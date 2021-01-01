Новогодняя столица сможет влюбить в себя даже коренного москвича, если знать, куда идти и что делать.

Как открыть для себя Москву заново? 6 вещей, которые помогут почувствовать себя туристом

Как почувствовать себя туристом в Москве на Новый год? Что делать и куда идти?



Отвечает PR-менеджер TravelAsk.

Москва входит в тройку самых популярных маршрутов России. Неудивительно, что многие возвращаются сюда снова и снова. А вот сами москвичи чаще всего не разделяют восторга туристов. Предлагаем дать городу шанс и почувствовать себя путешественником в родном городе. В этом вам поможет наш небольшой путеводитель.

Переночуйте в отеле в центре столицы

Начните своё путешествие с комфортабельного такси и отправляйтесь в отель, расположенный в самом центре Москвы. Можно забронировать номер рядом с Красной площадью, например, в Four Seasons Hotel Moscow, откуда рукой подать до Кремля и Большого театра. Конечно, стоит прогуляться и по самой Красной площади – отсюда начинается любой туристический маршрут, который приведёт вас к Лубянке. Дорога к ней простирается по украшенной Никольской улице.

Фото: instagram.com/travel_me_concierge_services

Пообедайте в ресторане с советской атмосферой

Там же можно подкрепиться и зайти в ресторан русской кухни – например, Вареничную №1 с советской атмосферой. Гости заведения могут полюбоваться самоварами, сервизами, пластинками отечественной эстрады. Кухня предлагает несколько десятков видов вареников и других вкусных блюд. В меню есть и домашние настойки, а также сладости на любой вкус. Приятный бонус – цены совсем не кусаются.

Фото: instagram.com/varenichnaya.1

Сходите в ГУМ за мороженым

Калерия Волкова PR-менеджер TravelAsk После прогулки по Красной площади можно отправиться в ГУМ – привлекающий миллионы посетителей торговый комплекс. Купите какую-нибудь приятную новогоднюю безделушку и фирменное мороженое в вафельном стаканчике. Если вам хочется новых впечатлений, представьте, что вы в отпуске за границей.

Фото: instagram.com/gum_ru

Покатайтесь на коньках на Красной площади

В самом сердце столицы работает атмосферный каток. На ГУМ-катке можно почувствовать себя как в рождественской сказке. Нарядные Красная площадь и торговый комплекс точно не оставят вас равнодушными. Особенно под вечер, когда новогодние гирлянды создают очень тёплую и уютную атмосферу. Не забудьте взять с собой друзей и родных, с ними праздничное путешествие по Москве станет ещё веселее.

Калерия: Затем можно посидеть в ресторане с красивым видом, например, в Bosco Cafe. А ещё больше проникнуться атмосферой праздника поможет новогоднее представление в столичном театре.

Устройте фотосессию на новогодней ярмарке

В Москве на Новый год можно найти 1000 и одно занятие. Все центральные улицы украшены гирляндами, огоньками и праздничными ёлками.

Калерия: Прогуляйтесь по новогодним ярмаркам, возьмите вкусный напиток и устройте фотосессию на фоне нарядного города. Одно из самых фотогеничных мест – ЦУМ, украшенный к Новому году лентами и бантами, словно большой подарок.

Фото: instagram.com/leratumanova

Прокатитесь на лыжах в одном из парков

Если хочется активности, можно покататься на беговых лыжах в любом московском парке. За новыми впечатлениями можно отправиться, например, в Парк Горького или в Коломенское и Царицыно – уже полюбившиеся москвичам царские усадьбы. Уверяем, вы посмотрите на эти места совершенно под другим углом во время катания.

А если захочется более экстремальных ощущений, можно уехать в область на горнолыжный курорт. Например, Сорочаны, Лисья гора, Красная горка. Горнолыжные клубы предлагают ухоженные трассы, новогодние программы и новые знакомства. Для тех, кому не хватало времени встать на лыжи или сноуборд, новогодние каникулы – самое время приобщиться к этим видам спорта.

Фото: istockphoto.com

Согреться поможет тёплый чай или традиционный праздничный напиток – глинтвейн. А под вечер готовьте самый лучший наряд и усаживайтесь в уютном ресторане.