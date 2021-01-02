5 зимних развлечений, которые обязательно нужно попробовать на январских каникулах

В зависимости от региона зима в нашей стране длится от трёх месяцев до безумия. В последнем случае времени хоть отбавляй и надо себя чем-нибудь занять. Лучше всего будет попробовать что-то новое, возможно, то, о чём узнаете сейчас.

Зимний кайтсёрфинг

Флориан Грубер профессиональный кайтсёрфер Сноукайтинг даст вам свободу, которую не получится ощутить в месте для обычного зимнего катания. Вы сможете направиться куда захотите и получить нереальное внетрассовое катание на природе. Большая скорость, высокие прыжки или просто возможность попробовать новые эмоции от невероятного вида спорта.

Сноукайтинг – одна из «досочных» дисциплин, где спортсмен катится на доске по снегу за раскрытым парашютом. Можно не сомневаться, она поможет усовершенствовать уровень контроля над телом, отлично прокачает физически и позволит почувствовать, насколько мы зависимы от окружающей среды. А главное, насколько величественно сильна природа.

Фото: istockphoto.com

Катание на собачьей упряжке

Вы, наверное, мечтали однажды проснуться утром, выйти из домика в Финляндии и отправиться на собачьей упряжке в соседнюю деревню Йоулупукки. Это всё возможно, правда, для начала стоит научиться управлять бандой снежных псов. Они не такие послушные, как может показаться сперва, а удержаться в санях вообще тот ещё норматив ГТО. Скучать точно не придётся.

Фото: istockphoto.com

Снегоходы

По мнению многих, катание на снегоходе — забава для богатых жителей деревни. Но эти «снежные машины» создавались совсем для иных задач. Уметь управлять ещё одним средством передвижения никогда не будет лишним. Вы сможете пойти работать спасателем в горах, доставлять большие и тяжёлые грузы на Крайнем Севере либо отлично проведёте время с друзьями, откапывая его из глубокого снега в момент экспедиции вокруг Ладожского озера.

Фото: unsplash.com/@linneafriberg

Горные лыжи

Между лыжниками и сноубордистами уже давно идёт холодная война за право главенствовать на горе. Но если отбросить в сторону предрассудки о том, что на самом деле стильно, то в сухом остатке будет чистый спорт. Во-первых, на лыжах абсолютно другие скорости, они выше. Во-вторых, более привычное положение тела относительно движения вперёд. А в-третьих, у вас будет работать другой набор мышц, нежели при катании на сноуборде. Хотя бы раз попробовать будет нелишним.

Фото: unsplash.com/@gladegoggles

Тюбинг

Не стоит недооценивать эту зимнюю забаву и относиться к ней несерьёзно. Порой скатиться с горки по прямой может стать испытанием. И не только для вашей нервной системы, но и для вестибулярного аппарата. Конечно, в первую очередь это веселье, но если вы сами будете таскать тюб в гору, уверяем, это станет неплохой кардиотренировкой.