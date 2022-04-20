Впереди десятки часов, за которые вы много чего сможете узнать.

5 аудиокниг, которые можно прослушать во время прогулки или пробежки

Какие аудиокниги можно послушать на прогулке или пробежке?



Рекомендует книжный блогер.

Порой встаёт вопрос: «Чем можно разнообразить время на улице, если все песни в плеере я уже знаю наизусть?». Вопрос непростой и интересный. Однообразность губит мотивацию, выброс эндорфина и улыбку на лице. Чтобы этого избежать, можно попробовать аудиокниги.

Современный мир одновременно великолепен и плох тем, что объём доступной информации невозможно познать полностью. Это и не секрет. Нужно постоянно находиться в поиске и анализировать то, что вам предлагают. При этом стараясь находить то, что будет полезно именно вам. Наша задача – дать подсказку и предложить варианты, на которые можно обратить своё внимание. Именно о таких мы и расскажем ниже.

Ольга Горбаткова книжный блогер, основательница книжного клуба, копирайтер и креатор Рассказывает, какие аудиокниги можно послушать на прогулке или пробежке.

Итан Кросс «Внутренний голос. Почему мы говорим с собой и как это на нас влияет»

Книга для тех, кто заботится о здоровье. Не только физическом, но и ментальном. Вы узнаете, что такое внутренний голос, почему мы разговариваем сами с собой, почему важно прислушиваться к себе и как беседы с нашим внутренним «я» могут помочь снизить тревожность и уровень стресса.

Продолжительность: 5-6 часов.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Эрлинг Кагге «Прогулка»

Эта книга расскажет, как именно прогулки помогают нашему телу и психике, как привычка ходить может привести вас к профессиональным успехам и внутренней гармонии, а также о массе интересных фактов о ходьбе и прогулках. Например, вы знали, что Альберт Эйнштейн имел привычку сбегать в лес, когда в работе что-то не ладилось? И что если вы хотите узнать человека поближе, нужно смотреть не на линии на его ладони, а на походку?

Продолжительность: три часа. Хватит на одну мощную пробежку плюс одну расслабленную прогулку.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Терри Пратчетт «Стража! Стража»

Классический полицейский детектив, но события разворачиваются в фэнтези-мире с гномами, троллями и неловкими волшебниками. Динамичное повествование будет помогать поддерживать ритм, блестящий юмор обеспечит прилив хорошего настроения, а желание поскорее узнать, кто же преступник, замотивирует не пропускать пробежки.

Продолжительность: 13-14 часов. Для самых бодрых и динамичных пробежек.

Фото: Эксмо

Юваль Ной Харари «Sapiens: краткая история человечества»

Что связывает жителя мегаполиса, вышедшего на пробежку ради здоровья, и древнего человека, который бежал, чтобы спастись от хищника или раздобыть пропитание? Чтобы узнать, как человечество вышло из пещеры настолько, что изобрело и стало покупать специальные беговые кроссовки, пиццу, сироп от кашля и много других классных штук — послушайте эту книгу.

Продолжительность: 17-18 часов. Хватит на целый месяц регулярных пробежек или прогулок.

Фото: Издательство «Синдбад»

Йоханнес Х. фон Борстель «Тук-тук, сердце!»

Когда бежишь так быстро, что кажется — сердце вот-вот выскочит из груди, самое время узнать о нём чуть больше и расслабиться — не выскочит. Книга понятным языком и с юмором рассказывает о том, как работает наш неутомимый орган, какие привычки поддерживают его, а какие утомляют. Может ли сердце «разбиться» и что делать, чтобы оно оставалось сильным и здоровым как можно дольше.

Продолжительность: 8-9 часов.