В стрессовые и напряжённые моменты как никогда важно сохранять спокойствие.

Что делать, если у вас паническая атака? Инструкция от психолога

Как справиться с панической атакой? Что делать, чтобы успокоиться?



Рассказываем вместе с психологом.

Паническая атака — потенциально опасное состояние, с которым сталкиваются чаще, чем может показаться. В такой ситуации важно знать, как оказать себе помощь. Ведь обычное «успокойся» работает далеко не всегда.

Надежда Пожарова практический психолог, телесный терапевт Если у вас началась паническая атака, очень важно «заземлиться».

Что происходит во время панической атаки?

Яркие эмоциональные переживания, которые выливаются в паническую атаку, — это реакция организма на сильный стресс. Так тело пытается помочь сознанию справиться с нахлынувшими чувствами. Предпосылок у такого состояния много: это может быть и посттравматический стресс, и психологическая травма. Какой бы ни была причина, само явление очень дезориентирует и выбивает из колеи.

Фото: unsplash.com/@christnerfurt

Как правило, проявляется паническая атака как приступ неконтролируемой тревоги и страха и сопровождается неприятными симптомами:

учащённое сердцебиение;

нехватка воздуха;

потеря связи с реальностью;

напряжение;

дрожь по всему телу и др.

Дело в том, что при панической атаке выделяются гормоны стресса (адреналин, норадреналин, кортизол), которые и вызывают такие изменения. Тело переходит в режим борьбы, бегства или ступора. В целом эти состояния нельзя назвать вредными или опасными для здоровья. Такова естественная защитная реакция организма в ответ на ощущение опасности. Но если оно возникает слишком часто и без реальной угрозы, с этим необходимо что-то делать.

Что делать, если у вас началась паническая атака?

Надежда: Если у вас началась паническая атака, очень важно «заземлиться», то есть почувствовать связь с действительностью. Для этого можно, например, сесть или лечь на пол, взяться за что-нибудь, обнять себя руками. Необходимо почувствовать своё тело относительно земли или другой надёжной поверхности.

Фото: istockphoto.com

Если у вас случилась паническая атака:

не пытайтесь бороться с ней;

по возможности оставайтесь там, где находитесь (если это безопасно);

старайтесь дышать медленно и глубоко;

напоминайте себе, что рано или поздно паника прекратится;

попробуйте сосредоточиться на позитивных мыслях, как бы банально это ни звучало, думайте о хорошем;

помните, что это состояние не опасно для жизни.