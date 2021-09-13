Почему перед тренировкой нельзя пить алкоголь?

Как влияет алкоголь на организм спортсмена? Что может произойти на тренировке, если человек немного выпил?



Отвечает фитнес-тренер.

После работы коллега пригласил отметить его повышение в должности, а у вас вечерняя тренировка. Встаёт вопрос, что делать – деликатно отказать приятелю или согласиться? Наверное, второй вариант всё-таки нужно исключить, конечно, если вы не хотите снизить результативность тренировки, даже если пойдёте в зал на следующий день.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Моё личное мнение насчёт алкоголя – как в спорте, так и в обычной жизни – чем его меньше, тем лучше, но навязывать свою точку зрения другим, в том числе своим клиентам, я не пытаюсь. Если вдруг клиент придёт ко мне на тренировку после употребления алкоголя (на моей памяти такого не было), скорее всего, наша тренировка просто отменится. В крайнем случае, это будет стретчинг или занятие на мобильность суставов, но точно не силовое интенсивное, как бы меня об этом не просили.

Почему до тренировки нельзя пить алкоголь?

Алкоголь оказывает негативное влияние на организм, замедляет обменные и восстановительные процессы, ухудшает физические показатели. Грубо говоря, организм будет тратить все свои ресурсы не на адаптацию к нагрузке или восстановление после тренировки, а на выведение остатков алкоголя.

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Повысится «гормон стресса»

Возможно, после употребления алкоголя некоторые люди ощущают прилив сил и желание работать. Но в то же время повышается кортизол – гормон стресса. Он полезен только в ситуациях кратковременного напряжения, например, во время соревнований. Кортизол мобилизует энергетические ресурсы организма за счёт расщепления жиров до жирных кислот. Соответственно, если ваша тренировка достаточно длительна, то гормон продолжит добывать энергию, но уже из белков, преимущественно из мышечной ткани, что приведёт к её уменьшению.

Тело станет слабее

Учёные из Института питания и здоровья в Новой Зеландии провели следующее исследование. Десять здоровых мужчин выполняли упражнения на квадрицепсы бёдер. Затем они выпивали либо напиток, содержащий 1 г этанола на килограмм массы тела (в виде водки и апельсинового сока), либо безалкогольный напиток. Замеры эффективности проводились через 36 и 60 часов. Учёные выяснили, что у тех, кто пил алкоголь, уже через 36 часов мышцы стали слабее на 45%.

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Организм получит «пустые» калории, которые потом будет сжигать

На первом месте по количеству калорий находятся ликёры. В них около 300 ккал на 100 г. На втором месте – водка, коньяк и виски, в которых по 240 ккал на 100 г напитка. На третьем месте – полусладкое шампанское, содержащее 120 ккал на 100 г. Самый низкокалорийный алкогольный напиток – светлое пиво. Несмотря на то что в 100 г продукта всего 60 ккал, они могут быстро превратиться во все 1200 ккал, поскольку пиво обычно пьют в больших количествах.

Все калории, которые мы получаем из алкоголя, пустые. В них нет белков, жиров и углеводов. Организм бросит все силы на то, чтобы избавиться от этих калорий. Из-за этого жировые и углеводные запасы останутся в организме в виде отложений в нежелательных местах.

Мозг станет хуже работать

Интеллект снизится, даже если вы будете выпивать всего два раза в месяц. Под влиянием алкоголя частично перестанут работать большие полушария мозга и мозжечок. Представьте, вы пришли в зал, тренер пытается вам показывать, как правильно выполнять жим лёжа, но вы совершенно ничего не понимаете. Более того, ваша реакция заторможена. Поэтому, когда нужно будет быстро принять решение и избежать травмы, вы просто не успеете ничего сделать.

Организм будет обезвожен

После выпитого алкоголя организм начнёт отдавать больше воды, чем потреблять. Произойдёт обезвоживание, поэтому на следующее утро после вечеринки вас вряд ли спасёт маленькая бутылка воды. Восстановление водного баланса может занять несколько дней.

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В каких случаях алкоголь полезен?

Елена: Если мы говорим о профессиональном спорте, то во многих видах, в том числе в единоборствах, алкоголь будет расценен как допинг. Соответственно, если его обнаружат в анализах спортсмена, последуют санкции. В целом алкоголь повышает болевой порог, расслабляет и успокаивает, но только если употреблять его в небольших количествах. Например, вы провели напряжённый (любительский) спарринг, уровень возбуждения зашкаливает, здесь небольшая доза алкоголя поможет снять напряжение.

Необходимо помнить – только малое количество алкоголя и не каждый день имеет положительный эффект.

Совмещение спорта и алкоголя – дело каждого. Нужно в начале пути сделать выбор, что для вас важнее – красивое и здоровое тело или употребление спиртных напитков в компании друзей.