Вы сможете спокойно сесть за руль, пропустив пару-тройку таких бокалов. И никакого похмелья на утро.

8 рецептов безалкогольных коктейлей. Что выпить в Новый год?

Какие безалкогольные напитки можно сделать на Новый год?



Рассказываем вместе с барменом.

Чтобы оставаться в хорошем настроении, стоит избегать монотонности по будням, радовать себя с неопределённой периодичностью и обязательно пробовать что-то новое. Как вариант — безалкогольные коктейли, за которыми не обязательно бежать в ближайший бар. Их можно приготовить дома. И для этого не нужно обладать сверхспособностями.

Иван Кравченко основатель компании по организации выездных баров и бармен шоу Event Hooligans Если успел зарядить себя стаканчиком такого напитка, весь день будешь в хорошем тонусе.

Dream Aladdin

Напиток лёгкий и приятный на вкус. Радует обоняние приятными нотками жасмина.

Вам понадобятся:

сок белого винограда — 60 мл;

жасминовый кордиал (концентрированный сироп) — 25 мл;

фрукты — 50 г;

цветы — 10 г;

лимонный фреш — 15 мл;

газированная вода — 100 мл.

Фото: unsplash.com/@kikesalazarn

Кордиал — безалкогольный концентрированный фруктовый, цветочный или пряный сироп. Классический кордиал содержит фруктовый сок или травяные экстракты, а также сахар и немного воды.

Green Day

Приготовить этот коктейль будет несложно. Все ингредиенты смешиваются в соковыжималке.

Вам понадобятся:

яблоко — 1 шт.;

сельдерей — 70 г;

щавель — 20 г;

ананас — 100 г;

лаймовый кордиал — 20 мл.

Lipilini series Black Edition

Сочетание ягод и нотка кафрского лайма взбудоражат вкусовые рецепторы. Чёрная смородина, черника, ежевика — одни из самых вкусных и полезных ягод. Для приготовления понадобится блендер.

Вам понадобятся:

чёрная смородина — 50 г;

черника — 50 г;

ежевика — 50 г;

кордиал из листа кафрского лайма — 30 мл;

грейпфрутовый фреш — 20 мл.

Crazy Exotic

Идеально подходит для любителей азиатской кухни.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

пюре личи — 40 мл;

кордиал из маракуйи — 20 мл;

перец чили — 1 шт.;

лаймовый кордиал — 20 мл;

газированная вода — 140 мл.

Tishkoni

Бодрящий и освежающий напиток. В холодное время года отлично подойдёт для бани. В тёплое — стоит добавить немного льда, и коктейль откроется совсем иначе.

Вам понадобятся:

зелёный чай — 100 мл;

имбирный фреш — 10 мл;

кордиал зелёной дыни — 15 мл;

гренадин — 5 мл;

кордиал тимьяна — 5 мл.

Veggie focus

Витаминная бомба, не больше и не меньше. Пожалуй, один из фаворитов у вегетарианцев. Если яблоко очень сладкое, его можно разбавить водой.

Вам понадобятся:

фреш из двух яблок;

фреш из стебля сельдерея — 1 ствол;

фреш из двух молодых морковок.

G shot sweet

Свежий, модный и молодёжный. Поклонники здорового образа жизни и фитнеса останутся в восторге.

Вам понадобятся:

свежевыжатый сок сладкого перца — 1 плод;

фреш из половины лимона;

фреш из двух яблок;

бузина — 20 г.

Фото: unsplash.com/@shumjiajia

Pineapple express

Классика, проверенная временем. Лучше употреблять на природе, пикниках, на даче и у воды. В общем, везде, где вы отдыхаете душой и телом.

Вам понадобятся:

мякоть тайского ананаса по вкусу;

отборный свежий лист щавеля — 1 шт.;

апельсиновый фреш — 70 мл.