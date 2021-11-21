Где покататься на склонах этой зимой? Курорты, открытые для россиян

Долгие новогодние каникулы не за горами. А это значит, что любителям активного отдыха пора задуматься, куда ехать кататься на лыжах и сноуборде. Дело немного осложняет пандемия, ведь многие страны для россиян закрыты, а шанс, что границы откроются чуть больше чем за месяц, близится к нулю. Но не стоит отчаиваться, ведь в мире всё ещё много мест, куда можно поехать за впечатлениями.

Калерия Волкова PR-менеджер Travel Ask Есть пара общих моментов между этими курортами: нам туда можно и там есть все возможности для комфортного зимнего отдыха.

Австрия

Кицбюэль

Кицбюэль — старинный городок, расположенный в восточной части земли Тироль в Австрии. Один из самых известных и старейших зимних курортов в мире. Здесь можно не только покататься на горных лыжах, но и на коньках, поиграть в теннис, прокатиться на индейских санях и заняться плаванием, а также полетать на параплане. Во время катания можно полюбоваться заснеженными горами и классическими тирольскими деревянными домиками. А после – почему бы не пройтись по модным дизайнерским бутикам или не попробовать местную кухню?

Земмеринг

Земмеринг находится недалеко от Вены. Он расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря и окружён лесами. Здесь находится самая освещённая трасса в мире – Hirschenkogel. Она превращает ночь в день. На курорте есть четыре горные хижины, сауна и фитнес-центр.

Что нужно знать туристам?

Калерия: Для въезда в Австрию нужна электронная регистрация (Pre-Travel-Clearance — PTC) и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета, или тест на антиген, сделанный не раньше 48 часов. Если вы переболели COVID-19 в последние шесть месяцев или привились одной из подтверждённых в Австрии вакцин («Спутник V» туда не входит), то можете сразу отправиться на курорт. Или придётся посидеть на карантине, его можно будет завершить на пятый день, если ваш ПЦР окажется отрицательным. Для въезда в страну нужна шенгенская виза.

Цены на билеты в Австрию прямым рейсом из Москвы начинаются от 25 тыс. рублей на человека.

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Турция

Улудаг

Турция может предложить гостям не только пляжный отдых, но и горнолыжный. Как принято в этой стране, курорт работает по системе «всё включено». Для жителей отеля здесь есть свой бесплатный подъёмник на разнообразные трассы. Курорт включает 20 трасс для беговых лыж, доступно катание на снегоходах и на коньках.

Эрзурум-Паландокен

Курорт Эрзурум-Паландокен — древний город в горах с богатой историей, приятным климатом и развитой инфраструктурой. В феврале 2011 года там прошла XXV Зимняя Универсиада. Трассы разной сложности здесь комбинируются с насыщенной исторической экскурсионной составляющей: вокруг древние памятники и музеи. У вас будет отличная возможность осмотреть старинные крепости и мечети и посетить долину легендарной реки Евфрат.

Что нужно знать туристам?

Калерия: Для въезда в Турцию подойдут сертификат о вакцинации «Спутником V», отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета, или справка, подтверждающая перенесённое заболевание.

Прямой перелёт до Турции из Москвы стоит от 15 тыс. рублей.

Болгария

Банско

Милый старинный городок в европейском стиле, где не будет скучно даже далёким от горнолыжного спорта туристам. Здесь можно отправиться на экскурсию или погреться в термальных источниках и подышать целебным воздухом.

Активных туристов ждут трассы разной сложности, лыжные школы и плотный снежный покров — весь набор для удачного отдыха.

Калерия: Банско признан самым инвестирующим и быстроразвивающимся горнолыжным курортом Восточной Европы. Туристы хвалят хороший снег и современные подъёмники. У курорта большой выбор отелей от бюджетных до премиальных, есть шесть трасс на высоте до 2,5 тыс. метров. После катания можно сходить в банный дом, попробовать местную кухню и послушать колоритные болгарские песни.

Пампорово

Самый южный курорт в Европе и самый солнечный в Болгарии. Тут можно отведать местную родопскую кухню и болгарские вина. На курорте есть восемь горнолыжных трасс и известная горнолыжная школа. Ну и конечно, множество ресторанов и отелей.

Что нужно знать туристам?

Калерия: На территорию Болгарии вы сможете въехать с сертификатом о вакцинации «Спутником V» или отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета. Нужны шенгенская или местная визы.

Билеты в Болгарию из Москвы с пересадкой стоят от 25 тыс. рублей.

Сербия

Копаоник

Не слишком известная, но набирающая всё большую популярность из-за закрытой Европы у россиян Сербия с курортом Копаоник. Он подходит для лыжников и сноубордистов разного уровня — от новичков до экспертов. Красивые пейзажи, леса, чистый воздух и целебные источники прилагаются. В Копаонике более 200 солнечных дней в году, отчего катание становится максимально приятным. Трассы разнообразные, но сложных не так много. Зато лыжные школы, по сравнению с другими европейскими курортами, очень бюджетные. В Копаонике у вас будет возможность попробовать параглайдинг, поплавать в бассейнах, окунуться в источники, посетить монастырь Жича, включённый в список наследия ЮНЕСКО.

Что нужно знать туристам?

В Сербии одобрена российская вакцина «Спутник V». Если же вы не вакцинированы, подойдёт отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета, или справка, подтверждающая перенесённое заболевание.

Билеты в Сербию на прямой рейс из Москвы начинаются от 15 тыс. рублей.

Россия

Роза Хутор

Анна Багирова пресс-секретарь компании «Система туризма «Можайка.ру» Курорт, в который вложено много денег и сил. Красивый, благоустроенный, уютный: здесь понравится и фанатам зимнего спорта, и тем, кто только хочет его попробовать или вовсе не планирует этого делать.

На курорте есть разнообразные склоны, лыжные школы, рестораны и кафе на разный бюджет, отели на любой вкус и экскурсионная программа. Но, к сожалению, здесь выстраиваются большие очереди к подъёмникам, так что готовьтесь занимать место заранее. Помимо катания на лыжах, можно спуститься на тюбинге с горок, покататься на снегоходах, прокатиться на зиплайне, устроить фотосессию на смотровых площадках и расслабиться в горных банях.

Билеты в Сочи из Москвы стоят в среднем от 15 тыс. рублей.

Шерегеш

Анна: Главное преимущество курорта — долгий сезон и идеальный для катания мягкий и сухой снег в больших количествах. Инфраструктура попроще, чем в Поляне, но ведь и Олимпиаду там не проводили. Отели здесь без изысков, зато есть трассы всех уровней сложности, различные фестивали и апре-ски с сибирским гостеприимством. И, что очень важно, очереди куда меньше. В Шерегеше можно попариться в банях, сходить в Йети-парк, оторваться в ночных клубах и барах, прокатиться на тюбинге, снегоходах или в санях с тройкой лошадей.

Билеты в Кемерово из Москвы стоят в среднем от 20 тыс. рублей.

Надеемся, что вы сможете насладиться зимними праздниками в полной мере.