Какой алкоголь безопаснее для фигуры? Выбираем наименее вредный

На что обращать внимание при выборе алкоголя? Какой алкоголь самый низкокалорийный?
Как часто вы задумываетесь, стоя в магазине, какой алкоголь выбрать? Вероятнее всего, нередко. Определиться с выбором бывает не так просто. Культура пития сама по себе имеет много нюансов и правил, которые стоит изучить, если вы часто употребляете спиртное.
Сегодня попробуем разобраться, как подойти к вопросу выбора алкоголя правильно и на что нужно обратить внимание в первую очередь.
С чего начать?
Евгений: Обязательно выбирайте специализированные винотеки, где с выбором вам помогут профессиональные сомелье, а лучше всего дружить с кем-то из этой профессии. Тогда покупки можно организовать в более демократичном ценовом диапазоне.
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На какие основные виды делится алкоголь?
Евгений: Вино относят к алкогольным напиткам с невысоким содержанием алкоголя, также популярны креплёные вина — портвейны, хересы, мадейра и другие. Подавляющее большинство пива и сидров относят к слабоалкогольным напиткам, а к крепким — коньяк, арманьяк, бренди, граппу, виски, джин и многие другие.
Спиртное подбирают к закускам или наоборот?
Евгений: Эногастрономия — достаточно модное направление в маститых винных проектах. Сочетание вина и еды в последнее время невероятно популярно. Сомелье и шефы бок о бок составляют хитрые пейринги к винным ужинам или задумывают сеты, когда с блюдом подают несколько бокалов разных вин. Чтобы у гостя была возможность сравнить, как вино и еда могут давать крайне разные вкусы.
Я как трезвенник скажу, что алкоголь — это никакая не основа стола. Конечно, стоит подбирать алкоголь под закуски, делать комплексную еду и к каждому курсу выбирать набор алкоголя. Никто не заставляет купить одно вино и под него весь стол сервировать.
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Надо выбирать алкоголь на аперитив — игристое, допустим. Потом продолжить тихим вином: белым, а может, красным. Закончить можно крепким или коктейлями на основе крепкого алкоголя, может быть, саурами. Или если любитель вина искушённый — какими-нибудь более интересными коктейлями из вермутов, ликёров, биттеров и т. д.
Какой алкоголь можно считать относительно «полезным»?
Евгений: Относительно «полезного» алкоголя не существует, так как в нём в любом случае содержится этиловый спирт, полученный путём ферментации или дистилляции. Если вы всё же озабочены здоровым образом жизни, то я рекомендую делать ставку на натуральные вина. Как правило, они имеют низкую крепость от 8 до 12 градусов.
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Иван: Странно считать алкоголь «полезным». Но если в такие термины углубляться, то речь идёт про алкоголь с наименьшим содержанием сахара. Главное в вопросе про полезность алкоголя — только его количество. Естественно, чем больше вы его выпиваете, тем вам хуже.
Стоит обратить внимание, что в похмелье не всегда виноваты качество алкоголя и объём выпитого. Часто бывает, что причина скрывается в общем состоянии крови и её насыщенности кислородом, в атмосферном давлении вокруг.
Про спиртное в цифрах
Нагляднее всего об алкоголе расскажут цифры. Ниже вы сможете найти сводную таблицу, в которой приведены наиболее популярные спиртные напитки и соответствующее им количество калорий и углеводов на 100 мл.
|Напиток (100 мл)
|Углеводы
|Калории
|Пиво
|Светлое (сусло 11%)
|4,6
|43
|Светлое (сусло 20%)
|7,6
|74
|Тёмное (сусло 13%)
|5,7
|47
|Тёмное (сусло 20%)
|8,7
|73
|Вино
|Сухое
|0,3
|63
|Полусухое (белое и красное)
|2,5
|77
|Полусладкое (белое и красное)
|5
|87
|Сладкое (белое и красное)
|8
|100
|Полудесертное
|12
|138-140
|Десертное
|20
|170
|Крепкое
|12
|162
|Крепкие напитки
|Ликёр
|40
|290-300
|Настойка
|6,4
|246
|Коньяк
|1,5
|239
|Водка
|0,4
|235
|Бренди
|0,5
|225
|Ром
|0
|220
|Текила
|24
|231