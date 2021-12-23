Какой алкоголь безопаснее для фигуры? Выбираем наименее вредный

Евгений Усачёв шеф-сомелье ресторанов в Санкт-Петербурге и Москве На что обращать внимание при выборе алкоголя? Какой алкоголь самый низкокалорийный?

Как часто вы задумываетесь, стоя в магазине, какой алкоголь выбрать? Вероятнее всего, нередко. Определиться с выбором бывает не так просто. Культура пития сама по себе имеет много нюансов и правил, которые стоит изучить, если вы часто употребляете спиртное.

Сегодня попробуем разобраться, как подойти к вопросу выбора алкоголя правильно и на что нужно обратить внимание в первую очередь.

С чего начать?

Евгений: Обязательно выбирайте специализированные винотеки, где с выбором вам помогут профессиональные сомелье, а лучше всего дружить с кем-то из этой профессии. Тогда покупки можно организовать в более демократичном ценовом диапазоне.

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На какие основные виды делится алкоголь?

Евгений: Вино относят к алкогольным напиткам с невысоким содержанием алкоголя, также популярны креплёные вина — портвейны, хересы, мадейра и другие. Подавляющее большинство пива и сидров относят к слабоалкогольным напиткам, а к крепким — коньяк, арманьяк, бренди, граппу, виски, джин и многие другие.

Спиртное подбирают к закускам или наоборот?

Евгений: Эногастрономия — достаточно модное направление в маститых винных проектах. Сочетание вина и еды в последнее время невероятно популярно. Сомелье и шефы бок о бок составляют хитрые пейринги к винным ужинам или задумывают сеты, когда с блюдом подают несколько бокалов разных вин. Чтобы у гостя была возможность сравнить, как вино и еда могут давать крайне разные вкусы.

Илья Саблин шеф-бармен московского бара Я как трезвенник скажу, что алкоголь — это никакая не основа стола. Конечно, стоит подбирать алкоголь под закуски, делать комплексную еду и к каждому курсу выбирать набор алкоголя. Никто не заставляет купить одно вино и под него весь стол сервировать.

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Надо выбирать алкоголь на аперитив — игристое, допустим. Потом продолжить тихим вином: белым, а может, красным. Закончить можно крепким или коктейлями на основе крепкого алкоголя, может быть, саурами. Или если любитель вина искушённый — какими-нибудь более интересными коктейлями из вермутов, ликёров, биттеров и т. д.

Какой алкоголь можно считать относительно «полезным»?

Евгений: Относительно «полезного» алкоголя не существует, так как в нём в любом случае содержится этиловый спирт, полученный путём ферментации или дистилляции. Если вы всё же озабочены здоровым образом жизни, то я рекомендую делать ставку на натуральные вина. Как правило, они имеют низкую крепость от 8 до 12 градусов.

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Иван: Странно считать алкоголь «полезным». Но если в такие термины углубляться, то речь идёт про алкоголь с наименьшим содержанием сахара. Главное в вопросе про полезность алкоголя — только его количество. Естественно, чем больше вы его выпиваете, тем вам хуже.

Стоит обратить внимание, что в похмелье не всегда виноваты качество алкоголя и объём выпитого. Часто бывает, что причина скрывается в общем состоянии крови и её насыщенности кислородом, в атмосферном давлении вокруг.

Про спиртное в цифрах

Нагляднее всего об алкоголе расскажут цифры. Ниже вы сможете найти сводную таблицу, в которой приведены наиболее популярные спиртные напитки и соответствующее им количество калорий и углеводов на 100 мл.

Напиток (100 мл) Углеводы Калории Пиво Светлое (сусло 11%) 4,6 43 Светлое (сусло 20%) 7,6 74 Тёмное (сусло 13%) 5,7 47 Тёмное (сусло 20%) 8,7 73 Вино Сухое 0,3 63 Полусухое (белое и красное) 2,5 77 Полусладкое (белое и красное) 5 87 Сладкое (белое и красное) 8 100 Полудесертное 12 138-140 Десертное 20 170 Крепкое 12 162 Крепкие напитки Ликёр 40 290-300 Настойка 6,4 246 Коньяк 1,5 239 Водка 0,4 235 Бренди 0,5 225 Ром 0 220 Текила 24 231