Кто и зачем забрасывает кроссовки на провода? У этого и правда есть смысл

Обувь, которая перекинута через провода на улице — хотя бы раз в жизни, но каждый из нас видел такое явление. Можно предположить, что первое, о чём вы думали в такой ситуации: «Вот хулиганы, зачем надо было это делать? Теперь за ними лезть, снимать». А второе: «С моими надо сделать то же самое». Одни найдут это занимательным фактом, а другие недовольно фыркнут и ещё долго будут обсуждать проказу на скамейке у подъезда.

Фото: istockphoto.com

На самом деле в «забросах» обуви есть особые смыслы, это не просто ребячество.

Термин «шуфи́ти» уходит корнями в историю Соединённых Штатов Америки и произошёл от сочетания двух слов: shoe («обувь») и graffiti («граффити»).

«Бескультурное» течение

Докопаться до истины сложно. Подлинно неизвестно, кто был первым и какой смысл имела под собой пара «первых» кроссовок, заброшенных на провода.

Почему это стало традицией и распространилось во всём мире? Зародилось явление на улицах гетто. Уже потом появились слухи и легенды, благодаря которым это стало отдельной субкультурой.

Толковый словарь гласит, «субкультура» (от лат. sub — «под», «около» и cultura — «возделывание», «воспитание») — это обособленная часть доминирующей в обществе культуры, сильно выделяющаяся на общем фоне. Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ жизни, определённые политические или социальные взгляды, в соответствии с которыми и будет создаваться культурный образ участников. Судя по известным легендам о шуфити, такое описание вполне подходит.

Тайные смыслы шуфити

Из открытых источников можно узнать, что существует несколько версий, почему люди стали забрасывать обувь на провода:

это дело рук военнослужащих, закончивших службу в армии. Вероятнее всего, однажды вместо головного убора кто-то решил подбросить свои ботинки, которые зацепились за провода;

университетские забавы. Вариантов «шуток» над первокурсниками и производных от них — массы, а это всего лишь один из них;

Фото: istockphoto.com

уличный спорт и хип-хоп культура. Так молодёжь Америки отмечала «своё» место и демонстрировала чужакам, что территория занята. Кроме того, после занятий стритболом кроссовки молодых ребят довольно быстро снашивались, а избавляться от них было принято таким незамысловатым способом;

Стритбол — вид игры в баскетбол, который появился в бедных районах США в 1950-х годах.

криминал. Нет-нет, совсем не песня Майкла Джексона заставила людей забрасывать обувь на провода. Такой меткой отмечали значимые для преступников точки, в том числе границы между территориями банд.

Последние две теории кажутся наиболее правдоподобными, хотя и там есть к чему придраться.

Где можно встретить висящие кроссовки?

Чаще всего это бедные, неблагополучные улицы и районы. Речь необязательно о странах третьего мира. Напротив, довольно часто это явление можно встретить на улицах таких крупных городов, как Нью-Йорк, Лондон, Сидней.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Конечно, можно не согласиться, остаться на стороне скептиков и продолжать утверждать, что это всё от безделья. А можно романтизировать образ, который был выстроен вокруг заброшенной обуви и кроссовок в частности. Выбирать вам и только вам.