Большой городской праздник: 28 и 29 апреля состоится юбилейный Московский полумарафон

Столичный беговой сезон в самом разгаре. Уже на грядущих праздничных выходных, 28 и 29 апреля, состоится Московский полумарафон. В этом году он пройдёт уже в 10-й раз. В первый день, 28 апреля, дистанцию пять километров пробегут любители, включая детей. А вот 29 апреля на старт выйдут корпоративные и студенческие команды, которые примут участие в эстафетах.

За 10 лет существования Московского полумарафона количество его участников значительно выросло. Так, в первый год в забеге приняли участие чуть более 1600 человек, а в 2023 году в рамках полумарафона на финиш пришли уже около 20 тысяч бегунов. Организаторы не сомневаются, что в этот раз спортсменов на старте окажется ещё больше.

Московскому полумарафону исполняется 10 лет, и мы не перестаём восхищаться тем, как сильно за это время изменилось беговое комьюнити, наш город и отношение к бегу. За прошедшие годы полумарафон вырос более чем в 10 раз, став большим городским праздником, — подчеркнул Дмитрий Тарасов, директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества.

3760 человек, которые подали заявку на участие в забеге, преодолеют маршрут полумарафон впервые. Попробовать свои силы в этом году можно на дистанции пять километров и 21,1 километра. Победителями в индивидуальном зачёте станут шесть мужчин и шесть женщин, пришедших к финишу быстрее всех.

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