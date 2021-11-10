104-килограммовый мужчина сбросил 34 кг и кардинально изменился. История Вишала Сачдева

За время карантина Вишал Сачдева поправился до 104 килограммов вследствие малоподвижного образа жизни, увеличения продолжительности рабочего дня и количества употребляемой еды. Но житель индийского города Пуна оперативно среагировал на демотивирующее отражение в зеркале, зарегистрировавшись в приложении для похудения.

Молодой человек достаточно быстро обнаружил, что ключевой фактор трансформации его тела – диета, поэтому теперь он дисциплинированно тренируется по 1,5 часа в день и следит за питанием. Постепенно Сачдева увлёкся и получил сертификат, став дипломированным консультантом по фитнесу и питанию.

Питание

Для Вишала читмилы — редкое событие в его строгом графике, потому что он полностью удовлетворён нынешним образом жизни. Мужчина — поклонник индийских сладостей, но отдаёт предпочтение домашней еде, даже если речь идёт об «отдыхе» от правильного питания. Это позволяет контролировать качество и ингредиенты, что сложно делать в фастфудах.

Были времена, когда приходилось посещать семейные собрания или путешествовать, и он всегда носил с собой домашнюю еду, упакованную с собой. Когда выходил с друзьями на ужин или вечеринку, просто ограничивал себя диетической колой, четырьмя кусочками жареного сыра на гриле и зелёными салатами без каких-либо приправ. Также строго Вишал следил за потреблением калорий, поэтому ежедневно взвешивал еду и отслеживал показатели с помощью различных онлайн-приложений.

Сегодня рацион индийца выглядит так:

2 целых яйца и 2 яичных белка с 2 ломтиками хлеба на завтрак;

40 граммов супа-пюре из бобовых, риса и соевых наггетсов, а также 150 граммов творога и 250 граммов салата для обеда;

100 граммов жареного сыра с 200 граммами овощей и 35 граммами порошка сывороточного протеина в воде в качестве ужина;

Приём пищи перед тренировкой состоит из кружки чёрного кофе и 100 граммов банана, а после – из 35 граммов сывороточного белка в воде, 2 целых яиц, 2 яичных белков, 2 ломтиков хлеба.

Тренировки

Индиец старается чётко следовать намеченному плану, нацеливаясь на две группы мышц ежедневно в течение 1,5 часов. А затем – 15 минут кардиотренировок. Также 10 000 шагов в день никто не отменял! Сачдева признаётся, что изменения не произошли в один день, как и набор веса, результаты приходят медленно, но последовательность – это ключ.

Одним из наиболее важных факторов также является хороший сон, которым Вишал прежде пренебрегал. Обеспечив 8 часов сна в день и выработав привычку спать и просыпаться вовремя, он совершил ещё один шаг к лучшему себе. А ещё индиец установил на мобильный телефон обои с изображением модели с шестью кубиками пресса.

Каждый день, просыпаясь утром с нежеланием идти на тренировку, он смотрит на эти обои и представляет, что однажды станет таким же. Нужно визуализировать наши цели и каждый день спрашивать себя, почему мы это делаем. Причины должны быть сильнее наших оправданий, и тогда всё станет проще.

Мотивация

Во время изоляции спортивный консультант потерял отца и был в депрессивном состоянии. Он взял себя в руки и понял, что нет ничего невозможного, если мотивация достаточно сильна.

Результаты упорного труда и дисциплинированного образа жизни – главный мотиватор для продолжения пути Сачдева. Что касается физической подготовки, он не ставит перед собой великие цели, а просто хочет быть на 1% лучше, чем вчера, каждый день до конца своей жизни.