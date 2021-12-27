8 рецептов безалкогольных коктейлей. Что выпить в Новый год?
27 декабря 2021, 14:55 МСК
Вы сможете спокойно сесть за руль, пропустив пару-тройку таких бокалов. И никакого похмелья на утро.
Какие безалкогольные напитки можно сделать на Новый год?
Рассказываем вместе с барменом.
Чтобы оставаться в хорошем настроении, стоит избегать монотонности по будням, радовать себя с неопределённой периодичностью и обязательно пробовать что-то новое. Как вариант — безалкогольные коктейли, за которыми не обязательно бежать в ближайший бар. Их можно приготовить дома. И для этого не нужно обладать сверхспособностями.
основатель компании по организации выездных баров и бармен шоу Event Hooligans
Если успел зарядить себя стаканчиком такого напитка, весь день будешь в хорошем тонусе.
Dream Aladdin
Напиток лёгкий и приятный на вкус. Радует обоняние приятными нотками жасмина.
Вам понадобятся:
сок белого винограда — 60 мл; жасминовый кордиал (концентрированный сироп) — 25 мл; фрукты — 50 г; цветы — 10 г; лимонный фреш — 15 мл; газированная вода — 100 мл.
Фото: unsplash.com/@kikesalazarn
Кордиал — безалкогольный концентрированный фруктовый, цветочный или пряный сироп. Классический кордиал содержит фруктовый сок или травяные экстракты, а также сахар и немного воды.
Green Day
Приготовить этот коктейль будет несложно. Все ингредиенты смешиваются в соковыжималке.
Вам понадобятся:
яблоко — 1 шт.; сельдерей — 70 г; щавель — 20 г; ананас — 100 г; лаймовый кордиал — 20 мл. Lipilini series Black Edition
Сочетание ягод и нотка кафрского лайма взбудоражат вкусовые рецепторы. Чёрная смородина, черника, ежевика — одни из самых вкусных и полезных ягод. Для приготовления понадобится блендер.
Вам понадобятся:
чёрная смородина — 50 г; черника — 50 г; ежевика — 50 г; кордиал из листа кафрского лайма — 30 мл; грейпфрутовый фреш — 20 мл. Crazy Exotic
Идеально подходит для любителей азиатской кухни.
Фото: istockphoto.com
Вам понадобятся:
пюре личи — 40 мл; кордиал из маракуйи — 20 мл; перец чили — 1 шт.; лаймовый кордиал — 20 мл; газированная вода — 140 мл. Tishkoni
Бодрящий и освежающий напиток. В холодное время года отлично подойдёт для бани. В тёплое — стоит добавить немного льда, и коктейль откроется совсем иначе.
Вам понадобятся:
зелёный чай — 100 мл; имбирный фреш — 10 мл; кордиал зелёной дыни — 15 мл; гренадин — 5 мл; кордиал тимьяна — 5 мл. Veggie focus
Витаминная бомба, не больше и не меньше. Пожалуй, один из фаворитов у вегетарианцев. Если яблоко очень сладкое, его можно разбавить водой.
Вам понадобятся:
фреш из двух яблок; фреш из стебля сельдерея — 1 ствол; фреш из двух молодых морковок. G shot sweet
Свежий, модный и молодёжный. Поклонники здорового образа жизни и фитнеса останутся в восторге.
Вам понадобятся:
свежевыжатый сок сладкого перца — 1 плод; фреш из половины лимона; фреш из двух яблок; бузина — 20 г.
Фото: unsplash.com/@shumjiajia
Pineapple express
Классика, проверенная временем. Лучше употреблять на природе, пикниках, на даче и у воды. В общем, везде, где вы отдыхаете душой и телом.
Вам понадобятся:
мякоть тайского ананаса по вкусу; отборный свежий лист щавеля — 1 шт.; апельсиновый фреш — 70 мл.