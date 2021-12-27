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8 пошаговых рецептов вкусных безалкогольных коктейлей на Новый год — 2022

8 рецептов безалкогольных коктейлей. Что выпить в Новый год?
Иван Кравченко Павел Сухоруков
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8 рецептов безалкогольных коктейлей
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Вы сможете спокойно сесть за руль, пропустив пару-тройку таких бокалов. И никакого похмелья на утро.
Какие безалкогольные напитки можно сделать на Новый год?

Рассказываем вместе с барменом.

Чтобы оставаться в хорошем настроении, стоит избегать монотонности по будням, радовать себя с неопределённой периодичностью и обязательно пробовать что-то новое. Как вариант — безалкогольные коктейли, за которыми не обязательно бежать в ближайший бар. Их можно приготовить дома. И для этого не нужно обладать сверхспособностями.

<a href="https://www.instagram.com/ivan.kravchenko_">Иван Кравченко</a>
Иван Кравченко
основатель компании по организации выездных баров и бармен шоу Event Hooligans

Если успел зарядить себя стаканчиком такого напитка, весь день будешь в хорошем тонусе.

Dream Aladdin

Напиток лёгкий и приятный на вкус. Радует обоняние приятными нотками жасмина.

Вам понадобятся:

  • сок белого винограда — 60 мл;
  • жасминовый кордиал (концентрированный сироп) — 25 мл;
  • фрукты — 50 г;
  • цветы — 10 г;
  • лимонный фреш — 15 мл;
  • газированная вода — 100 мл.

Фото: unsplash.com/@kikesalazarn

Кордиал — безалкогольный концентрированный фруктовый, цветочный или пряный сироп. Классический кордиал содержит фруктовый сок или травяные экстракты, а также сахар и немного воды.

Green Day

Приготовить этот коктейль будет несложно. Все ингредиенты смешиваются в соковыжималке.

Вам понадобятся:

  • яблоко — 1 шт.;
  • сельдерей — 70 г;
  • щавель — 20 г;
  • ананас — 100 г;
  • лаймовый кордиал — 20 мл.
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Lipilini series Black Edition

Сочетание ягод и нотка кафрского лайма взбудоражат вкусовые рецепторы. Чёрная смородина, черника, ежевика — одни из самых вкусных и полезных ягод. Для приготовления понадобится блендер.

Вам понадобятся:

  • чёрная смородина — 50 г;
  • черника — 50 г;
  • ежевика — 50 г;
  • кордиал из листа кафрского лайма — 30 мл;
  • грейпфрутовый фреш — 20 мл. 

Crazy Exotic

Идеально подходит для любителей азиатской кухни.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

  • пюре личи — 40 мл;
  • кордиал из маракуйи — 20 мл;
  • перец чили — 1 шт.;
  • лаймовый кордиал — 20 мл;
  • газированная вода — 140 мл.

Tishkoni

Бодрящий и освежающий напиток. В холодное время года отлично подойдёт для бани. В тёплое — стоит добавить немного льда, и коктейль откроется совсем иначе.

Вам понадобятся:

  • зелёный чай — 100 мл;
  • имбирный фреш — 10 мл;
  • кордиал зелёной дыни — 15 мл;
  • гренадин — 5 мл;
  • кордиал тимьяна — 5 мл.
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Veggie focus

Витаминная бомба, не больше и не меньше. Пожалуй, один из фаворитов у вегетарианцев. Если яблоко очень сладкое, его можно разбавить водой.

Вам понадобятся:

  • фреш из двух яблок;
  • фреш из стебля сельдерея — 1 ствол;
  • фреш из двух молодых морковок.

G shot sweet

Свежий, модный и молодёжный. Поклонники здорового образа жизни и фитнеса останутся в восторге.

Вам понадобятся:

  • свежевыжатый сок сладкого перца — 1 плод;
  • фреш из половины лимона;
  • фреш из двух яблок;
  • бузина — 20 г.

Фото: unsplash.com/@shumjiajia

Pineapple express

Классика, проверенная временем. Лучше употреблять на природе, пикниках, на даче и у воды. В общем, везде, где вы отдыхаете душой и телом.

Вам понадобятся:

  • мякоть тайского ананаса по вкусу;
  • отборный свежий лист щавеля — 1 шт.;
  • апельсиновый фреш — 70 мл.
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