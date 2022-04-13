Что почитать в дороге? 5 небольших вдохновляющих книг, от которых сложно оторваться

Книги – один из лучших способов скоротать время в пути. Дорога и отсутствие отвлекающих факторов позволяют сконцентрироваться на страницах, а интересная история позволит унестись от будничных забот. В этой подборке собрали пять небольших, но очень вдохновляющих книг, которые можно прочесть даже за время недолгой поездки.

Какие книги взять в поездку?

«Философский экспресс» (Эрик Вейнер)

Фото: nonfiction.ru

Книга предлагает вместе с автором отправиться в путешествие по мыслям великих мыслителей — от Руссо до Ницше, от Конфуция до Симоны Вейль. Это небольшое произведение учит нас вести более мудрую, более осмысленную жизнь и задавать себе правильные вопросы.



«Магия общения. Этому можно научиться!» (Нина Зверева)

Это настоящий путеводитель для всех, кто стремится научиться правильной коммуникации и вести любые диалоги с пользой. Нина Зверева — известный тележурналист, лауреат премии ТЭФИ, бизнес-тренер, коуч, автор собственной методики по правильной коммуникации.

Фото: alpinabook.ru

Она представляет конкретные инструкции, тесты, упражнения и хитрости, к которым прибегают многие знаменитые люди. Книга читается очень легко и помогает завязать общение и избежать ненужных конфликтов.

«О чём я говорю, когда говорю о беге» (Харуки Мураками)

Фото: eksmo.ru

Эта книга не про бег. Она про мысли и отношение к жизни одного из популярнейших в наше время японских писателей. Он признаётся, что когда говорит о беге, то говорит о самом себе. Очерки наполнены вдохновляющими размышлениями и советами, которые автор даёт прежде всего себе.



«Рисовый штурм» (Майкл Микалко)

Книга — настоящий путеводитель по техникам креативного мышления. Вы узнаете об уникальных упражнениях, развивающих мыслительные способности, а также найдёте множество интересных задач, игр и головоломок на нестандартное мышление.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Выполнять задания во время пути — отличная идея. С их помощью вы будете находить вдохновение там, где другие не видят ничего.

«Почему никто не рассказал мне это в 20?» (Тина Силиг)

Тина Силиг — доктор наук, невролог Стэнфордской школы медицины и профессор Стэнфордского университета, которая подарила миру десяток бестселлеров, таких как «Сделай себя сам». Обновлённой версией именно этого произведения стала книга «Почему никто не рассказал мне это в 20?»

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Она о том, как найти свой путь в любом возрасте, не быть зависимым от чужого мнения и не воспринимать жизнь как экзамен, где правильным может быть только один ответ. Мы ограничены только своей энергией и воображением, а книга помогает эти рамки разрушить.