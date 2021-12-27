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3 места, где можно весело отметить новогодние праздники

Где провести новогодние праздники весело и продуктивно?
Дарья Лягина Надежда Пожарова
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Как провести новогодние праздники?
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Нашли варианты, которые подойдут абсолютно всем.

Многие люди с нетерпением ждут Новый год, чтобы загадать желания, забыть и отпустить старые обиды, зажечь бенгальские огни и запустить салют. А вслед за этим волшебным праздником – больше недели каникул, за которые нужно так много успеть. В первую очередь за это время нужно отдохнуть и набраться сил перед новым рабочим годом.

<a href="https://www.championat.com/authors/4421/1.html">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
психолог

Для многих людей Новый год ассоциируется с детством, с ощущением волшебства и, конечно же, с отдыхом. А ещё это отличная возможность провести время с семьёй. Россияне любят Новый год ещё из-за того, что наступают каникулы. Но самый частый вопрос: «А что же делать в новогодние праздники, куда сходить и чем заняться?».

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Подальше от городской суеты

Санатории и оздоровительные комплексы

Если вы хотите заняться своим здоровьем и провести праздник вдали от города, лучшим решением будет поехать в санатории или оздоровительные комплексы. Такие места обычно находятся на природе, поэтому жители мегаполисов смогут наконец-то подышать чистым воздухом, которого так не хватает в их городах. Но в здравницы люди едут, естественно, чтобы подлечиться и наладить привычный образ жизни. Сходите на оздоровительные процедуры, начните заниматься спортом и правильно питаться. В санаториях для этого самая благоприятная атмосфера.

Фото: istockphoto.com

Загородные клубы и парк-отели

Большинство людей любят проводить Новый год большой компанией. Но вариант с шумным рестораном подходит не всем, а дома сидеть не очень хочется. Как быть, если хочется провести время с близкими в тихом и приятном местечке за пределами стен городской квартиры? Самый оптимальный вариант – поехать на природу и отвлечься от городской шумихи. Если у вас нет дачи, лучшим решением станут загородные клубы или парк-отели.

В таких местах есть все условия для отличной перезагрузки. Можно сходить в русскую баню или хаммам, прогуляться по зимнему лесу, порелаксировать на SPA-процедурах или поплавать в бассейне. На территории загородных клубов и парк-отелей есть бары, рестораны, караоке и многое другое. В большой компанией вы не заскучаете и обязательно найдёте себе занятие по душе.

Фото: istockphoto.com

В путешествии по родной стране

Если душа требует приключений, но возможности уехать за границу нет, то можно отправиться в путешествие по России. Особенно в места, где вы ни разу не были.

Алтай

Горный Алтай – это завораживающие пейзажи, бескрайние просторы заснеженных склонов, таинственный и сказочный лес. Вы сможете увидеть разнообразие животного мира: алтайских лошадей, зубров, лебедей и многих других. Пожить несколько дней в уютном домике среди дикой природы будет настоящим подарком после сложного рабочего года. А любители активного отдыха смогут найти для себя много развлечений: катание на собачьих упряжках, игры на природе, охота, зимняя рыбалка. Этот отдых вам запомнится на долго.

Дагестан

Те, кому по душе мягкая и тёплая зима, могут отправиться на юг России. В Дагестане есть и крупнейший в стране каньон, и заброшенный посёлок на гребне горы, и один из российских древнейших городов. И всё это среди заповедной природы Северного Кавказа, где местные жители искренне рады гостям. Горные перевалы и водопады, этнические дома в горной местности, знаковые водохранилища не смогут оставить равнодушным никого. Приятным дополнением станут потрясающие горные пейзажи и вкуснейшая национальная еда.

Мурманск

Многие мечтают увидеть северное сияние, поэтому предлагаем отправиться в небольшой тур по Мурманску. Всего за пару дней вы сможете увидеть суровую природу. Обязательно посетите Кольский полуостров – там до сих пор живут коренные народы севера, сохраняющие свои традиции по сей день. Именно здесь в глубоких заливах базируется Северный морской флот с новейшим авианосцем и атомными подлодками. Отсюда начинается промышленное освоение Арктики. Здесь, на Мурмане — неиссякаемые запасы недр. Мурманск – таинственный и уникальный город, который привлекает много туристов.

В городе

Концерты

Самое время сходить на концерт любимого исполнителя или группы. Многие артисты устраивают новые шоу-программы, которые могут впечатлить любого поклонника. Вы сможете получить невероятные эмоции, отдохнуть и насладиться классной музыкой.

Ночные клубы и бары

В новогодние праздники будут активно работать заведения, где можно шумно посидеть с компанией друзей. Забыть обо всех проблемах, потанцевать под зажигательную музыку, спеть в караоке, зажечь на танцполе и насладиться изысканными коктейлями от барменов – то, чего действительно не хватает в обыденной жизни.

Фото: istockphoto.com

Культурная программа

Новогодние праздники – отличный повод прикоснуться к прекрасному. Музеи, выставки, театры, картинные галереи это то, что нужно. Можно сходить в филармонию и послушать классическую музыку или посетить форум, конференцию. Вы узнаете много нового и полезного и получите массу удовольствия.

Зимние каникулы можно провести очень весело и интересно, но не забывайте, что самое главное – это компания. Берите с собой друзей или родных, чтобы разделить новогодние праздники и подольше побыть вместе.

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