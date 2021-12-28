Если вам не по душе общая суета, не спешите ставить крест на праздниках.

Что делать, если нет новогоднего настроения, и почему это нормально?

Почему может не быть новогоднего настроения? И что тогда делать?



Разбираемся вместе с психологом.

Улицы города уже украшены к Новому году, в магазинах и на дорогах не протолкнуться из-за людей, спешащих за подарками и пытающихся успеть всё до боя курантов. В последнюю неделю декабря никуда не деться от радостной суеты и спешки. Но что делать, если праздничное настроение никак не приходит, сколько ёлку ни наряжай?

Надежда Пожарова психолог Новогоднее настроение — не про то, что вы напрягаетесь из последних сил, пытаясь устроить праздник.

Что такое «новогоднее настроение»?

Во-первых, феномен новогоднего настроения — это очень расплывчатое понятие. Потому что никто не знает наверняка, что это такое. Многие считают праздничный настрой неким состоянием, которое можно было почувствовать в детстве и которое создавалось. То есть это условное ощущение приближающегося праздника, которое есть в детской части каждого человека.

Фото: unsplash.com/@boxedwater

Почему вы не чувствуете праздника?

Если же вы устали за этот год — а, как правило, в декабре у всех аншлаг и нет никаких сил — вам совсем не до мечтаний, карт желаний и всего, что касается так или иначе праздника. В таком случае вы больше задействовали свою взрослую, родительскую часть. И детской части элементарно не хватает места, чтобы проявиться. То есть, чтобы почувствовать ваше новогоднее настроение, у вас может быть своя особенная система — традиции, ритуалы, привычки. И они не обязаны совпадать с традициями других.

Какие ошибки часто совершают?

Пожалуй, главная ошибка — некий универсальный способ создать новогоднее настроение. Те же мандарины, например. Но, может, для вас новогоднее настроение — это игрушка Щелкунчик, или спектакль «Щелкунчик», или новогодние сказки, или у вас была семейная традиция ходить в парк аттракционов и кататься на каруселях под Новый год.

Очень важно понимать, что новогоднее настроение не универсальный механизм, одинаковый для всех. Часто люди огорчаются из-за того, что им кажется, будто все чувствуют что-то такое уникальное, а они не чувствуют. И нет ощущения радости, счастья, удовольствия и любви. Но на самом деле всё не так. Это только лишь ваша фантазия. Поэтому важно почувствовать, чего вы хотите на самом деле.

Как создать новогоднее настроение?

Часто новогоднее настроение — это ощущение радости, свободы, отсутствия напряжения. Тогда очень важно попробовать разгрузить себя от хлопот. Нередко люди не могут почувствовать новогоднего настроения, потому что они «прискакали» на работу 30 декабря, вечером вернулись, на следующий день всё готовили, и, конечно, единственное, что хочется сделать, — всё это бросить и просто лечь и отдохнуть. Это абсолютно адекватная реакция, потому что не остаётся энергии, чтобы не отдыхать.

Фото: unsplash.com/@nebe3etogo

А чтобы была возможность и силы «заметить волшебство», требуется состояние отдыха. Важно прогуливаться, вкусно кушать. Возможно, стоит заказать еду на праздничный стол, вместо того чтобы готовить всё самим, или и вовсе сократить количество блюд.

Новогоднее настроение должно проявляться не в том, что вы напрягаетесь из последних сил, пытаясь устроить праздник. Напротив, нужно расслабиться, восстановиться, почувствовать, что есть возможность «побыть в волшебстве».