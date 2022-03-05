Как заниматься обычными вещами в новых реалиях. 3 совета от психолога

И не винить себя при этом, что не спасаете мир.

Как продолжать жить обычной жизнью без чувства вины?



Рассказываем вместе с психологом.

Любое изменение привычного и понятного — заметный стресс для психики. Справиться с этим обычно помогают привычные ритуалы. У всех они разные: утренняя зарядка, ежедневные тренировки, чтение книг по вечерам, просмотр сериалов в компании близких. Но в новых условиях многим кажется неправильным продолжать заниматься повседневными делами. Появляется чувство вины, привычный уклад жизни теряет всякий смысл, и состояние ещё больше ухудшается.

Вероника Тюрина психолог-консультант Ощущение внутренней опоры помогает не поддаваться паническим настроениям.

В чём проблема?

Серьёзные перемены в жизни способны выбить из колеи даже самых стойких. Неизвестность вызывает у всех разные чувства — от лёгкого волнения до панической атаки. Многие в этом случае подавляют свои переживания. Но фоновая тревожность и напряжение всё равно остаются. Тогда на помощь приходят привычные ритуалы, которые немного снижают градус эмоций. Повседневные обязанности и рабочие задачи становятся неким островком стабильности, направляя внимание и энергию в конструктивное русло.

Фото: istockphoto.com

Вероника: Но находятся те, кто считает кощунством в такие непростые времена заниматься обычными вещами вместо того, чтобы «спасать мир». Вот только такое настроение очень опасно и может привести к дестабилизации психического состояния. Чтобы избежать этого, важно понимать причины и следствия своих действий. Вместо того чтобы вовлекаться в чужую игру, важно быть верным себе и продолжать делать своё дело.

Как правильно себя вести в сложной ситуации?

Чтобы не винить себя за привычный распорядок дня, психолог даёт такие советы.

Концентрируйтесь на себе

Ощущение внутренней опоры и вера в то, что вы поступаете правильно, помогает не поддаваться паническим настроениям и сохранять спокойствие. У вас должна быть сформулирована твёрдая позиция. Примите решение заниматься тем, что правильно для вас сейчас, и делайте это.

Фото: istockphoto.com

Игнорируйте провокации

Или не замечайте, или в зависимости от манеры общения с вами собеседника чётко обозначьте свои границы и право делать, что считаете нужным. Помимо прочего, рабочие задачи и повседневные дела никуда не делись, вы не обязаны от них отказываться.

Составьте план

Если вы сомневаетесь, что можете придерживаться рутины, составьте план. Обозначьте, что конкретно вы можете сделать, исходя из своих сил и возможностей. Вычеркните все противоправные и асоциальные действия, которые могут наносить вред окружающим, и посмотрите, что останется.

Хотите помочь другим — начните с себя. Внутреннее спокойствие так же «заразно», как тревога и паника. Исходя из этого, лучшее что вы можете сделать — настроиться на частоту покоя и мысленной тишины. В этом вам помогут специальные дыхательные и медитативные практики, арт-терапия и упражнения на релаксацию. Cтрах не помощник. Не накручивайте себя и близких, дозируйте информацию и руководствуйтесь здравым смыслом.