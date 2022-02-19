Учимся находить время на себя, когда его не хватает даже на обед.

Как найти баланс между личной жизнью и работой? 5 советов от психолога

Трудолюбие и высокая работоспособность важны в любой деятельности, главное, чтобы желание работать не приобретало болезненную форму трудоголизма, опасную для физического и психического здоровья человека. В развитых странах законодательно сокращают продолжительность рабочего дня и вводят запреты за сверхурочную работу.

В ином случае трудоголизм негативно отражается на личной жизни человека и разрушает отношения с близкими людьми. Попробуем разобраться, как найти баланс между карьерой и другими аспектами жизни.

Татьяна Пузикова психолог Без желания перемены не наступят, а, наоборот, будут забирать ещё больше сил и энергии.

Почему важен баланс?

Исследователи НИУ ВШЭ выделили два типа организации рабочего процесса. Суть первого заключается в координации работы. То есть с помощью сотрудников компании находят нестандартные и эффективные пути решения задач. Они нацелены на результат, а не на количество проведённых в офисе часов. Но именно в таких организациях люди увлекаются процессом, и переработка становится нормой и не приносит ни материальных, ни карьерных выгод.

Второй тип компаний существует благодаря рутинному труду своих работников. В таких организациях переработка становится вынужденной мерой для сохранения должности и получения финансовой выгоды.

Фото: istockphoto.com

В обоих случаях у работников возникает выгорание как последствие переработок. И чтобы избежать таких последствий, важно соблюдать баланс между движением по карьерной лестнице и личной жизнью. Work-life balance нужен для продуктивной личной и профессиональной жизни.

Сотрудники, у которых нет проблем с балансом между этими сферами жизни, с большей вероятностью будут чувствовать себя мотивированными и менее напряжёнными на работе.

Татьяна Пузикова психолог Счастливый человек – это тот, кому удалось найти «дело по душе», получить признание коллег и штурмовать карьерную лестницу. Но очень важно не нарушать баланса в остальных сферах. Невозможно в равных пропорциях поделить время между работой и личной жизнью, но не допускать «перекосов» всё-таки можно. С чего начать? С определения своих ценностей. Трудоголизм – это симптом ограниченного сознания, который отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии. Рекомендую осознать качество жизни, задать себе вопрос: «Где я сейчас и есть ли у меня желание что-то изменить?».

Как выстроить грань между личным и работой?

Для того чтобы комфортно чувствовать себя в быстром темпе современного мира, не забывая про личные интересы и не разрушая отношения с близкими людьми, необходимо соблюдать несколько правил.

Выделите время только для себя

Если вы работаете до позднего вечера, выделите для себя утренние часы, чтобы собраться с мыслями. Выпейте кофе в тишине, примите тонизирующий душ, сделайте упражнения на растяжку – посвятите полчаса-час себе и расслабьтесь.

Фото: istockphoto.com

Учитесь делегировать обязанности

Если вы научитесь делегировать рабочие обязанности, то сможете сфокусироваться на более важных задачах. Для этого нужно окружить себя людьми, которым вы доверяете.

Также постарайтесь ослабить контроль там, где без этого можно обойтись. Попытка контролировать все сферы жизни не принесёт пользы и лишь истощит ваши внутренние ресурсы.

Фото: istockphoto.com

Следите за концентрацией во время рабочего дня

Если посвящать всё рабочее время только работе, то повысится продуктивность и вам не придётся задерживаться в офисе.

Важно расставить для себя приоритеты, и если ваша личная жизнь стоит выше работы, то главная задача – работать эффективно, чтобы уйти домой вовремя.

Не планируйте рабочие встречи по выходным

Посвятите выходные дни перезагрузке и восстановлению. Проведите время с родственниками, больше времени уделяйте прогулкам и размышлениям, а также займитесь любимым увлечением, на которое давно не хватало времени.

Выполняйте только свою работу

Никогда не беритесь за задания, которые не принесут вам рабочего интереса, вы не сможете выполнить их от чистого сердца и просто потратите энергию на бессмысленные лично для вас дела. К тому же вы будете хуже работать и раздражаться от процесса.

Татьяна Пузикова психолог Улучшить качество жизни поможет грамотно организованный тайм-менеджмент.

Составьте чёткий режим дня с назначенными часами труда, отдыха и домашних дел и строго соблюдайте его. Полезно будет заняться йогой и медитацией — это научит расслабляться.

Важно помнить, что труд должен служить человеку, а не наоборот. Если самостоятельно справиться с поиском баланса у вас не получается, то можно обратиться за помощью к специалисту.

Уже давно существуют трекеры привычек, режимов сна, водного баланса, приложения для медитаций и учётов расходов, а также таймеры для работы. Кроме этого, существует система, которая позволяет выбрать из всего потока дел самые важные и срочные, а остальные задачи разделить по параметрам скорости их реализации и ценности для вас.

Фото: istockphoto.com

Эту методику называют матрицей Эйзенхауэра (Дуайт Эйзенхауэр был 34-м президентом США. – Прим.ред.), а её главная особенность – в том, что отдых нужно включать в список первоочередных задач.

Матрица Эйзенхауэра состоит из четырёх квадратов. По вертикали нужно оценивать важность стоящей задачи, а по горизонтали – срочность выполнения. Для того чтобы определить, насколько насущная задача важна для вас, задайте себе вопрос, является ли она основным звеном в поставленной глобальной цели и соответствует ли вашим ценностям на данный момент времени. Если ответ «да», задачу можно назвать важной.

Для определения срочности выполнения дела следует понять, какие негативные последствия будут от невыполнения. Если последствия возникнут здесь и сейчас, то задача входит в группу срочных.

Матрица Эйзенхауэра

Часто считают, что задачи из квадрата D относятся к отдыху, но это не так. Человек должен понимать, какие дела помогают ему отдыхать и восстанавливаться – и вносить их в квадрат В. У отдыха часто есть не срочность, но важность и долгосрочные последствия.

Если мы постоянно откладываем отдых, не даём себе восстанавливаться, вдохновляться нерабочими занятиями, то это приводит к выгоранию, снижению мотивации к работе, тревожным и депрессивным расстройствам, а всё это плохие инвестиции в будущее.