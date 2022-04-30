Почему растёт вес на праздниках: 4 неочевидные причины

Если ваши каникулы связаны с постоянным движением, то переживать не стоит. Чтобы не поправиться на майских, достаточно выбираться на пешеходные экскурсии, трекинг, велопрогулки. Всем остальным точно стоит разобраться с причинами возможного набора веса.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач, well-being эксперт, руководитель направления Укрепления Рассказывает о причинах резкого набора веса в праздники.

Социальный джетлаг

В выходные и праздники мы можем поспать подольше, забывая о том, что пробуждение на два часа позже запускает те же процессы в циркадных ритмах, что и перелёт в другой часовой пояс.

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Мы зависим от выработки мелатонина – гормона сна. При позднем пробуждении мы не только сбиваем режим приёма пищи, но и в целом влияем на выработку половых гормонов, от которых напрямую зависит общее физическое состояние и аппетит.

Что делать? Первое условие – максимально сохранить привычный режим сна и бодрствования. Засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. При этом важно, чтобы сон длился не более 8 часов.

Частные и бесконтрольные приёмы пищи

Как ни странно, рабочий график стабилизирует наш режим питания. Как правило, это всё-таки очень ограниченные временные периоды на перекусы или полное их отсутствие, что тоже плохо. Наличие свободного времени и отсутствие временных рамок способствует перееданию. Плюс если за городом планируется встреча с друзьями под BBQ, приём пищи может затянуться на несколько часов подряд.

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Что делать? Контролировать приём пищи, отдавая предпочтение свежим овощам и зелени. Выбирать диетические блюда – например, мясо и рыбу. Также стоит отказаться от соусов и прочих снеков. Если сложно контролировать периоды приёма пищи, можно ориентироваться на трёх-четырёхчасовые промежутки. Поели, поставили будильник на телефоне до следующего приёма пищи, а до тех пор – отдыхаем, общаемся с друзьями, пьём воду.

Алкоголь

Во-первых, алкогольные напитки достаточно калорийны, а во-вторых, у большинства людей они провоцируют аппетит. Потребление алкоголя часто сопровождается поеданием закусок.

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Что делать? Ограничивать количество алкоголя. Самые низкокалорийные напитки из некрепких – это шампанское и белое вино. Плюс в том, что их можно разбавлять водой или льдом без существенной потери вкуса. Самым диетическим коктейлем принято считать мохито, опять же из-за низкой калорийности ингредиентов и большого количества льда. Пейте больше обычной питьевой воды.

Низкая двигательная активность

Если ваша рабочая или ежедневная деятельность связана с двигательной активностью, то в выходные вам захочется передохнуть от активности. Пассивность вместе с вышеперечисленными причинами может привести к лишнему весу. Но, как правило, резко набранные килограммы за выходные – это скопление лишней жидкости в организме, которое на теле проявляется в виде отёков.

Фото: unsplash.com/@katiemcboom

Что делать? Спасти от этого смогут только физическая активность и ограниченный рацион питания. Отдавайте предпочтение тем видам двигательной активности, которые вызывают у вас позитивные эмоции – прогулки, танцы, катание на велосипеде. Если есть возможность уделить себе время, запишитесь на массаж и лимфодренажные процедуры.