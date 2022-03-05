Откуда берётся жестокость по отношению к другим? Рассказывает психолог

Что из себя представляет жестокость?

Жестокость — это агрессия. Агрессия возникает в случае внутреннего конфликта. С ним мы знакомимся ещё в раннем детстве. Когда ребёнок говорит «хочу» — это его естественный процесс, в котором он слышит себя и чётко распознаёт свою потребность, желание. И нередко сталкивается с внешними «нельзя». Но родители, воспитатели и другие взрослые не всегда готовы эти «нельзя» объяснять.

Фото: istockphoto.com

Тогда у ребёнка возникает незакрытый гештальт, в котором нужно найти «ответственного». Хорошо, если есть понимание, что дело не в вас. Но, к сожалению, в большинстве случаев происходит бессознательный процесс «это я виноват, со мной что-то не так, поэтому я не могу получить то, что мне действительно нужно/хочу». Это и есть первая зародившаяся агрессия, так называемая аутоагрессия — направленная на себя.

Если не закрыть этот процесс «хочу» или не выплеснуть агрессию, с течением времени она никуда не денется, а будет накапливаться. И в конечном счёте выливается во взрослом возрасте в виде внутреннего конфликта. Он же, в свою очередь, проецируется во внешний мир.

Что делать?

Чтобы решить вопрос агрессии в первую очередь в себе, нужно распознать, что внутри вызывает эту агрессию и какая потребность не закрыта.

Что касается проявления агрессии в сторону других, это объясняется просто. Например, в детстве человек видел шаблон взаимодействия с окружающим миром агрессивным способом: папа обижал маму (или наоборот), а мучить животных считалось нормой. И не наблюдал, как правильно и по-здоровому выражать свою агрессию. В таком случае на бессознательном уровне закрепится именно такой шаблон поведения и перенос злости на других.

Фото: istockphoto.com

То, что сейчас происходит в мире, — агрессия других, с которой они не научились справляться с ранних лет. Куда-то это накоплённое недовольство должно было вылиться. И по стечению обстоятельств в этот раз она проявляется вот таким способом в мировом масштабе.

Психологически здоровым людям остаётся только не вовлекаться в эти процессы, насколько это возможно. Держать состояние внутреннего равновесия, спокойствия, оказывать помощь и поддержку другим людям, когда они этого попросят. Сохранять внутренний свет и веру в любовь.

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