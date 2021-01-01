Как открыть для себя Москву заново? 6 вещей, которые помогут почувствовать себя туристом

Отвечает PR-менеджер TravelAsk.
Москва входит в тройку самых популярных маршрутов России. Неудивительно, что многие возвращаются сюда снова и снова. А вот сами москвичи чаще всего не разделяют восторга туристов. Предлагаем дать городу шанс и почувствовать себя путешественником в родном городе. В этом вам поможет наш небольшой путеводитель.
Переночуйте в отеле в центре столицы
Начните своё путешествие с комфортабельного такси и отправляйтесь в отель, расположенный в самом центре Москвы. Можно забронировать номер рядом с Красной площадью, например, в Four Seasons Hotel Moscow, откуда рукой подать до Кремля и Большого театра. Конечно, стоит прогуляться и по самой Красной площади – отсюда начинается любой туристический маршрут, который приведёт вас к Лубянке. Дорога к ней простирается по украшенной Никольской улице.
Фото: instagram.com/travel_me_concierge_services
Пообедайте в ресторане с советской атмосферой
Там же можно подкрепиться и зайти в ресторан русской кухни – например, Вареничную №1 с советской атмосферой. Гости заведения могут полюбоваться самоварами, сервизами, пластинками отечественной эстрады. Кухня предлагает несколько десятков видов вареников и других вкусных блюд. В меню есть и домашние настойки, а также сладости на любой вкус. Приятный бонус – цены совсем не кусаются.
Фото: instagram.com/varenichnaya.1
Сходите в ГУМ за мороженым
После прогулки по Красной площади можно отправиться в ГУМ – привлекающий миллионы посетителей торговый комплекс. Купите какую-нибудь приятную новогоднюю безделушку и фирменное мороженое в вафельном стаканчике. Если вам хочется новых впечатлений, представьте, что вы в отпуске за границей.
Фото: instagram.com/gum_ru
Покатайтесь на коньках на Красной площади
В самом сердце столицы работает атмосферный каток. На ГУМ-катке можно почувствовать себя как в рождественской сказке. Нарядные Красная площадь и торговый комплекс точно не оставят вас равнодушными. Особенно под вечер, когда новогодние гирлянды создают очень тёплую и уютную атмосферу. Не забудьте взять с собой друзей и родных, с ними праздничное путешествие по Москве станет ещё веселее.
Калерия: Затем можно посидеть в ресторане с красивым видом, например, в Bosco Cafe. А ещё больше проникнуться атмосферой праздника поможет новогоднее представление в столичном театре.
Устройте фотосессию на новогодней ярмарке
В Москве на Новый год можно найти 1000 и одно занятие. Все центральные улицы украшены гирляндами, огоньками и праздничными ёлками.
Калерия: Прогуляйтесь по новогодним ярмаркам, возьмите вкусный напиток и устройте фотосессию на фоне нарядного города. Одно из самых фотогеничных мест – ЦУМ, украшенный к Новому году лентами и бантами, словно большой подарок.
Фото: instagram.com/leratumanova
Прокатитесь на лыжах в одном из парков
Если хочется активности, можно покататься на беговых лыжах в любом московском парке. За новыми впечатлениями можно отправиться, например, в Парк Горького или в Коломенское и Царицыно – уже полюбившиеся москвичам царские усадьбы. Уверяем, вы посмотрите на эти места совершенно под другим углом во время катания.
А если захочется более экстремальных ощущений, можно уехать в область на горнолыжный курорт. Например, Сорочаны, Лисья гора, Красная горка. Горнолыжные клубы предлагают ухоженные трассы, новогодние программы и новые знакомства. Для тех, кому не хватало времени встать на лыжи или сноуборд, новогодние каникулы – самое время приобщиться к этим видам спорта.
Фото: istockphoto.com
Согреться поможет тёплый чай или традиционный праздничный напиток – глинтвейн. А под вечер готовьте самый лучший наряд и усаживайтесь в уютном ресторане.