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Жизнь Халка Хогана сейчас: как выглядит и чем занимается рестлер

Халку Хогану — 68, а он всё ещё в потрясающей форме и продолжает мотивировать людей
Артём Демидов Павел Сухоруков
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Халк Хоган в 68 — сплошная мотивация
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Даже сейчас рестлер ведёт активный образ жизни и выходит на ринг.

В середине нулевых в России особую славу приобрело телевизионное шоу о рестлинге, которое крутили по центральным каналам. Его история богата звёздами и выдающимися спортсменами. Халк Хоган — один из них (настоящее имя – Терри Боллеа).

Он всегда был и остаётся одним из самых титулованных спортсменов из мира рестлинга. Человек, который мог провести всю свою жизнь в офисе, перевернул мир шоу-боёв, а каждый американский мальчик хотел быть таким, как он.

<a href="https://www.instagram.com/tema_dem/">Артём Демидов</a>
Артём Демидов
фитнес-тренер

Халк Хоган — очень харизматичный дядя, настоящая легенда рестлинга. Один из тех, с кем всегда ассоциировались бои без правил, и тот, за кем было интересно наблюдать, как в плане тренировок, так и в творчестве. Если не брать во внимание последние скандалы, в центре которых он оказался, он больше положительный персонаж, чем наоборот.

Поколение шоу-боёв

Сложно спорить с тем, какой вклад в развитие индустрии развлечений во всём мире сделала Америка, причём не только Соединённые Штаты. Как-то так получилось, что население этой части света всегда умело развлекаться, а главное, могло правильно рассказать о том, как надо проводить свой досуг.

В 90-х и начале нулевых годов в России просто фанатели от американского шоу с боями, а оно популярно на Западе до сих пор.

Рестлинг — ТВ-шоу-проект. Разновидность профессиональной борьбы с элементами классической борьбы и дзюдо.

Рестлинг стал феноменом. Он очень быстро занимал новые рынки, эфирное время на разных телеканалах, как в Европе, так и в России. Имена бойцов застревали в памяти подобно жевательной резинке в волосах.

Это странный, но всё-таки факт — даже сейчас, спустя много лет, вы точно вспомните имена бойцов, даже если вы никогда не интересовались именно рестлингом. Почему? Потому что о них говорили все вокруг.

Одним из таких бойцов был и остаётся Терри Боллеа по прозвищу Халк Хоган. Кроме 12 поясов чемпиона мира по рестлингу, Хоган также был актёром и продюсером большого кино. В фильмах зачастую играл самого себя. В свои 68 лет Терри продолжает оставаться в прекрасной физической форме и в индустрии спорта.

На ринг выходит Халк…

Терри родился в 1953 году. С самого раннего детства он выделялся среди других детей необузданной волей к победе и своими размерами. Он был самым крупным новорождённым в роддоме, самым высоким учеником своего класса.

Занятия боями без правил начались в 16 лет. Терри был поклонником Дасти Роудса и на постоянной основе посещал шоу, проводимые в Тампе. На одном из таких шоу Боллеа увидел суперзвезду Билли Грэма, который был известен своими нечеловеческими пропорциями тела, что очень сильно вдохновило Терри, и он захотел быть таким же.

Профессиональная карьера Халка Хогана в рестлинге началась в 1977 году, а всемирную славу и признание он получил уже в 1983-м, после подписания контракта с World Wrestling Federation (WWF, а сейчас WWE). Его образ героя-американца помог запустить бум рестлинга 80-х годов. Он стал хедлайнером восьми из первых девяти «Рестлманий».

Его карьера имела свои взлёты и падения, например, во время первой её части Хоган пять раз становился чемпионом WWF, причём первое чемпионство стало вторым в истории по продолжительности (1474 дня). Хоган – первый рестлер, который выиграл две королевские битвы подряд, в 1990 и 1991 годах.

Ему удалось шесть раз выиграть титул чемпиона мира WCW в тяжёлом весе. В 1996-м Терри возглавил объединение под названием «Новый мировой порядок» и устроил перезапуск своей карьеры рестлера.

Халк Хоган был введён в «Зал славы WWE» дважды, сначала в 2005 году — за личные заслуги, а в 2020-м — вместе с «Новым мировым порядком».

В 2015 году Халку пришлось покинуть WWE. Это было связано с расистским скандалом, в центре которого он оказался. Затем в 2018-м он вернулся обратно, но только после ряда извинений.

Принципы жизни Халка Хогана

68 лет — внушительный возраст. Особенно в спорте, и тем более в профессиональном.

С годами держать тело в тонусе становится всё сложнее, но Терри это удаётся. Возможно, что секрет в его принципах, которыми он делится со всеми окружающими: «Никогда не забывать тренироваться, использовать витамины в еде, постоянно молиться и главное — верить в себя».

На самом деле всё достаточно лаконично, просто и логично. Правила жизни Терри, конечно, можно сравнить с книгой «Как заработать миллион», которая состоит лишь из одного слова: работать, но ведь так оно и есть. Четыре кита, которые сильно помогут не только в спорте, но и в жизни.

В 2005-м Терри даже запустил реалити-шоу о своей жизни «Хоган знает лучше».

Как и что сейчас

В прошлом году Терри исполнилось 68 лет. И, несмотря на свой возраст, он продолжает активно тренироваться и поддерживает себя в хорошей физической форме. К сожалению, подробной информации о методике тренировочного процесса, графике сна и питании нет. Терри всячески скрывает все подробности, однако известно, что он посещает зал пять дней в неделю, два из которых выделяет на занятия с железом, а оставшиеся три посвящает рингу.

Да, это не опечатка. Халк до сих пор занимается борьбой, конечно, не в прежних объёмах, как в 80-х и 90-х годах, а больше для себя.

Жизнь рестлера всегда была переплетена со съёмками, участием в рекламе и бизнесе. Сейчас его состояние оценивается в $ 25 млн, у него свой магазин фанатской атрибутики Hogan’s Beach и бар Hogan’s Hangout. Терри пробовал выпускать энергетические напитки и замороженные чизбургеры.

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Совместно с Netflix в Америке готовится автобиографический проект, в котором роль Терри будет играть Крис Хемсворт. Дата релиза пока не оглашается.

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