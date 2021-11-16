Как голливудская звезда Ребел Уилсон похудела на 57 кг?

Не обошлась без голодания и — неожиданно — отказа от телевизора.

Как Ребел Уилсон удалось похудеть?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Медийные люди часто мотивируют поклонников на изменения во внешности, работу над собой и духовный рост. Ребел Уилсон — не исключение. За похудением австралийской актрисы уже давно наблюдают в социальных сетях, а недавно она поделилась новыми зожными привычками.

Татьяна Подлужная нутрициолог, health coach Процесс похудения можно начать с возврата к простым правильным привычкам питания. Уже после можно пробовать что-то более радикальное.

Звезда фильмов «Холостячки», «Свадебный разгром», «Идеальный голос» и других начала путь к идеальному телу в начале 2020 года. Тогда актриса весила 132 кг, но уже к концу года избавилась от 57 кг. Она до сих пор продолжает работать над формой, при этом оставаясь верной себе:

Отличаться от других — это очень хорошо.

Ребел Уилсон

Что ела Ребел Уилсон, чтобы похудеть?

Чтобы наладить отношения с едой, Ребел обратилась в центр детоксикации, где ей составили меню по методу Майера. В таком случае рацион состоит в основном из продуктов с высоким содержанием щелочей (рыбы, овощей, йогуртов из овечьего молока). Питание предполагает осознанное потребление пищи и лечебное голодание. Всё это в совокупности помогает улучшить пищеварение, при этом человек не испытывает острого чувства голода.

Диета работает в том случае, если вы сокращаете количество перекусов, не употребляете продукты с глютеном и лактозой. Метод Майера также помогает сформировать некоторые пищевые привычки. Например, тщательное пережёвывание пищи (не менее 40 раз). Актриса рассказывала, что в клинике помогли выявить и начать контролировать её психологические блоки. Теперь ей намного легче удаётся поддерживать форму в течение долгого времени.

Начальный этап похудения включал голодание. Оно было необходимо для очищения пищеварительной системы. Затем Ребел училась питаться осознанно. Что это значит? Сторонники метода Майера рекомендуют воздерживаться от чтения, просмотра телевизора, использования телефонов и общения во время еды. Нужно есть медленнее, а также учиться распознавать сигналы голода и сытости. Тогда организм будет меньше нуждаться в еде.

Если раньше Ребел перекусывала снеками и конфетами, то теперь находит полезные альтернативы, а вечером просто выпивает бутылку воды. Она говорит:

Помните, девочки, вы всё равно должны себя побаловать — теперь я делаю это лишь один или два раза в неделю и принимаю пенную ванну по вечерам.

Татьяна: Основной момент — это переключить фокус внимания, искать удовлетворение не в еде, а во внешнем мире.

Голодание имеет место быть, отмечает нутрициолог, но есть противопоказания:

дефицит массы тела;

сахарный диабет I типа;

избыток или недостаток гормонов щитовидной железы;

состояние после перенесённого инфаркта;

сердечно-сосудистая недостаточность 2-3 степени;

хронический гепатит и цирроз печени;

пониженное артериальное давление;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки и некоторые другие заболевания.

Также голодать в целях похудения не рекомендуется беременным, детям и людям старшего возраста.

Как тренировалась актриса?

Ребел занимается спортом семь дней в неделю и проходит по 10 тысяч шагов каждый день. Во время прогулок она слушает подкасты или музыку.

Правильность выполнения упражнений контролирует австралийский фитнес-тренер Джоно Кастано. В одном из телешоу он рассказал, что в приоритете у Ребел — высокоинтенсивные тренировки. Актриса выполняет упражнения на бицепсы и жим от плечей, приседания и выпады, а также упражнения на пресс. Уилсон полюбила сёрфинг, походы в горы, индивидуальные тренировки, занятия по боксу. Это стало её постоянным фитнес-режимом, что безусловно помогло в похудении.

Ребел рекомендует фиксировать свои результаты и ставить себе цель — избавиться от определённого количества килограммов в месяц. Кроме того, девушка уверена, что уход за своей внешностью и здоровьем напрямую отражается на питании и отношении к спорту. Например, Ребел регулярно посещает массажиста, косметолога и сомнолога. Последний помог восстановить восьмичасовой сон, которого у актрисы не было из-за плотного рабочего графика.