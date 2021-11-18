Натали Портман, Ева Лонгория и Дженнифер Гарнер представили футбольную форму

В Америке женский футбол по популярности небезуспешно борется с мужским. Да и аргументов у него побольше: мужчины в последние годы даже не отбирались на чемпионат мира, а женщины уверенно выиграли два трофея. В 2020 году в Национальной женской соккер лиге произошло расширение. Новая команда сразу привлекла к себе общественное внимание.

«Город Ангелов» из Города Ангелов

Узо Адуба, Дженнифер Гарнер, Ева Лонгория, Натали Портман и Джессика Честейн. Звучит как список актёров нового голливудского блокбастера. Отчасти так и есть — это список основательниц нового профессионального женского футбольного клуба из Лос-Анджелеса. Angel City стремительно становится одним из самых известных профессиональных клубов США, который основан и возглавляем женщинами.

Натали Портман является большой поклонницей мирового футбола в Европе, как женского, так и мужского. Несколько лет назад актриса пригласила некоторых из своих голливудских друзей на товарищеский матч перед чемпионатом мира, чтобы привлечь внимание к женскому футболу. То, что началось как дружба между несколькими женщинами со схожими увлечениями и активистскими интересами, сегодня превратилось в полноценный бизнес-проект.

Прямо сейчас команда Angel City сосредоточена на создании своего фан-сообщества через социальные сети и другие площадки. Натали была виртуальным гостем на The Tonight Show, где рассказала о том, что она ощущает, будучи частью «Города ангелов» и частью жизни этих невероятных спортсменов.

Мы подумали: что, если основать клуб в Лос-Анджелесе? Это же центр развлекательной индустрии! Что мы ещё можем сделать, чтобы изменить восприятие женского спорта?

Натали Портман

Создание крупной франшизы женского футбола уже стало новой волной феминизма. «Поздравлять женщин на одном уровне с тем, как мы поздравляем спортсменов-мужчин, – это изменение культуры», – поделилась Натали Портман.

Помимо Натали и её коллег по киноиндустрии, в проекте участвует немало известных личностей: в качестве одного из инвесторов выступил муж теннисистки Серены Уильямс (речь идёт о представлении всей семьи, включая двухлетнюю дочь Серены и Алекса Алексию Олимпию), несколько представителей «золотого поколения» сборной США по футболу, а также легенда мирового тенниса Билли Джин Кинг.

От планов к реализации

Футбольный клуб Angel City базируется в Лос-Анджелесе и планирует дебютировать в сезоне 2022 года Национальной женской футбольной лиги (NWSL). В 2021 году менеджмент сосредоточился на создании тренерского штаба для поддержки своих игроков и на определении состава, который поможет им выигрывать чемпионаты.

В ноябре 2021 года клуб презентовал игровую форму. Ожидаемо в презентации поучаствовали все основательницы, но это не единственное, что помогло привлечь внимание к комплекту:

форма полностью изготовлена из переработанного полиэстера;

комплект от Nike оснащён дышащими боковыми вставками, фирменной технологией Nike Dri-FIT и характерным вырезом.

10% от спонсорского контракта с Nike будет направлено на community-проекты города. Это более $ 2 млн в следующие несколько лет.

Каждый может в онлайн-формате примерить форму на себя в «инстаграме» клуба и сразу сделать кучу фотографий.

Это выглядит так хорошо. Я буду зажигать на трибунах как сумасшедший фанат, которым я собираюсь быть. Мы так долго говорили об этом, и вот наконец это произошло.

Инвестор-основатель ACFC Джули Фоуди

Геометрический рисунок восхода солнца на форме «представляет историю города, которая только началась — свет только начал выглядывать из-за горизонта». Это символизирует «новый рассвет в женском спорте». Форма представлена в двух вариантах с использованием официальных цветов клуба — чёрного и бледно-розового.

Кроме того, зигзагообразный контур вокруг рисунка повторяет контур официального флага Лос-Анджелеса. Командная мантра – Volemos (с исп. – мы летим, мы взорвём, – прим. ред.) – находится на затылке. Джерси было создано известным арт-директором и графическим дизайнером Мэтью Вольфом.