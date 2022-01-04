5 умных книг, которые вы успеете прочитать за новогодние праздники

Достаточно трудно найти время для чтения книг, когда с утра до вечера вы погружены в рабочую рутину. А вот на новогодних каникулах можно добавить эту полезную привычку в свою жизнь. Мы собрали несколько рекомендаций, которые расширят ваш кругозор и позволят лучше узнать себя. Подробнее о книгах читайте в этой статье.

«Контекст жизни. Как научиться управлять привычками, которые управляют нами?»

Над книгой работали сразу три автора — Владимир Герасичев, Иван Маурах и Арсен Рябуха. Их текст стоит прочитать, чтобы осознать негативные привычки и начать прислушиваться к мнению других. Авторы подробно описывают семь основных привычек: быть правым, быть хорошим, бояться рисковать, всё контролировать и другие. В каждом примере показано, что настоящее решение проблемы рождается в диалоге.

Важно не только понять, что тобой управляют программы, заложенные в первые годы жизни, но позволить себе принять эту мысль. Книга поможет вам осознать, что и другие хотят быть правыми и обладают своими стереотипами, которые мешают им жить. Книга даёт важный урок — активно слушать других и через это постоянно расширять свой кругозор.

«The Mamba Mentality. Философия моей игры»

Книга, написанная Коби Брайантом, знакомит с философией саморазвития и соперничества легенды. Баскетболист описывает собственное понимание спорта и рассказывает, кем вдохновлялся и у кого учился. На страницах книги можно найти истории о там, как он играл через боль и не принимал поражения.

Он вдохновляет начинающих спортсменов и считает, что только настрой на постоянное обучение и работу над собой позволяет становиться лучше. Более того, в этой книге Коби разбирает философию игры своих оппонентов — от Майкла Джордана до Леброна Джеймса. The Mamba Mentality — книга о том, как выдающийся спортсмен посвятил жизнь своему призванию и игре в баскетбол.

«Найти баланс. 50 советов о том, как управлять временем и энергией»

Писательница Карен Тайбер Лиланд на личном опыте убедилась, что баланс между работой и личной жизнью действительно существует. Во время трудовых будней мы действительно выполняем множество задач, из-за чего не всегда уделяем время себе, своему хобби и семье.

Эта книга поможет разобраться, что мы делаем не так и каким образом изменить распорядок жизни, чтобы всё успевать. Автор считает, что успех начинается с того, чтобы научиться ценить время и не тратить его впустую (например, она рекомендует не сидеть в телефоне перед сном и не начинать утро с прочтения сообщений в социальных сетях).

В книге можно найти журналы наблюдений за временем, дневники дня, формулы реальных целей и шаги к их достижению. Это сборник эффективных приёмов для борьбы с прокрастинацией и ленью на любой случай жизни: от совета оставить дома компьютер, отправляясь в отпуск, до надеть носки перед сном, чтобы утром проснуться без головной боли.

«Неспортивное поведение. Как потерпеть неудачу и не облажаться»

«Мне весь день плохо. И стыдно за то, что я русская и виновна по ассоциации. Для меня главное не принимать близко к сердцу и делать своё дело. Остаться здоровой и не дать этому абсурду повлиять на мой Кубок мира и на здоровье. Хотя сил бороться с жизнью остается всё меньше», — пишет Алёна Заварзина в своей книге.

В ней российская сноубордистка делится пережитыми психологическими сложностями в большом спорте и рассказывает о том, как проходила подготовка к последней в её карьере Олимпиаде в Токио.

После прочтения каждый должен осознать, что можно ежедневно совершенствовать навыки и тысячи раз побеждать, а потом лишь однажды проиграть и разрушить ожидания тренера и болельщиков. В этом случае, считает Алёна, важно сохранять душевную стойкость и не терять себя.

«Моё тело»

Недавно вышел сборник эссе модели и актрисы Эмили Ратаковски. В нём она вспоминает о том, что её карьера долгое время выстраивалась на основе патриархальных правил, и рассказывает о нескольких эпизодах насилия в своей жизни.

Также она размышляет на тему сложных отношений с матерью, которая была одержима внешним видом окружающих людей. Она оценивала внешний вид подруг Эмили и тем самым заложила в дочери определённые стандарты красоты, которые повлияли на психику модели.

Мне не хотелось, чтобы мать разглядывала меня, потому что я знала: она смотрела оценивающе, исследовала и сравнивала меня с другими.

Эмили Ратаковски

Ратаковски убеждена, что даже известным женщинам приходится подстраиваться под мир, заточенный под мужчин, чтобы быть услышанными, но она абсолютно не согласна с такими общественными порядками.