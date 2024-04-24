Брюс Уиллис отпраздновал первый день рождения внучки

Тяжелобольной актёр практически всё время проводит с семьёй. 22 апреля свой первый день рождения отпраздновала долгожданная внучка Брюса Уиллиса. Малышку Луэтту родила дочь «Крепкого орешка» Румер. У себя в блоге она опубликовала трогательное фото Уиллиса с девочкой.

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Из личного архива Румер Уиллис

Румер рассказывала, что отец всегда хотел внуков. Актёр часто заводил с дочерями разговор о том, как мечтает стать дедом и проводить время на пенсии с малышнёй. По словам Румер, когда Уиллис узнал, что она беременна, то надеялся, что в семье наконец-то появится мальчик.

Он мне говорил: «Я бы так хотел, чтобы ты родила сына. Нам нужно добавить хотя бы немного мужской энергии в семью». У нас и правда, многовато женщин. От моей мамы и новой жены у отца пять дочерей, — рассказывала Румер.

Сейчас Уиллис действительно на пенсии. Брюс объявил о завершении актёрской карьеры несколько лет назад, когда стало известно, что у него прогрессирует лобно-височная деменция. На данный момент заболевание находится на стадии, когда актёру трудно выражать мысли. Кроме того, постепенно он забывает даже самых близких.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.