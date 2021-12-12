Какие вещи взять на зимний отдых, чтобы было стильно и комфортно?

Скоро наступят новогодние каникулы, и многие уже спланировали свой отдых. Решили отправиться за город кататься на лыжах и санках? А может быть, все праздники гулять поо центру города и сжигать съеденные калории? В любом случае к работе лучше возвращаться с яркими воспоминаниями и множеством фотокарточек, где вы запечатлены в стильном образе. А если этот образ будет ещё и комфортным и тёплым – цены ему не будет.

Вместе с экспертом мы сделали подборку из нескольких трендовых и базовых вещей, в которых вам будет тепло и удобно во время даже самого активного зимнего отдыха.

Королькова Анастасия стилист Сейчас в тренде горнолыжная тематика — то, что мы носим обычно на горнолыжных курортах, поэтому смело можно брать эти элементы и переносить в походную историю. Главное, чтобы было комфортно и тепло.



Балаклава и куртка из искусственной овчины

Уже несколько сезонов подряд куртка из натуральной или искусственной овчины остаётся на пике популярности. Она поможет вам не замёрзнуть во время прогулки по местности, подойдёт под любой предмет гардероба (и даже под праздничное новогоднее платье) и будет невероятно комфортной в носке.

В этом году лучше присмотреться к дублёнкам из овчины белого, овсяного и молочного цвета, а дополнить можно белыми брюками и тёплыми свитерами в тон. Если вы не боитесь с ног до головы облачиться в нежно-бежевый, то этот вариант для вас.

Также обратите внимание на балаклаву, которая из горнолыжной униформы переместилась в гардероб streetstyle-блогеров. Сейчас её очень быстро раскупают – это функциональный аксессуар, совмещающий защитную маску и шапку в одном.

Более того, балаклава в весёлых и уютных интерпретациях, во всевозможных цветах и с различными орнаментами сделает любой зимний образ более интересным.

Королькова Анастасия стилист Также можно взять дутики, свитер с молнией на воротнике, яркий шарф или перчатки. Для походной истории можно уйти в смесь натурального и спортивного стилей и использовать натуральные оттенки: бежевый, хаки, серый, белый. И как яркий акцент добавить шарф или съёмный капюшон.



Дутый жилет и спортивный костюм

Дутая жилетка с пуховым наполнителем давно перешла из спортивного гардероба в повседневный. Она подходит для рабочих и прогулочных аутфитов и незаменима во время путешествий, так как согревает и не сковывает движений. При покупке зимней жилетки обращайте внимание на удлинённые модели и наличие капюшона. Также не забывайте, что под жилет лучше надевать тёплые кофты, чтобы не замёрзли руки.

Для отдыха рекомендуем подобрать спортивный костюм с джоггерами и худи цвета слоновой кости, а также не забывать про широкий вязаный шарф. Этот аксессуар может смело стать альтернативой шапке и обыграть даже самый простой образ.

Трикотажные вещи

Взять с собой водолазку на отдых — очень правильное решение. В ней вы будете комфортно чувствовать себя, набросив сверху как шерстяное пальто, так и лёгкий пуховик. И в вашем гардеробе наверняка уже есть множество бежевых, чёрных и тёмно-синих водолазок, поэтому не забудьте положить их в чемодан.

Также присмотритесь к тренду этой зимы — трикотажным костюмам. Носить их можно как соло-комплект, так и использовать пуловеры, жакеты, топы, брюки и юбки по отдельности в других образах. Более того, вязаные костюмы хорошо смотрятся и в деловом дресс-коде, и в качестве вещей выходного дня, поэтому после отпуска они вам ещё пригодятся.

Леггинсы и топ

Если вы отправляетесь на отдых в страну, где нет рекордно низких температур, то сочетание леггинсов и топа будет очень кстати.

Сейчас в спортивных магазинах можно найти множество моделей с эффектом терморегуляции, которая удерживает тепло и не позволяет замёрзнуть. К такому комплекту отлично подойдут бомбер, удлинённые спортивные носки и кеды с яркими деталями.

Королькова Анастасия стилист В отпуск лучше брать свитера из натуральных тканей — кашемир, шерсть, альпака — тогда точно в них будет тепло. Альтернатива леггинсам — спортивный костюм с худи, который давно стал базой в нашем гардеробе. Поверх леггинс надеваем тёплые, можно яркие носки, чтобы их было видно из обуви — это тоже определённый трендовый приём.