроме него, не видит никто».

«Бокс – занятие противоестественное. Здесь следует действовать вопреки традиционной логике. Чтобы переместиться левее, не надо делать шаг влево, а надо развернуться на носке правой ноги, а чтобы переместиться правее – развернуться на носке левой. Вместо того чтобы убегать от боли, как это делает любой здравомыслящий человек, боксёр бросается ей навстречу».

«Все боксёры упрямы. В душе они уверены, что разбираются в той или иной боксёрской тонкости лучше, чем любой тренер. Даже когда они ошибаются настолько, что ошибка приводит к краху, а вам удается их переломить, значит, они не бойцы».

«Рокки», Микки Голдмилл

Чемпион мира Аполло Крид по прозвищу «Костолом» решил провести бой в Филадельфии, но перед поединком соперник Аполло получает серьёзную травму руки. Но Крид не желает переносить бой, поэтому решает встретиться на ринге с местным новичком. Аполло понравилась кличка Рокки, «итальянский жеребец», и он даёт шанс неизвестному боксёру стать чемпионом мира. Приняв вызов Крида, Рокки начинает усиленно готовиться к бою и тренируется под руководством отставного боксёра Микки Голдмилла.

Фото: Кадр из фильма «Рокки»

После тренировки Микки говорит:

«Знаешь, я тоже был молод и скажу тебе одно — не будь тебя здесь, кто знает, может, и меня бы уже не было. Однако ты здесь, работаешь в полную силу — это даёт мне мотивацию, чтобы жить. Я думаю, что люди умирают, когда не хотят жить. Природа гораздо умнее, чем ты думаешь. Мало-помалу теряешь друзей и всё теряешь.

Теряешь и теряешь, пока не скажешь: «А зачем мне жить? Нет у меня причин жить». А ты дал мне причину жить, и я буду жить. Увижу, как ты победишь. Обязательно победишь! Я всегда буду с тобой, чтобы ни случилось. Потому что когда я уйду, ты не только будешь драться, но и сможешь позаботиться о себе вне ринга тоже. У меня для тебя подарок. Это самое ценное, что есть у меня. Мне это дал Рокки Марчиано. Знаешь, что это? Это запонка. Я передаю её тебе, это будет как ангел за плечами. Если будет плохо, если подумаешь, что всё кончено, то этот ангел прошепчет тебе: «Вставай!». Потому что Микки любит тебя. Ты их всех сделаешь».