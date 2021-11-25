Как тренироваться, чтобы добиться формы Тома Харди

В юности актёр даже не думал о спорте или здоровом питании.

Проекты, в которых снимается Том Харди, требуют тщательной физической подготовки. Главная работа в его фильмографии — «Воин». Перед съёмками Том ежедневно отдавал все силы в зале и сидел на низкоуглеводной диете, чтобы качественно выполнить поставленные режиссёром задачи.

Вместе с нутрициологом и фитнес-тренером подробнее рассказываем о тренировках и питании актёра.

Скоблова Елена фитнес-тренер Довольно специфичная система тренировок, на мой взгляд. Упражнения разнообразные и задействуют все группы мышц, но возникает вопрос, насколько актёр успевает восстанавливаться между тренировками?

Как Том стал «Воином»

В юности Том абсолютно не придерживался здорового питания и не занимался спортом. Напротив, он постоянно попадал в плохие компании, пристрастился к алкоголю и наркотикам, а в 16 лет оказался за решёткой за угон автомобиля. Из-под ареста будущего актёра отпустили благодаря связям его отца и обещанию Тома взяться за ум.

Исправиться парню помогла сцена.

Он поступил в Лондонскую школу драмы и параллельно работал моделью. Первую роль начинающий актёр получил в сериале «Братья по оружию», после которого стремительно возросло количество предложений, в том числе и на главные роли. Знаковым для Тома стал и фильм «Воин», в котором артисту досталась роль бойца ММА. Ради этого он безвылазно провёл восемь недель в спортзале.

Программа тренировок Тома Харди

В фильме «Воин» Тому Харди нужно было исполнить роль молодого бойца Томми Конлона, дезертировавшего с войны в Ираке. Прибыв в свой родной город, Конлон решил принять участие в Гран-при, чтобы получить многомиллионный гонорар и отдать семье погибшего друга.

Для съёмок в картине Тому необходимо было набрать мышечную массу и научиться двигаться как профессиональный боец MMA. Он поправился на 12 килограммов, а затем вместе с тренером Патриком Монро разработал программу силовых занятий с железом и с собственным весом. Каждое упражнение Харди выполнял в трёх подходах по 6-10 повторений.

День 1-й: жим лёжа, жим гантелей лёжа на полу, становая тяга, подтягивания;

День 2-й: приседания со штангой, подъём с EZ-грифом на бицепс, гиперэкстензия, выпады со штангой, отжимания на брусьях, подъём ног к перекладине и тренировка икроножных мышц;

День 3-й: тяга штанги в наклоне, фронтальный подъём гантелей, тяга штанги к подбородку, подтягивания;

День 4-й: фронтальные приседания, жим ногами в тренажёре, мёртвая тяга, жим лёжа узким хватом, подъём гантелей на бицепс.

Чтобы правдоподобно двигаться в кадре, Том занимался хореографией и укреплял мышцы-стабилизаторы корпуса. Но ежедневные тренировочные бои тоже сыграли свою роль. Единоборствами (а именно кикбоксингом, джиу-джитсу и тайским боксом) актёр занимался совместно с профессиональными спортсменами из UFC.

Бойцы вспоминают, что Харди приходил на тренировки пять раз в неделю дважды в день и был отличным спарринг-партнёром. «У него белый пояс с четырьмя полосами. Да, он любит джиу-джитсу, но он знает, как хорошо бить, при этом в спаррингах предпочитает технично боксировать», — вспоминает владелец зала Энтони Макгэнн.

Скоблова Елена фитнес-тренер Молочная кислота, которая образовывается в мышечном каркасе, может вызывать боли и снижать эффективность последующих тренировок. Я не рекомендую каждый день выполнять упражнения на всё тело, обязательно должен быть отдых. Учитывая, что Тому Харди нужно было ещё боксировать и набирать массу, то всё это было стрессом для организма. В нём вырабатывался кортизол — гормон, разрушающий мышечные ткани и накапливающий жировые отложения.

Сам Том говорил, что боевое искусство его вдохновляет:

Я получаю удовольствие от того, какие шоу устраивают Конор Макгрегор и Ронда Раузи. Их успех затянул меня обратно в мир единоборств, и я заново стал следить за MMA.

Режим питания Тома Харди

Накануне съёмок «Воина» Том Харди сел на низкоуглеводную диету. Его рацион состоял из 5-6 приёмов пищи, основу которых составляли куриное мясо и капуста брокколи. У Тома было два главных правила: не выходить за рамки 3500 калорий в день и не употреблять любой фастфуд и пустые калории.

Каждый день актёр принимал в качестве спортивных добавок протеины, а во время тренировок — аминокислоты (ВСАА). Это повышало эффективность упражнений и помогло набрать за время занятий 12 кг мышечной массы, а жировую свести к минимуму.