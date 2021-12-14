Как правильно выбрать экипировку для сноубординга?

Владимир Серков руководитель школы сноубординга X-camp Russia Как выбрать снаряжение для сноубординга и на что обращать внимание при покупке?

Сноубординг как яркий представитель экстремальных видов спорта требует осмысленного подхода и тщательной подготовки экипировки для катания. Вам вряд ли понравится кататься, когда ботинки окажутся не по размеру или доска всё время будет зарываться в снег из-за неправильно подобранной ростовки. Обсудим нюансы экипировки, на которые надо обратить внимание вне зависимости от вашего опыта катания.

Очень часто первое, что человек идёт выбирать — это сноуборд. На самом деле начинать надо с другого – с ботинок. Новичку нужно купить всю экипировку «помягче» и поудобнее. На первых этапах обучения вам должно быть максимально комфортно.

Ботинки

В случае если вы только решили заняться сноубордингом, действительно самыми важными в вашей экипировке будут ботинки. У продвинутых райдеров уже всё вместе – ботинки, крепления и доска.

У подбора ботинок есть свои нюансы. Они должны быть немного малы, когда вы их надеваете, а когда затягиваете – сесть чётко по ноге. Нигде не давит, не жмёт, пятка на своём месте. Ботинки обязаны подходить к креплениям, в моменте встёгивания они не должны передавливаться. В противном случае они быстро придут в негодность.

Если новичок планирует ехать кататься в горы, стоит взять ботинки средней жёсткости, потому что слишком мягкие «умрут» за один день. В горах бывают резкие изменения погоды, дожди. Если мягкие ботинки промокнут, они ещё быстрее износятся – вам будет некомфортно кататься. А ведь главное, чтобы вы получали удовольствие от катания на доске.

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Сноуборд и его размер

Для тех, кто только начинает свой путь в сноубординге, абсолютно всё равно, будет ли доска самого последнего сезона или двухлетней давности. Вы не почувствуете разницы в характеристиках и не будете понимать, на что она способна. Напротив, продвинутым любителям и профессиональным райдерам нужны эффективные доски, желательно максимально облегчённые и с прочным сердечником (центральной частью).

Размер сноуборда подбирается по двум параметрам — вес и рост катающегося. Бренд клеит на каждую доску специальную наклейку, на которой указывает характеристики сноуборда. По ней можно найти то, что вам подходит.

Производители всегда закладывают определённую «весовую вилку», например 40-60 кг. Для новичка оптимально выбирать доску так, чтобы его собственный вес находился посередине этой вилки. Такая доска хорошо подойдёт для первых прокатов на простых трассах. Если говорить о других стилях катания, то для фристайла следует подбирать доску по верхней границе вилки, а в случае, если вас больше привлекают большая скорость и карвинг — по нижней границе. Всё это связано с отзывчивостью и контролем сноуборда.

То же самое и про рост. Нужно смотреть что-то среднее для себя. Правда, лично я по росту редко выбираю доски, в основном по весу. Рост – очень субъективный показатель, а вес кардинально влияет на управляемость. Если рост 190+, нужно брать самый большой сноуборд, а если 170-180 см – больше ориентироваться на вес.

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Дополнительная экипировка

Нужно для себя понимать: чем больше вы берёте с собой всякой всячины, тем тяжелее вам будет кататься. Соответственно, при простом катании по склонам не нужно надевать всю защиту, которая существует в мире. Если вы выходите на горку рядом с домом и она более-менее безопасна, то защита должна быть минимальной. То же самое и в горах. При катании на зелёных и синих трассах защита спины и локтей будет только мешать, а в случае жёсткого фрирайда и прыжках с вертолёта она будет очень кстати.

Чем выше риск, тем больше защиты.

Если вы задумали кататься вне трасс, обязательно берите с собой следующее:

бипер – приёмник-передатчик радиосигнала на случай попадания в снежную лавину, работает на частоте 457 kHz;

щуп для зондирования толщи снега при поиске людей, попавших в лавину;

лопату.

Фото: unsplash.com/@benkitchingphotography

Одежда

Многие считают, что одежда для горных лыж и для сноуборда абсолютно одинаковая. На самом деле нет. Во время катания на лыжах не нужно делать постоянные приседания, как во время спуска на доске. Для сноубординга лучше, если штаны будут широкими, а куртка – длинной, чтобы спина была полностью прикрыта.

Что из экипировки можно оставить дома? Без лисьего хвоста на шлеме можно кататься.

Совет от редакции

Катаясь в больших горах, обязательно возьмите с собой маску с двумя разными фильтрами: для непогоды — жёлтую или оранжевую, а для солнечной погоды — серую, зеркальную. Важно, чтобы у маски был хороший уровень защиты от ультрафиолетовых лучей.

Фото: unsplash.com/@mattyfours

Кроме всего прочего, во время катания в горах лучше иметь в рюкзаке второй комплект носков и перчаток, средство от загара и крем. Будет нелишним знать номер спасателей курорта, но на крайний случай его можно найти на скипассе. На случай лёгких поломок прихватите с собой отвёртку, дополнительные стрепы для креплений и болты.