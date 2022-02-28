Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Что делать если наступает паническая атака — как справиться с приступом паники

Что делать, если у вас паническая атака? Инструкция от психолога
Арина Забгаева Надежда Пожарова
,
Что делать, если у вас паническая атака
Комментарии
В стрессовые и напряжённые моменты как никогда важно сохранять спокойствие.
Как справиться с панической атакой? Что делать, чтобы успокоиться?

Рассказываем вместе с психологом.

Паническая атака — потенциально опасное состояние, с которым сталкиваются чаще, чем может показаться. В такой ситуации важно знать, как оказать себе помощь. Ведь обычное «успокойся» работает далеко не всегда.

<a href="https://www.championat.com/authors/4421/1.html">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
практический психолог, телесный терапевт

Если у вас началась паническая атака, очень важно «заземлиться».

«Просто успокойся»: что такое тревога и как с ней справляться? «Просто успокойся»: что такое тревога и как с ней справляться?
4 научных доказательства того, что спорт полезен для ментального здоровья 4 научных доказательства того, что спорт полезен для ментального здоровья

Что происходит во время панической атаки?

Яркие эмоциональные переживания, которые выливаются в паническую атаку, — это реакция организма на сильный стресс. Так тело пытается помочь сознанию справиться с нахлынувшими чувствами. Предпосылок у такого состояния много: это может быть и посттравматический стресс, и психологическая травма. Какой бы ни была причина, само явление очень дезориентирует и выбивает из колеи.

Фото: unsplash.com/@christnerfurt

Как правило, проявляется паническая атака как приступ неконтролируемой тревоги и страха и сопровождается неприятными симптомами:

  • учащённое сердцебиение;
  • нехватка воздуха;
  • потеря связи с реальностью;
  • напряжение;
  • дрожь по всему телу и др.
Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог
Как домашние животные влияют на наше эмоциональное состояние? Как домашние животные влияют на наше эмоциональное состояние?

Дело в том, что при панической атаке выделяются гормоны стресса (адреналин, норадреналин, кортизол), которые и вызывают такие изменения. Тело переходит в режим борьбы, бегства или ступора. В целом эти состояния нельзя назвать вредными или опасными для здоровья. Такова естественная защитная реакция организма в ответ на ощущение опасности. Но если оно возникает слишком часто и без реальной угрозы, с этим необходимо что-то делать.

Что делать, если у вас началась паническая атака?

Надежда: Если у вас началась паническая атака, очень важно «заземлиться», то есть почувствовать связь с действительностью. Для этого можно, например, сесть или лечь на пол, взяться за что-нибудь, обнять себя руками. Необходимо почувствовать своё тело относительно земли или другой надёжной поверхности.

Фото: istockphoto.com

Если у вас случилась паническая атака:

  • не пытайтесь бороться с ней;
  • по возможности оставайтесь там, где находитесь (если это безопасно);
  • старайтесь дышать медленно и глубоко;
  • напоминайте себе, что рано или поздно паника прекратится;
  • попробуйте сосредоточиться на позитивных мыслях, как бы банально это ни звучало, думайте о хорошем;
  • помните, что это состояние не опасно для жизни.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 полезных привычек, которые стоит завести в молодости
5 полезных привычек, которые стоит завести в молодости
Чем полезна печень? Нутрициологи считают её суперфудом
Чем полезна печень? Нутрициологи считают её суперфудом
TOP 3
Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог
Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог
Мотивация
«Китай готовился к Играм около 7 лет». Как создавалась Олимпиада-2022
Эксклюзив
«Китай готовился к Играм около 7 лет». Как создавалась Олимпиада-2022
Впечатления
Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание
Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание
Питание
© championat.com 2000–2022